«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:3.
За гостей забивали Холанд (41', 88', пенальти), Фоден (69').
По итогам встречи «Кристал Пэлас» имеет 26 очков, у гостей — 34 очка.
В следующем матче «Кристал Пэлас» сыграет 20 декабря, соперником будет «Лидс». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 20 декабря, (соперник — «Вест Хэм»).
Вобщем, МС с победой, но как по мне- это не лига-чемпионовская игра.
Как ни смотрю матчи с его участием, - он как пятое колесо в телеге. Ни с кем в нападении мячом не делится, причем регулярно. Сегодня верняк на Холланда не отдал и пульнул снаряд с острого угла.
Может, конечно, это я так попадаю на просмотр, когда он корявый... Может. А может и нет.
Не притёрся ещё в новом коллективе, дело будущего. Да и Гвардиола никогда бы не купил игрока в котором не видит потенциала. От него и Шерки жду восхождения на топ-уровень.
