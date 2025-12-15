«Монако» уступил «Марселю» в чемпионате Франции, Головин сыграл 72 минуты

1765749354

15 декабря 2025, 00:55

«Марсель» со счетом 1:0 обыграл «Монако» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Марселе.

Мяч на 82-й минуте забил Мэйсон Гринвуд.

Российский полузащитник «Монако» был заменен на 73-й минуте. В текущем чемпионате Франции он провел 10-й матч. Россиянин отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Марсель» набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Монако» с 23 очками располагается на 9-й строчке.

В следующем туре «Монако» 3 января примет «Лион», «Марсель» 4 января дома сыграет с «Нантом».