«Реал» одолел «Алавес»

15 декабря 2025, 01:25
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 16-го тура Ла Лиги «Реал» победил в гостях «Алавес» 2:1.

За победителей забили Килиан Мбаппе (24) и Родриго (76). У «Алавеса» отличился Карлос Висенте на 68-й минуте.

«Реал» набрал 39 очков, команда идет 2-й, отставая от «Барселоны» на 4 очка. У «Алавеса» 18 очков и 12-е место.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря в 18:39, ред.
Реально...не обыграл....а одолел...
Ещё недавно...5:0...3:0...4:1...

Состав 1,4 млрд...против 69 млн.....
Sergo81
Sergo81
15 декабря в 15:11
Посмотрел обзор, где там пенальти на Вини? Защитник сыграл в мяч, мяч отскочил в левую ногу вини и от ноги вперёд. Далее минимальный контакт ног, никто такой пенальти не поставит. Всё правильно.
Groboyd
Groboyd
15 декабря в 09:47
Пенальти на Вини не было. Если получаешь по ноге, падай сразу, а не делай шаг и подгибай ноги. И это легковесныф удар, вот если шипами бы въехали, то там уже не важно делал он шаг ещё или нет.
shlomo
shlomo
15 декабря в 09:18
Игра забывается, а результат остается. Именно так можно охарактеризовать этот матч. Показалось, что чудо есть, когда Карлос Висенте первым же касанием после выхода на замену сравнял счет, но больше ничего толкового "славные" в атаке показать не смогли.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
15 декабря в 08:23
Если так, тогда Перес в очередной раз поражает своей неординарностью.)
Grizly88
Grizly88 ответ Drosmo (раскрыть)
15 декабря в 08:18, ред.
Лишние шаги сделал Веня , это у тебя на фото как будто он жестко в ногу въехал, а на повторе зацепил да
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 декабря в 08:16
Может новый пункт контракта тренируется отрабатывать)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
15 декабря в 08:15, ред.
Футбольные, думаю, получше городских. А вот в Англии, кстати, наоборот.))
Drosmo
Drosmo ответ Grizly88 (раскрыть)
15 декабря в 08:14
Падал картинно, тут не спорю, даже чересур картинно, удар по ноге был, и был довольно прямой и откровенный.
Grizly88
Grizly88 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 декабря в 08:13
Автобусы в Испании хорошие наверное
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
15 декабря в 08:12, ред.
Но позитив по этому бразильскому ишаку вчера какой-никакой промелькнул. После второго гола и обнимашек с Родриго, " расист" побежал обниматься с Алонсо... Ты заметил ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
15 декабря в 08:10, ред.
Тут другое. Автобус в Испании научились ставить все клубы. Кто-то лучше, кто-то хуже, но умеют и делают это все команды. Попробуй пройти оборону Алавеса и сравни её с тем же Вулвз.
Очень энергозатратный в Примере футбол для лидеров. Проходных матчей, как оно было лет 5 назад , вообще нет.
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 декабря в 08:09
На счёт театрального мастерства бразильца (причем корявого и нелепого), - тут согласен полностью. Кстати, в динамике игры, я тоже не поверил в нарушение в этом эпизоде, и только на повторе увидел, что нарушение было.

Не выбил эту дурь из Вини в своё время папа Карло, позволяли много, растили принцессу, вот и вырастили. А теперь уже поздно что-то менять. Хотели вырастить нового Роналду, а вырастили нового Неймара.
Grizly88
Grizly88 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 декабря в 08:03
Не знаю не знаю глянул на Алавес ничем не запомнился
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
15 декабря в 08:01, ред.
Лидеры АПЛ, на сегодня, сильнее лидеров Ла Лиги..., но середняки и доги в Испании намного сильнее английских.
В Испании, чтоб лидерам выиграть, надо практически с каждым соперником выложиться на полную, а в Англии с этим гораздо проще.
Grizly88
Grizly88
15 декабря в 07:52
Шас нынешний Реал в АПЛ боролся бы за 10 строчку нет игры за счет индивидуальных мастерство игроков Реал побеждает таких как Алавес, не знаю Алавес на много слабее Борнмута и других середняков АПЛ .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
15 декабря в 07:47
Главное победа. Не всем угодишь)))
Grizly88
Grizly88
15 декабря в 07:45
Полузащиты у Реала нет это точно Белингем тоже сдал после ухода Кросса и Модрича дыра в полузащите
Grizly88
Grizly88 ответ Drosmo (раскрыть)
15 декабря в 07:42
Да и пенальти не было Веня слишком картинно падал да немножко зацепил ногу за такое давать пенальти
Grizly88
Grizly88
15 декабря в 07:21
Алонсо не подходит Реалу
Варвар7
Варвар7
15 декабря в 07:19
Какой точный заголовок - вот именно, что одолел...)
Bad Listener
Bad Listener
15 декабря в 07:12
Качели Алонсо качнулись в направлении сохранения работы, в следующий раз качнутся опять в сторону увольнения. Качели же, деваться некуда им.
ABir
ABir
15 декабря в 05:56
При весьма агрессивной и самоотверженной игре Алавеса Реал в гостях был хорош и убедителен. Заслуженная победа сливочных .
112910415
112910415
15 декабря в 05:32
ну ... поиски своей игры сильно затянулись !
амурец
амурец
15 декабря в 04:37
Реал с победой, но вопросов много
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
15 декабря в 01:47, ред.
Ну... так я и написал, что формально пенальти был.

Причина в другом. Дельфинизм Вини и его жестикуляции настолько засели в умах народа, что лишний раз охота ему бяку подложить. На ВАРе так и сделали, тем более бразил им сам в этом помог - повторять подробности его падения не буду.
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 декабря в 01:44, ред.
Максим, да не важно как там упал Вини, удар по ноге был очевидным. И даже если главный арбитр не поверил в картинное падение бразильца, то есть ВАР, где всё отчётливо видно. И как бы театрально не падал Винисиус, это не отменяет факта прямого удара по его ноге, а значит нарушения, а значит пенальти.
juchok
juchok
15 декабря в 01:44
по матчу особо нечего говорить, но у меня полыхнуло от того, кто додумался поставить судить на бровку женщину? как же смешно она перебирала своими короткими ножками при голе Овьедо, при чем бежала, явно отставая, и подняла флаг, чтобы что? просто на дурочку, не мог же один футболист опередить второго на три метра и быть не в оффсайде, надо поднять флаг и так уверенно рукой показала, мол, у меня все на контроле, я все видела, не смотря на то, что смотрела на пятые точки Рюдигера и Висенте. как хорошо, что влез вар и все исправил! мадам пусть идет обратно на кухню, эксперимент не удался
y-ago
y-ago
15 декабря в 01:36
Поздравления с победой, разумеется, прежде всего! Ну, а дальше… “Ужасное, душераздирающее зрелище”, как сказал бы ослик Иа, а я добавлю: жалкое и беспомощное. Да, 9 игроков в ауте - это серьезно, очень тяжело, но, пардон, “есть из чего лепить”! Да, Вини был ужасен…Но в конце концов - есть кем заменить и не на 80 минуте…Так почему же? Все просто - у Реала нет рабочей модели игры. Он живет на интуиции игроков, точнее, игрока. Полузащита разрушена концептуально. Прессинг — фикция. Нападение…Кстати, о Вини вспомнилось…А на нем был пенальти, как и на игроке Алавеса (не помню кто выходил один на один) - толчок в спину был очевиден! Но это все семечки!...Алавес выходил из-под давления так, будто играет против команды без тренера…Да, она победила, думаю, сама не зная почему. И эта победа только удлинит агонию - я так понимаю Алонсо выцыганит себе отстрочку, и это прискорбно… Удачи Реалу!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 декабря в 01:34, ред.
Сегодня сдюжили: Мбаппе хорош да и 2 бразила ему сегодня были подстать. Слалом "расиста" с левого края и пас на Родриго - как в лучших, былых традициях атаки Реала.

По падению Вини. На сей раз он плохо упал. Плохо потому, что формально пенальти реально имел место быть, но бразил после удара по ноге сделал ещё пару шагов, которые оказались лишними. Вот Кейн сегодня у Баварии упал как надо, - сразу рухнул, как только его за маечку потянули...

По Реалу сегодня понравился Джуд..., хотя до своей былой версии ещё пахать и пахать. Вальверде тоже был неплох. Рауль Асенсио сегодня на редкость был безошибочен, чего не скажешь о Рюдигере, но в его случае это уже норма. Мастантуоно запомнился изменением окраса волос на башке..., - только этим, к сожалению.

В целом же по рисунку, очень скромненько Реал выглядел. Ждем Каррераса в защиту и "старичка" Карвахаля, которому на смену сегодня никого у "бланкос" нет.
