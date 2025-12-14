Top.Mail.Ru
«Бавария» не смогла победить дома «Майнц»

14 декабря 2025, 21:30
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 2Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Майнц». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились: Карл (29') и Кейн (87', пенальти). За гостей забивали Потульски (45+2') и Ли (67').

По итогам встречи «Бавария» имеет 38 очков, у гостей — 7 очков.

В следующем матче «Бавария» сыграет 21 декабря, соперником будет «Хайденхайм». «Майнц» проведет следующий матч также 21 декабря (соперник — «Санкт-Паули»).

ВалераКарпин
ВалераКарпин
15 декабря в 12:12
Опять капусту с сосисками не давали
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
15 декабря в 08:48, ред.
Ты про каких качественных ребят Германии говоришь ?
Нынешнее поколение немцев самое слабое на моей памяти. Руммениге, Литтбарски и Феллеры сегодня ?! Самые живые из новичков это Муси и Вирц, которым до того же маленького Пьера, как до Китая пятой точкой. По линии защиты провал в классе не меньший, - Та, Керер и Андрих - солдатики андроиды, которые ни вправо ни влево не с состоянии выдать нечто разумное... Киммих, Рюдигер, Шлоттербек и Миттельштедт ещё куда ни шло, но об их стабильности, а значит надежности можно лишь помечтать. Ну а по форвардам совсем беда: если кроме Вольтемаде во всей Германии никого найти нельзя, то и вовсе по итогу имеем картину Репина " Приплыли ".

Мулаты да негры ещё хоть как-то помогают и сборной и той же Баварии, - убери, к примеру, сейчас у "роттен" из состава Олисе, Диаса, Гнабри, Дэвиса, Мусиалу, Геррейру и Упамекано, и всё, кирдык Мюнхену настанет. И ведь заметь, в большинстве своём , даже они на своих позициях не на первых ролях в современном футболе.

Что до чистоты арийской расы в немецком футболе ... Нынче достойных белых немецких мальчиков с голубыми/серыми глазами днём с огнём не отыщешь. Оттого даже выйти из группы на 2-х последних Мундиалях Маншафт не в состоянии.
Niagara
Niagara
15 декабря в 08:21
майнц почти всегда отбирает очки у баварии
112910415
112910415
15 декабря в 05:51
для лидера игра не удовлетворительная !
325chhbavwje
325chhbavwje
15 декабря в 05:07
Просто недооценили соперника. Будет наука.
Alex_67
Alex_67
15 декабря в 04:44
Баварии пора заканчивать эксперимент с Компани и постепенно уходить от приглашения гастарбайтеров — пришло время строить настоящую машину с немецким костяком... Уверен в этом. Вчера в очередной раз посмотрел полуфинал Чемпионата мира 1982 ФРГ — Франция... Разве можно поменять такого Руммениге, даже травмированного, на несколько загорелых парней с паспортами Германии? А ведь подрастают качественные немецкие ребята?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
15 декабря в 01:22
Так то да. Когда у соперника залетает всё что только можно, тут поневоле нервяк начнёт давить.
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 декабря в 01:18
Все верно, мюнхенцы были хороши, и доминировали на поле весь матч. Но как по мне, "красные" немного недооценили соперника, играли открыто, раскованно, абсолютно не опасаясь оппонента. Вот в этом мне и видится их расслабленность.
Варвар7
Варвар7
15 декабря в 01:02
Майнц добился в гостях ничейного результата с лидером - смело может записать этот матч себе в актив...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 декабря в 23:40
Нойеру нужно уходит достойно, пока не выгнали.
particular
particular
14 декабря в 23:05
Не самая выдающаяся игра мюнхенцев...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
14 декабря в 22:48, ред.
Упрекать Баварию в расслабоне, ну такое... Красные создали моментов на 2-3 игры, а Майнц владел мячом лишь 15 % от общего времени.

Сегодня на Альянц Арене скорее сработал закон случайных чисел, когда мячик не залетал в ворота Майнца по мановению волшебной палочки Хоттабыча. )
Drosmo
Drosmo
14 декабря в 22:41
Ну, учитывая положение в турнирной таблице, и отсутствие конкуренции в чемпионате, иногда можно себе позволить и расслабиться. В ЛЧ на уровне группового этапа вопрос полностью решён, в Бундеслиге, даже с учётом этой ничьи, отрыв от ближайшего преследователя составляет 9 очков, почему бы и не расслабится. Да и сама Бундеслига уже практически превратилась в чемпионат одной команды, так что переживать мюнхенцам и их болельщикам особой причины нет.

Другой вопрос, стоило ли для релакса выбирать именно домашний матч, перед своими болельщиками...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
14 декабря в 22:40
Гнабри сегодня столько моментов запорол..., на него прямо не похоже. Киммих ему такую няшку во втором тайме выдал, а Серж подвёл.
Олисе мне больше всех у "роттен" понравился. Очень быстро перемещается и эффективно распасовывает + обводит. Красиво двоих накрутил и нашел коридор для мячика, отправив Кейна в прорыв, ну а далее разыграли как по нотам и открыли счёт в матче.
Кого ещё отметить...? Ну наверно Киммиха, хотя и его игра вызывала неоднозначную оценку, однако на фоне партнёров он ещё был более менее.

Кейн... ну я смотрю Витя уже всё расписал, - лучше не напишешь. Однако Тухелю сейчас надо ребус этот решать со сборной. Такой форвард на мундиале в решающих матчах на вылет , думаю не вытянет "львов".
Capral
Capral
14 декабря в 22:17
Вот эта игра- лицо сегодняшней Баварии- с её дикими провалами в центре поля, с её двумя стариканами- одним в воротах, другим в атаке, с космическими дырами в ЦЗ и тп. Вот, что значит, Бавария без Упомекано, который никак не продлит контракт, под разными причинами. Я сегодня со счёта сбился, сколько моментов не реализовал Кейн!!! Да и пенальти, по мнению немецкого комментатора был слёзно выпрошен Кейном...

Вчера Д.Хаманн громогласно заявил: "Карл должен ехать со сборной на ЧМ- он достоен этого"!!! Признаться, сегодня, я даже не очень понял его игровых функций... Он много суетился, перебегал с фланга в центр и обратно, играл ЦН, правого вингера, но кроме гола в пустые ворота ничего конкретного от него не увидел. Нойер это отдельная история. После травмы, он сам не свой- с постоянным страхом в глазах.

Он тупо стоит на линии, когда надо выходить на мяч и бежит как на пожар, когда надо оставаться в воротах. Ну как не подсказать своему защитнику, что сзади него набегает соперник?! Молчит, как рыба об лёд. В ЦЗ бардак. Даже Та, сыграл бы сегодня надежней, чем Станишич. В атаке опять начались искания Кейна в штрафной, кто ведет игру в центре поля непонятно, видимо тот- у кого мяч, тот и ведёт.

Отвратительная игра, и вместе с тем очень показательная. Без Диаса фланги мёртвые, а Карл еще не созрел для полной стабильности. Атакующей мысли нет, всё стандартно и под копирку. А Майнц- молодцы!!! Остро прочувствовали настроение соперника и создали крайне неприятную ситуацию. С позором, лидер Бундес лиги избежал поражения. И вот эта Бавария намерена бороться в ЛЧ?!
sv_1969
sv_1969 ответ ABir (раскрыть)
14 декабря в 22:11
Судья наверное на ничью поставил в конторе))
ABir
ABir
14 декабря в 22:09
Получается только пенальти в концовке помог Баварии уйти от домашнего поражения.
Groboyd
Groboyd ответ sv_1969 (раскрыть)
14 декабря в 22:09
Барса как-то тоже имела большое преимущество над Рубином.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
14 декабря в 22:08
Иначе и быть не моглл, когда играет первая команда с последней!))) да ещё и у себя дома...
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
14 декабря в 22:05
Матч не смотрел но по стате чудовищное преимущество хозяев!
Groboyd
Groboyd
14 декабря в 22:03
Кейн спас от позора.
Второй мяч Майнца напомнил гол ван Перси.
17 летний Карл продолжает забивать.
sihafazatron
sihafazatron
14 декабря в 22:03
Это Майнц не смог победить Баварию, чуток не додержали и пропустили с пенальти))
