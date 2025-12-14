Top.Mail.Ru
Ганчаренко возглавит сборную Беларуси

14 декабря 2025, 14:38

Экс-рулевой ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко станет новым главным тренером сборной Беларуси, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ганчаренко подпишет контракт до 2027 года с зарплатой 20 тысяч евро в месяц.

Предыдущим тренером сборной Беларуси был испанец Карлос Алос.

ВалераКарпин
ВалераКарпин
15 декабря в 12:00
Раньше Усатый хотел замутить УкропЛигу.
Думаю сейчас для игровой практики,нужно создать что-то типа КХЛ и так хоть интерес к футболу поднять.
Твой Арсен
Твой Арсен
15 декабря в 09:04
Тренер, который кроме одного единственного матча с Баварией больше ничем не запомнился и везде провалился.
КЭТиК
КЭТиК
14 декабря в 17:51
Похоже белорусы решили нащупать дно.
Брулин
Брулин
14 декабря в 17:04
Сборная Беларуси сейчас максимально донная. Может быть, Гончаренко сможет ее реанимировать.
CCCP1922
CCCP1922
14 декабря в 16:30
Можно по разному относиться к Гончаренко, но только не свысока. Я уверен, что не стоит его сравнивать с кем попало, а вот в пример стоит привести. Кстати, Виктор, в качестве игрока БАТЭ, дважды становился чемпионом Белоруссии, два раза брал серебро и один раз бронзу. Из-за травмы он рано ушёл из футбола, в 25 лет. В БАТЭ вернулся тренером и стал с командой чемпионом, внимание, 6 раз и Кубок он завоевал. С ЦСКА выиграл Суперкубок России. Много это или мало? Для уважения достаточно. .
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
14 декабря в 16:20
Здорова, Санёк!!!
Правильно, какая никакая- но сборная. Возможно, у Витька заиграет новыми красками, заблестит. Не всем же Бразилию тренировать.)))
adekvat
adekvat
14 декабря в 16:19
В сборной давно надо было что то менять.
Bad Listener
Bad Listener
14 декабря в 16:17, ред.
Да ладно, а чо в студии Окко не сидится? Слышал недавно от него прямо в прямом эфире инструктаж как врать надо на пресс-конференции чтобы всем понравилось, и руководству, и болельщикам, и чтобы соперника не обидеть, даже сохранил себе этот кусок, жалко добавить можно только видео с ютуба а то бы прислал сюда.
ABir
ABir
14 декабря в 16:14
Беларусь вовремя перешла к импортозамещению в футболе.
shur
shur
14 декабря в 16:13, ред.
...привет Минхерц! Из Белоснежной,тьфу ты, Белокаменной!!!
...А Батя спросит, правда Он больше по хоккею,но порядок любит!
Ганчар мне тоже симпатичен,почему бы и нет, Сборная это шаг вперёд!!!
chromage
chromage
14 декабря в 16:03
Хороший специалист. Вернулся в родную гавань так сказать. Желаю удачи и побед.
Capral
Capral ответ AleS (раскрыть)
14 декабря в 16:01
Да, можно сказать и так. Мне симпатичен, хотя моим кумиром никогда не был.
AleS
AleS ответ Capral (раскрыть)
14 декабря в 15:57
Кажется ,что он уже целую вечность тренирует, ветеран. А ему всего лишь 48 лет.
Capral
Capral
14 декабря в 15:51
Ганчар как раз под эту сборную. Несколько деревенский футбол у него, и взгляд футбольный не самый утонченный, но в плане тактических соображений не самый плохой тренер. Но каждый раз ловлю себя на мысли, что Ганчаренко не полностью реализованный наставник, недосказанный... Но если вспомнить его БАТЭ, то команда была очень тренерской, выученной, да и шороху в ЛЧ могла навести.
Пожелаю ему Удачи!!!
et6a6thhsatx
et6a6thhsatx
14 декабря в 15:49
Опыта набрался, можно теперь и со сборной поработать
a-league
a-league
14 декабря в 15:49
Где родился, там и сгодился
Rupertt
Rupertt
14 декабря в 15:46
Ганчаренко — тренер с характером, умеет ставить дисциплину и работать с ограниченными ресурсами, а для сборной Беларуси это как раз важно. В ЦСКА и «Краснодаре» у него были и удачные отрезки, и проблемы, но равнодушным он точно не был.

20 тысяч евро в месяц — вполне адекватные деньги для сборной, без космоса. Главное, чтобы ему дали время и не дергали после первых неудач. Чудес сразу не жду, но если появится структура, порядок и бойцовский футбол — уже будет шаг вперед. Посмотрим, получится ли у него перезапустить сборную и дать ей хоть какое-то лицо.
Alex_67
Alex_67
14 декабря в 15:45
В последнее время у него мало что получалось... Может Родина разбудит его, да и семья будет рядом.
Vilar
Vilar ответ Конь в лаптях и с клюшкой (раскрыть)
14 декабря в 15:42
Судя по твоей кликухи у тебя с овсом проблемы, благо в Белоруссии овса полно, а коню в лаптях, без очереди.
sv_1969
sv_1969
14 декабря в 15:31
Ну что же успехов ему со сборной!
particular
particular
14 декабря в 15:28
Намечаются предпосылки для прорыва сборной Беларуси к вершинам мирового футбола...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
14 декабря в 14:58
Удачи.
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой ответ Vilar (раскрыть)
14 декабря в 14:57
Кто о чем, а нищий даже тут про чужие деньги.
jRest
jRest
14 декабря в 14:55
Единственный, кто обыгрывал великолепную Баварию Хайнкеса. Начало карьеры было хорошим, жаль после тренировал лишь середняков без амбиций.
Vilar
Vilar
14 декабря в 14:47
За такие деньги, любой на соккере, сможет тренировать сб. Белоруссии до 2027 г.
112910415
112910415
14 декабря в 14:42
...там и пригодился !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 декабря в 14:40
Ганчар наконец то нашел работу по душе. Не бей лежачего. Или а-ля Карпин. Мечта!
