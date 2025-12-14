Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону» за €10 млрд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман собирается предложить €10 млрд за покупку испанского футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщил журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо в соцсети X.
Журналист отмечает, что воспрепятствовать продаже «Барселоны» могут члены клуба, которые участвуют в выборах президента. Ранее Жоан Лапорта сообщил, что не будет переизбираться на пост президента «Барселоны». Действующий срок полномочий Лапорты истечет в 2027 году.
Лапорте 63 года, он занимает пост президента «Барселоны» с 2021 года. Ранее он находился на этой должности с 2003 по 2010 год. Команда при нем шесть раз становилась чемпионом Испании, три раза выигрывала кубок страны, четыре раза — Суперкубок Испании, дважды — Лигу чемпионов, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Просто по приколу)))))
ФК Барселона это каталонское наследие. это невозможно. не продается.
Барса символ независимости от Испании.
а лозунг "больше чем клуб" это в первую очередь политический контекст,
а не о футболе.
сосьес и все приверженцы каталонской независимости предпочтут крах и изгнание в низшие дивизионы.
и это убеждения передаются из поколения в поколения.
Барселона переживали и хуже времена, переживем и эти.
даже с такими проблемами Барса сильней Реала.
наследный принц не может прийти и купить то, что не продается.
Ведь Барселона без долгов будет иметь очень звёздный состав.
Когда-то и рекламу не размещали на футболках, сколько прибыли потеряли за всё время, когда тот же Мадрид продавал каждый сантиметр.
Всё течёт и меняется. Нужно уметь перестраиваться, если хотят быть конкурентоспособными.
