«Монако» уступил «Марселю» в чемпионате Франции, Головин сыграл 72 минуты

15 декабря 2025, 00:55
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Марсель» со счетом 1:0 обыграл «Монако» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Марселе.

Мяч на 82-й минуте забил Мэйсон Гринвуд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 73-й минуте. В текущем чемпионате Франции он провел 10-й матч. Россиянин отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Марсель» набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Монако» с 23 очками располагается на 9-й строчке.

В следующем туре «Монако» 3 января примет «Лион», «Марсель» 4 января дома сыграет с «Нантом».

ВалераКарпин
ВалераКарпин
15 декабря в 11:58
Голове пора понизить аппетиты и уходить в более играющий клуб.
Твой Арсен
Твой Арсен
15 декабря в 11:24
Ни одного трофея за 7 лет. Надо валить с Монако. В нем трофеев не видать: клуб постоянно распродает лидеров, что сказывается на игровых результатах, но раньше команду вытягивали тренеры типа Жардима, которые умели выкручиваться после постоянных распродаж. А сейчас в клубе тренерская чехарда. Серьёзные специалисты в клуб не идут, потому, чо знают, что там за бизнес модель, а те, что идут - посредственные наставники.
Alex_67
Alex_67
15 декабря в 08:46
А ведь Головин совсем перестал играть, мучит и себя и клуб... Хорошо хоть авторы не говорят о нём, как о безоговорочном лидере команды. Интересно, кто-нибудь из тренеров российских клубов, рассматривает его, как возможность усилить состав?
wtq76xr928ab
wtq76xr928ab
15 декабря в 07:49
Марсель сейчас выглядит по солиднее
112910415
112910415
15 декабря в 05:41
опять увы ...
Варвар7
Варвар7
15 декабря в 01:23
По ходу Монако в этом сезоне не чего не светит...
