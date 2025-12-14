Top.Mail.Ru
«Милан» и «Сассуоло» сыграли вничью

14 декабря 2025, 16:35
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 2Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Сассуоло». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметился Бартесаги (34', 47'). За гостей забивали Коне (13') и Лорьент (77').

По итогам встречи «Милан» имеет 32 очка, у гостей — 21 очко.

В следующем матче «Милан» сыграет 28 декабря, соперником будет «Верона». «Сассуоло» проведет следующий матч 21 декабря (соперник — «Торино»).

Groboyd
Groboyd ответ CCCP1922 (раскрыть)
14 декабря в 21:49
Суть то в том, что в топовых английских клубах, даже половины в старте не выходят англичан.
CCCP1922
CCCP1922 ответ Groboyd (раскрыть)
14 декабря в 21:44
Я посмотрел состав Сборной Англии на Евро— 2024. За исключением Кейна (Бавария) и Беллингема (Реал) все они игроки основы команд АПЛ, самой сильной Лиги мира. Потому из них получилась отличная сборная. Правда меня смущает несколько загорелых парней в составе,, они не англичане.
Groboyd
Groboyd ответ CCCP1922 (раскрыть)
14 декабря в 20:00
Ещё добавлю Реал, с Сити играли 4 испанца в старте. Да и то Гарсия т.к. не играл Мбаппе, а Асенсио из-за отсутствия Милитао.
Groboyd
Groboyd ответ CCCP1922 (раскрыть)
14 декабря в 19:49, ред.
А как, например, в топовой АПЛ? В МС в старте вышли 2 англичанина, у Арса 4, у Ливера 2. А при этом сборная дважды в финале ЕВРО играла.
CCCP1922
CCCP1922
14 декабря в 19:43
Посмотрел составы обеих команд... В старте у Милана целых два итальянца, у Сассуоло аж два итальянца. Раньше в Серию ехали лучшие - они получали Золотые мячи (Платини, ван Бастен). Почему в стране, которая была законодательницей мод в футболе, сейчас играют только иностранцы? Мы хотим стать такими же? Срочно нужен жёсткий лимм.
Grizly88
Grizly88
14 декабря в 18:59
Не узнаю состав Милана скатился итальянский футбол
Groboyd
Groboyd ответ Alex_67 (раскрыть)
14 декабря в 18:21
Таких нынче нет в итальянском футболе. Да и состав того Милана был мощнейший.
shlomo
shlomo
14 декабря в 18:18
Очень много будет вопросов к судейству с обеих сторон, но исход, наверное, закономерен. Хотя как знать, если бы всё-таки ВАР разглядел фол Павловича на Шеддире? Видим мы по итогу 2:2 на табло: результат, который вряд ли может устраивать и тех, и у других.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
14 декабря в 17:53
Похоже этих очков в конце сезона ему может не хватить!
pttjcvt8sm43
pttjcvt8sm43
14 декабря в 17:50
Милан не хочет быть лидером в серии А
Alex_67
Alex_67
14 декабря в 17:47
Кстати, Милан сразу пошёл вверх
Alex_67
Alex_67
14 декабря в 17:45
Милану требуется новый тренер со свежими идеями... Ведь в 87-м году нашел Берлускони никому неизвестного Арриго Сакки?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 декабря в 17:19
Милан Кремонезе 1:2
Милан Пиза 2:2
Милан Сассуоло 2:2
Аллегрова против новичков Серии А люто обделался.
112910415
112910415
14 декабря в 17:18
добивать разучились ...
Брулин
Брулин
14 декабря в 17:11
помимо того что в команде отсутствует качественный форвард так еще и в защите проблемы. если не усилится зимой в 4ку могут и не попасть. аллегри на каждой пресухе повторяет что нужно дожимать соперника а в итоге чуть не обделасись в который раз
Groboyd
Groboyd
14 декабря в 17:04
Самый сложный соперник для Милана и лично для Аллегри.
Что ты, бл..., делаешь Массимо? Почему Модрич во всех матчах играет от звонка до звонка? Нет он продолжает двигаться, он боец. Но усталость видна невооружённым глазом, что выливается в ошибки как технические, так и в плане мысли.
Очень плохой матч Салемакерса и Рабьо. Ещё и Габбья травмировался, а вышедший де Винтер сыграл плохо.
Рад за Бартезаги.
Нужен, как воздух, форвард.
