«Бавария» не смогла победить дома «Майнц»

1765737027

14 декабря 2025, 21:30

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Майнц». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились: Карл (29') и Кейн (87', пенальти). За гостей забивали Потульски (45+2') и Ли (67').

По итогам встречи «Бавария» имеет 38 очков, у гостей — 7 очков.

В следующем матче «Бавария» сыграет 21 декабря, соперником будет «Хайденхайм». «Майнц» проведет следующий матч также 21 декабря (соперник — «Санкт-Паули»).