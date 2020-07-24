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1 : 0
завершен
24 июля 2020, 22:10
пятница
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Стадион Стад де Франс (Париж)
|Неймар
|1:0
|14’
|2’
|Макон Иван
|Баккер Митчел
|29’
|Паредес Леандро
|29’
|29’
|Амума Ромен
|29’
|Мулен Жесси
|Верратти Марко
|31’
|31’
|Перрен Лоик
|Маркиньос
|35’
|37’
|Камара Махди
|51’
|М'Вила Янн
|90’
|Фофана Уэсли
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дагба Колин
|Керер Тило
|20’
|Сарабия Пабло
|Мбаппе Килиан
|33’
|34’
|Мукуди Гарольд
|Макон Иван
|46’
|Йван Нею Нупа
|Камара Махди
|46’
|Хазри Вахби
|Амума Ромен
|Верратти Марко
|Паредес Леандро
|75’
|75’
|Норден Арно
|Будебуз Рияд
|83’
|Крассо Жан-Филипп
|Дебюши Матье
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|13
|Удары по воротам
|11
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|8
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|20
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|8
|Угловые
|5
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|4
|Офсайды
|0
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|3
|Cэйвы
|7
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|4
|Предупреждения
|6
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|0
|Удаления
|1
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А точнее с 5-м титулом за 2 сезона в Европе....
А точнее с 5-м титулом за 2 сезона в Европе....