«Бавария» не смогла победить дома «Майнц»

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Майнц». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметились: Карл (29') и Кейн (87', пенальти). За гостей забивали Потульски (45+2') и Ли (67').
По итогам встречи «Бавария» имеет 38 очков, у гостей — 7 очков.
В следующем матче «Бавария» сыграет 21 декабря, соперником будет «Хайденхайм». «Майнц» проведет следующий матч также 21 декабря (соперник — «Санкт-Паули»).
Вчера Д.Хаманн громогласно заявил: "Карл должен ехать со сборной на ЧМ- он достоен этого"!!! Признаться, сегодня, я даже не очень понял его игровых функций... Он много суетился, перебегал с фланга в центр и обратно, играл ЦН, правого вингера, но кроме гола в пустые ворота ничего конкретного от него не увидел. Нойер это отдельная история. После травмы, он сам не свой- с постоянным страхом в глазах.
Он тупо стоит на линии, когда надо выходить на мяч и бежит как на пожар, когда надо оставаться в воротах. Ну как не подсказать своему защитнику, что сзади него набегает соперник?! Молчит, как рыба об лёд. В ЦЗ бардак. Даже Та, сыграл бы сегодня надежней, чем Станишич. В атаке опять начались искания Кейна в штрафной, кто ведет игру в центре поля непонятно, видимо тот- у кого мяч, тот и ведёт.
Отвратительная игра, и вместе с тем очень показательная. Без Диаса фланги мёртвые, а Карл еще не созрел для полной стабильности. Атакующей мысли нет, всё стандартно и под копирку. А Майнц- молодцы!!! Остро прочувствовали настроение соперника и создали крайне неприятную ситуацию. С позором, лидер Бундес лиги избежал поражения. И вот эта Бавария намерена бороться в ЛЧ?!
Вчера Д.Хаманн громогласно заявил: "Карл должен ехать со сборной на ЧМ- он достоен этого"!!! Признаться, сегодня, я даже не очень понял его игровых функций... Он много суетился, перебегал с фланга в центр и обратно, играл ЦН, правого вингера, но кроме гола в пустые ворота ничего конкретного от него не увидел. Нойер это отдельная история. После травмы, он сам не свой- с постоянным страхом в глазах.
Он тупо стоит на линии, когда надо выходить на мяч и бежит как на пожар, когда надо оставаться в воротах. Ну как не подсказать своему защитнику, что сзади него набегает соперник?! Молчит, как рыба об лёд. В ЦЗ бардак. Даже Та, сыграл бы сегодня надежней, чем Станишич. В атаке опять начались искания Кейна в штрафной, кто ведет игру в центре поля непонятно, видимо тот- у кого мяч, тот и ведёт.
Отвратительная игра, и вместе с тем очень показательная. Без Диаса фланги мёртвые, а Карл еще не созрел для полной стабильности. Атакующей мысли нет, всё стандартно и под копирку. А Майнц- молодцы!!! Остро прочувствовали настроение соперника и создали крайне неприятную ситуацию. С позором, лидер Бундес лиги избежал поражения. И вот эта Бавария намерена бороться в ЛЧ?!
Олисе мне больше всех у "роттен" понравился. Очень быстро перемещается и эффективно распасовывает + обводит. Красиво двоих накрутил и нашел коридор для мячика, отправив Кейна в прорыв, ну а далее разыграли как по нотам и открыли счёт в матче.
Кого ещё отметить...? Ну наверно Киммиха, хотя и его игра вызывала неоднозначную оценку, однако на фоне партнёров он ещё был более менее.
Кейн... ну я смотрю Витя уже всё расписал, - лучше не напишешь. Однако Тухелю сейчас надо ребус этот решать со сборной. Такой форвард на мундиале в решающих матчах на вылет , думаю не вытянет "львов".
Олисе мне больше всех у "роттен" понравился. Очень быстро перемещается и эффективно распасовывает + обводит. Красиво двоих накрутил и нашел коридор для мячика, отправив Кейна в прорыв, ну а далее разыграли как по нотам и открыли счёт в матче.
Кого ещё отметить...? Ну наверно Киммиха, хотя и его игра вызывала неоднозначную оценку, однако на фоне партнёров он ещё был более менее.
Кейн... ну я смотрю Витя уже всё расписал, - лучше не напишешь. Однако Тухелю сейчас надо ребус этот решать со сборной. Такой форвард на мундиале в решающих матчах на вылет , думаю не вытянет "львов".
Другой вопрос, стоило ли для релакса выбирать именно домашний матч, перед своими болельщиками...
Другой вопрос, стоило ли для релакса выбирать именно домашний матч, перед своими болельщиками...