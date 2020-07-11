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2 : 1
завершен
11 июля 2020, 16:00
суббота
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Стадион Арсенал (Тула), зрителей: 1712
Телетрансляция: Матч Премьер.
|Пантелеев Владислав
|1:0(П)
|20’
|55’
|1:1
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Костюков Михаил
ассистент Чуперка Валерий
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Луценко Евгений
ассистент Ткачев Сергей
|2:1
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Карасев Павел
|Тетрашвили Гурам
|Ткачев Сергей
|Денисов Александр
|60’
|Ломовицкий Александр
|Кангва Эванс
|61’
|68’
|Килин Антон
|Мамтов Хасан
|80’
|Таказов Сослан
|Ойеволе Адесойе
|81’
|Шляков Евгений
|Каплиенко Александр
|Хагуш Анри
|Костадинов Георгий
|83’
|Громыко Валерий
|Горбатенко Игорь
|84’
|85’
|Калмыков Амур
|Костюков Михаил
|Сокол Артем
|Пантелеев Владислав
|90+1’
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|7
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|6
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|2
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|2
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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