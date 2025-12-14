Ганчаренко возглавит сборную Беларуси

Экс-рулевой ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко станет новым главным тренером сборной Беларуси, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Ганчаренко подпишет контракт до 2027 года с зарплатой 20 тысяч евро в месяц.
Предыдущим тренером сборной Беларуси был испанец Карлос Алос.
20 тысяч евро в месяц — вполне адекватные деньги для сборной, без космоса. Главное, чтобы ему дали время и не дергали после первых неудач. Чудес сразу не жду, но если появится структура, порядок и бойцовский футбол — уже будет шаг вперед. Посмотрим, получится ли у него перезапустить сборную и дать ей хоть какое-то лицо.
