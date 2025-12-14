Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону» за €10 млрд

1765726048

14 декабря 2025, 18:27

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман собирается предложить €10 млрд за покупку испанского футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщил журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо в соцсети X.

Журналист отмечает, что воспрепятствовать продаже «Барселоны» могут члены клуба, которые участвуют в выборах президента. Ранее Жоан Лапорта сообщил, что не будет переизбираться на пост президента «Барселоны». Действующий срок полномочий Лапорты истечет в 2027 году.