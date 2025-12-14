Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас»

14 декабря 2025, 19:00
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:3.

За гостей забивали Холанд (41', 88', пенальти), Фоден (69').

По итогам встречи «Кристал Пэлас» имеет 26 очков, у гостей — 34 очка.

В следующем матче «Кристал Пэлас» сыграет 20 декабря, соперником будет «Лидс». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 20 декабря, (соперник — «Вест Хэм»).

ВалераКарпин
ВалераКарпин ответ Groboyd (раскрыть)
15 декабря в 12:09
Согласен,рпл топ
Grizly88
Grizly88
15 декабря в 01:08
Не хватает КП завершителей Эзее продали Олисе продали топ игроки
lobsterdam
lobsterdam
14 декабря в 23:39
Вон лесники устроили такой же "разгром" шпорам, но что-то восторженных воплей в адрес НФ не слышно, а здесь - ну вполне себе предсказуемый результат, если не считать, сколько было моментов у КП в первом тайме и отсутствие (продажа) двух ключевых игроков: один в Арсенал, другой в Германию. Боюсь, что при других раскладах МС боролся бы за ничью и не факт, что добился бы.
jxfdqh44vrqv
jxfdqh44vrqv
14 декабря в 22:54
Сити опять набирает постоянную стабильность
Romeo 777
Romeo 777
14 декабря в 22:15
МС с победой!
Раньше зачастую разницу в 3 гола (условные 3:0) считали крупной победой, теперь все чаще и чаще, как разгром преподносят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 декабря в 21:37
хорошо, МанСити стал выигрывать, не имея преимущества в игре, но особо не напрягая жилы, побеждает.
Реал, теперь Пэлас.
надеюсь, это не случайность.
с победой, горожане!
и отдельно, Доннаруммы с долгожданным сухарем!
DXTK
DXTK
14 декабря в 21:36, ред.
Смотря как Сити расправляется с КП, задаешься вопросом, как они проиграли им финал КА???.......... просто тогда это был не день горожан только и всего.

PS И самое главное что Сити и АВ победили своих сопернико и не отпустили далеко Арсенал с их отскоком от самой последней команды АПЛ........ надеюсь Пеп таки обгонит в боксин дей Артету..........
Groboyd
Groboyd ответ jRest (раскрыть)
14 декабря в 20:37
Нормально он играл, если только брать его голы. Последние пасы у него слишком часто были ужасны. Он и привозил голы, пасами поперёк. И повторюсь, он играл ЦП, а в единоборства не лез, ноги убирал.
Groboyd
Groboyd ответ Agamaga005 (раскрыть)
14 декабря в 20:35
АПЛ сдала в последние годы. То у МС кризис, то Ливерпуль невзрачен. Арсенал зачастую даже не тянет на серьёзного претендента. Прошлый сезон был одним из самых слабых.
jRest
jRest ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 20:33
Нормально он играл в Милане, среди основной массы посредственности выделялся. В том числе и ляпами, даже результативными.
Не притёрся ещё в новом коллективе, дело будущего. Да и Гвардиола никогда бы не купил игрока в котором не видит потенциала. От него и Шерки жду восхождения на топ-уровень.
jRest
jRest
14 декабря в 20:30
Слишком долго Пеп в Манчестере, уже нет изначального запала и окончательно закончился конфетно-букетный период, а бытовуха не способствует ни красоте игры, ни результатам.
Пора менять возлюбленный клуб, или и вовсе уходить на покой.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
14 декабря в 20:30
Горожане набрали весьма хороший ход в чемпионате и не только.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 20:29
Он там был ЦП. И там его прежде всего упрекали за игру на чистых мячах, отсутствие борьбы, убирание ног из стыков. Он все-таки не десятка, как раз из-за плохого паса не тянет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
14 декабря в 20:26
Он там кем был ? А впрочем и неважно, - нападающий без последнего паса это по определению посредственность...
Agamaga005
Agamaga005
14 декабря в 20:22
Я не поленился, посмотрел матч, нашёл трансляцию.
Хваленной АПЛовской игры не увидел. Картинка средняя. Стадион вообще ужасен))

За счёт мастерства некоторых игроков МС решил исход игры. Холанду, конечно, нельзя давать бить башкой, ну и Фоден спокойно пробил. В остальном скучняк.
VeniaminS
VeniaminS
14 декабря в 20:11
Манчестер Сити улучшает игру и положение.
Савелий Первый
Савелий Первый
14 декабря в 19:57
Интересно, почему нет новости про Виллу. Эмери. Вот, кто интересен. А не лысый шарлатан. Волевая победа Виллы в гостях. Сами себе создали трудности, сами и порешали.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 19:47
В Милане у него тяжело было с последним пасом. Он лучше забивал сам.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Groboyd (раскрыть)
14 декабря в 19:46
Он всегда такой как сегодня ? Ну тогда понятно.
Groboyd
Groboyd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 19:41
Голландец вообще переоценённый игрок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
14 декабря в 19:35, ред.
Все были хороши у Сити, за исключением Рейндерса.
Как ни смотрю матчи с его участием, - он как пятое колесо в телеге. Ни с кем в нападении мячом не делится, причем регулярно. Сегодня верняк на Холланда не отдал и пульнул снаряд с острого угла.

Может, конечно, это я так попадаю на просмотр, когда он корявый... Может. А может и нет.
112910415
112910415
14 декабря в 19:29
на разгром точно не наиграли !
Capral
Capral
14 декабря в 19:18, ред.
Мне КП понравился больше. Озорная, резвая команда, бысто пробегает центр поля и моменты имела. МС не тот конечно, что был три года назад, когда громил Реал и Баварию. Всё поменялось- и рисунок и стиль. Фоден в четырех матчах забил 6 мячей, неплохо. Смотрел на Холанда и думал- голова маленькая, не пропорциональная туловищу, но мяч забила хороший- чисто английский. Но в целом, по игре, МС ничем не удивил. Жаль КП, по ходу игры очередные кадровые потери, а календарь непростой...
Вобщем, МС с победой, но как по мне- это не лига-чемпионовская игра.
Grizly88
Grizly88
14 декабря в 19:09
Сити воспользовались своими моментами КП сами подарили победу Горожанам , свои моменты не использовали еше и допустили ошибки в обороне.
Groboyd
Groboyd
14 декабря в 19:09
Не тот нынче Пэлас.
sihafazatron
sihafazatron
14 декабря в 19:07
Счет явно не по игре... Сити толком ниче и не создал даже, а в обороне и опорной зоне постоянно проваливались.
