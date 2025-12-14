Top.Mail.Ru
Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону» за €10 млрд

14 декабря 2025, 18:27

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман собирается предложить €10 млрд за покупку испанского футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщил журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо в соцсети X.

Журналист отмечает, что воспрепятствовать продаже «Барселоны» могут члены клуба, которые участвуют в выборах президента. Ранее Жоан Лапорта сообщил, что не будет переизбираться на пост президента «Барселоны». Действующий срок полномочий Лапорты истечет в 2027 году.

Лапорте 63 года, он занимает пост президента «Барселоны» с 2021 года. Ранее он находился на этой должности с 2003 по 2010 год. Команда при нем шесть раз становилась чемпионом Испании, три раза выигрывала кубок страны, четыре раза — Суперкубок Испании, дважды — Лигу чемпионов, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Барселона
Источник: itar-tass.com
salleeh
salleeh
16 декабря в 23:19
Пусть немножко добавит и купит всю Бундеслигу…
Termez Zidan
Termez Zidan
15 декабря в 20:01
Нафиг этому принцу Барселона? Лучше пусть купит Спартак и дешевле и сердито
Ruslik1982
Ruslik1982
15 декабря в 16:54
на потеху какой-нибудь сисястой арабке
ВалераКарпин
ВалераКарпин
15 декабря в 12:02
Лучше бы к Зениту присмотрелся, там по себестоимости газового баллона можно купить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 декабря в 11:57
Видок у наследного принца ну прям таки меценатский ! )
112910415
112910415
15 декабря в 05:39
это он всерьёз ?
95-shishani-95
95-shishani-95
15 декабря в 01:04
Может ещё и у других врагов купит клуб(к примеру, из Израиля)?
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 декабря в 00:51
На территории нашей страны столько народного добра распилено и распродано, что можно написать любой сценарий. Абсолютно любой футбольный клуб продать/купить стоить будет как писчинка в пустыне.
CCCP1922
CCCP1922
15 декабря в 00:15
Сейчас может и не купить. Он рассматривает все плюсы и минусы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
14 декабря в 23:57
)))
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 23:31
но он не любил потные ладони...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
14 декабря в 22:21, ред.
Как показывает практика, всё продается, - даже место проведения ЧМ по футболу и количество команд-участниц Мундиаля.

Продаётся всё. Всё, что имеет цену.
Vilar
Vilar
14 декабря в 22:04
Вначале, надо купить бренд "Барселона", потом переименовать в "Аль-Барса" и перевести в Саудовскую Премьер-Лигу. РФС, может быть, консультантом при сделке, ведь из Санкт-Петербургского "Динамо", получилось сделать "Сочи".))) Главное: желание и деньги, а того и другого у саудитов полно.
DXTK
DXTK
14 декабря в 21:57
Это тот который Ньюкасл купил????? Если да, то что-то я не вижу как они стали фаворитами АПЛ лиги.......... сколько там кубков уже выиграли .....всего 1....... А сколько Барса в нынешнем состояниии????........ деньги это еще не залог успеха.....сколько потребовалось времени катарским Шейхам что бы выиграть с ПСЖ ЛЧ......... были у них и Мбаппе и один из самых дорогих трансферов Неймар?.... и даже Месси заежал......и что???

PS Если так хочет принц купить себе клуб так пускай купит.....Валенсию и вернет им статус клуба хотя бы как в начале нулевых..........когда брали титул и доходили до финала ЛЧ.........
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
14 декабря в 21:55
Барселона - действующий чемпион! И сейчас на первом!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ jRest (раскрыть)
14 декабря в 21:51, ред.
Формально сделать это вполне реально: собирается правление; Барселона официально объявляет себя банкротом; утверждается реорганизация хозяйствующего субъекта с переизбранием совета директоров и изменением номинальной стоимости акций, либо их дополнительная эмиссия - тут вариантов масса; оглашается сумма общей задолженности; новый владелец ( группа владельцев) берет на себя обязательства по ее погашению взамен на исключительное право распорядительства активами клуба...

Процедура, стесно, будет несколько видоизменена, с учетом процессуальных нюансов, однако принцип перехода собственности будет иметь классический скелет.
Ну а право перекупа акций никто не отменял: держателям основного пакета арабский мешок предложит столько, что они отреагируют как герои фильма Игрушка, когда Ромбаль Коше, произведя оплату за дом, попросил немедленно покинуть помещение населявшего его семью...
Lobo77
Lobo77 ответ sihafazatron (раскрыть)
14 декабря в 21:02, ред.
Вместе с Серхио Рамосом, он как раз свободен почти уже. Предварительно его купив.
Nenash
Nenash
14 декабря в 20:42
Лапорта :
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
14 декабря в 20:37
Барса действующий чемпион
sv_1969
sv_1969 ответ jRest (раскрыть)
14 декабря в 20:20
Обзванивать всех будет)))
jRest
jRest
14 декабря в 20:19
А как это возможно? Насколько я понимаю, у Барселоны более ста тысяч акционеров, и какими путями наследный принц всё скупит?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
14 декабря в 20:18
В этой жизни конечно все возможно, но я не думаю, что такое возможно.
Тем более у Барсы нет одного владельца.
shur
shur ответ Agamaga005 (раскрыть)
14 декабря в 20:16
...у каждого своя реальность...!!!
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
14 декабря в 20:11
Барселона не может быть сильнее Реала? Еще как может.
Перес сам готов рассмотреть предложения о продаже клуба. Уже была такая новость! Ему клубы вроде МС и ПСЖ покоя не дают. Реальность такова, что с ними конкурировать стало сложнее, а под боком еще Барселона.
shur
shur
14 декабря в 20:10
    Agamaga005
    Agamaga005
    14 декабря в 20:08
    В самой Барселоне лучше знают как расплатиться с долгами. Возможно не сам клуб, а одно из подразделений за те же 2,5 млрд и закрыть долговой вопрос. Если предложение действительно реальное - то тут уже сосьос должны проголосовать.
    Ведь Барселона без долгов будет иметь очень звёздный состав.

    Когда-то и рекламу не размещали на футболках, сколько прибыли потеряли за всё время, когда тот же Мадрид продавал каждый сантиметр.
    Всё течёт и меняется. Нужно уметь перестраиваться, если хотят быть конкурентоспособными.
    sv_1969
    sv_1969 ответ shur (раскрыть)
    14 декабря в 20:07
      shur
      shur ответ sv_1969 (раскрыть)
      14 декабря в 20:03
        sv_1969
        sv_1969 ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
        14 декабря в 20:00
          sv_1969
          sv_1969
          14 декабря в 19:58
          10 лярдов это конечно хорошо ..... но не думаю что это случится! Надо Перцу предложить вместо суперлиги)))
