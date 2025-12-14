Мостовой считает, что сборную Аргентины не отстранят от ЧМ

1765721467

14 декабря 2025, 17:11

Сборную Аргентины по футболу не отстранят от чемпионата мира на фоне новостей о коррупционном скандале. Такое мнение высказал бывший игрок сборной России .

Ранее газета LA Nacion рассказала о скандале в национальной футбольной ассоциации. В среду были проведены новые обыски в связи с делом главы организации Клаудио Тапиа.

«Я не думаю, что сборную Аргентины реально могут отстранить. Они являются действующими чемпионами мира, одним из претендентов на победу, думаю, ФИФА это будет не выгодно, они на это не пойдут. Со спортивной точки зрения они ничего не нарушили, так что я не ожидаю, что будут настолько серьезные санкции, если вообще они последуют», — сказал Мостовой.