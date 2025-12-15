«Реал» одолел «Алавес»

В матче 16-го тура Ла Лиги «Реал» победил в гостях «Алавес» 2:1.
За победителей забили Килиан Мбаппе (24) и Родриго (76). У «Алавеса» отличился Карлос Висенте на 68-й минуте.
«Реал» набрал 39 очков, команда идет 2-й, отставая от «Барселоны» на 4 очка. У «Алавеса» 18 очков и 12-е место.
Если по игре, то первый тайм, не смотря на забитый гол, Реал провёл очень неуверенно и плохо. Алавес в некоторых промежутках просто зажимал "сливочных" в собственную штрафную, заставляя часто играть просто на отбой. Во втором тайме уже начали играть в более атакующий футбол, начали создавать моменты, но при этом умудрились пропустить гол, который полностью на совести оборонительной линии "Мадрида", особенно Рюдигера. Причем Алавес за короткий промежуток времени, смог дважды успешно закинуть мяч за шиворот защитникам Реала. Но зато во втором тайме, и особенно после пропущеного гола, Реал начал проявлять характер, и регулярно давить соперника, раз за разом создавая опасные моменты у его ворот.
В общем, говорить что Реал начинает выходить из кризиса еще точно рано, много ошибок, особенно в центре поля, снова голы за счет индивидуальных действий отдельно взятых футболистов, а не командных, проблемы в обороне. Но есть и проблески какой-то более внятной игры, хотя и только после пропущеного гола. Но всё же пока остаётся больше вопросов чем ответов к Алонсо и команде.
По падению Вини. На сей раз он плохо упал. Плохо потому, что формально пенальти реально имел место быть, но бразил после удара по ноге сделал ещё пару шагов, которые оказались лишними. Вот Кейн сегодня у Баварии упал как надо, - сразу рухнул, как только его за маечку потянули...
По Реалу сегодня понравился Джуд..., хотя до своей былой версии ещё пахать и пахать. Вальверде тоже был неплох. Рауль Асенсио сегодня на редкость был безошибочен, чего не скажешь о Рюдигере, но в его случае это уже норма. Мастантуоно запомнился изменением окраса волос на башке..., - только этим, к сожалению.
В целом же по рисунку, очень скромненько Реал выглядел. Ждем Каррераса в защиту и "старичка" Карвахаля, которому на смену сегодня никого у "бланкос" нет.
