«Милан» и «Сассуоло» сыграли вничью

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Сассуоло». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметился Бартесаги (34', 47'). За гостей забивали Коне (13') и Лорьент (77').
По итогам встречи «Милан» имеет 32 очка, у гостей — 21 очко.
В следующем матче «Милан» сыграет 28 декабря, соперником будет «Верона». «Сассуоло» проведет следующий матч 21 декабря (соперник — «Торино»).
Что ты, бл..., делаешь Массимо? Почему Модрич во всех матчах играет от звонка до звонка? Нет он продолжает двигаться, он боец. Но усталость видна невооружённым глазом, что выливается в ошибки как технические, так и в плане мысли.
Очень плохой матч Салемакерса и Рабьо. Ещё и Габбья травмировался, а вышедший де Винтер сыграл плохо.
Рад за Бартезаги.
Нужен, как воздух, форвард.
Что ты, бл..., делаешь Массимо? Почему Модрич во всех матчах играет от звонка до звонка? Нет он продолжает двигаться, он боец. Но усталость видна невооружённым глазом, что выливается в ошибки как технические, так и в плане мысли.
Очень плохой матч Салемакерса и Рабьо. Ещё и Габбья травмировался, а вышедший де Винтер сыграл плохо.
Рад за Бартезаги.
Нужен, как воздух, форвард.