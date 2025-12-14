Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2026

Мостовой считает, что сборную Аргентины не отстранят от ЧМ

14 декабря 2025, 17:11

Сборную Аргентины по футболу не отстранят от чемпионата мира на фоне новостей о коррупционном скандале. Такое мнение высказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Ранее газета LA Nacion рассказала о скандале в национальной футбольной ассоциации. В среду были проведены новые обыски в связи с делом главы организации Клаудио Тапиа.

«Я не думаю, что сборную Аргентины реально могут отстранить. Они являются действующими чемпионами мира, одним из претендентов на победу, думаю, ФИФА это будет не выгодно, они на это не пойдут. Со спортивной точки зрения они ничего не нарушили, так что я не ожидаю, что будут настолько серьезные санкции, если вообще они последуют», — сказал Мостовой.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. На мировом первенстве 2026 года команда выступит в группе J вместе со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Жерсон назвал «Зенит» самым обсуждаемым клубом России в Бразилии и Европе
12 декабря
Жерсон заявил, что замечательно чувствует себя в «Зените»
12 декабря
Французский футболист «Краснодара» Перрен считает хорошим уровень РПЛ
11 декабря
Сергей Некрасов рассказал, каким видит будущее «Спартака»
11 декабря
Черчесов считает, что в РПЛ нет футболистов, «делающих разницу»
09 декабря
Игорь Акинфеев рассказал, что у него есть футбольная мечта
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
ВалераКарпин
ВалераКарпин
15 декабря в 12:14
Ни чего страшного не произойдет!
Вместо Аргентины возьмут сборную России
3262q8rybkgr
3262q8rybkgr
15 декабря в 10:43
Конечно не отстранят,там главная финансовая артерия-меська!!!
Alex_67
Alex_67
14 декабря в 21:54
Не совсем понимаю позицию Фифы, но при чем тут Аргентина — какое нам до неё дело? Мостовому тоже всё равно, для него главное напомнить о себе. Не наша тема это.
adekvat
adekvat
14 декабря в 21:06
С спортивной точки зрения сборная России тоже ничего не нарушила и что?
Варвар7
Варвар7
14 декабря в 20:51
Валера , надо срочно форсировать подготовку - ну а вдруг! )))
a42pz655gahs
a42pz655gahs
14 декабря в 20:14
Без Аргентины это уже не чемпионат
Kosmos58
Kosmos58
14 декабря в 19:26
Кто бы сомневался!..
ABir
ABir
14 декабря в 18:56
Чтобы это понимать, не надо было даже к Мостовому обращаться.
112910415
112910415
14 декабря в 18:55
гора родит мышь,конечно же !
Agamaga005
Agamaga005
14 декабря в 18:46
И Бразилию "отстранили" и Аргентину "отстранят".
Bad Listener
Bad Listener
14 декабря в 18:29, ред.
За преступления отдельных людей не должна отвечать вся страна вот и всё тут. Дело не в чемпионском титуле, а в здравом смысле. Мы же не пьём транквилизаторы и не ходим в смирительных рубашках всей страной, хотя у нас есть Мостовой. Другое что и он пока без рубашки, но это чисто упущение санитарной службы. Или он намекает на предвзятость ФИФА и хочет сказать что если бы это было в федерации футбола Буркина-Фасо то их сборную спокойно бы отстранили? Так это мы итак знаем не по наслышке.
Capral
Capral
14 декабря в 18:23
Это и без Мостового ясно.
shlomo2
shlomo2
14 декабря в 18:15
Царь сказал.... значит так и будет
4jx9x6pwp7nr
4jx9x6pwp7nr
14 декабря в 18:08
Пожалуй соглашусь с Сашей.
Брулин
Брулин
14 декабря в 18:04
Ассоциацию футбола Аргентины и ее президента обвиняют в невыплате налогов на 5+ млн долларов. Утверждается, что деньги присвоили для собственных нужд
Брулин
Брулин
14 декабря в 18:02
"Спартак " должны возглавить Юран и Мостовой. Оба – легенды клуба. С удовольствием за этим понаблюдаю, фанаты – тоже». Божович о красно-белых
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 