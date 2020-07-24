В 1 Навас Кейлор Выносы: 3 Спасений: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

З 25 Баккер Митчел Фолов совершено: 4 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 4 Керер Тило Выносы: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 20

З 5 Маркиньос Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 2 Силва Тиаго Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

П 27 Гейе Идрисса Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

П 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 8 Паредес Леандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 75

Н 18 Икарди Мауро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 33

Н 10 Неймар Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 16 Рико Серхио

З 31 Дагба Колин Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 70

З 3 Кимпембе Преснель

З 20 Курзава Лайвен

П 6 Верратти Марко Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 15

П 23 Дракслер Юлиан

П 19 Сарабия Пабло Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 57

П 21 Эррера Андер