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Ростов - Ахмат
Ротор - Тамбов
Арсенал - Урал
ЦСКА - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Ахмат

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 3:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Ростов
Ахмат
3 : 0
завершен
вчера, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 11 тур
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    Голы
    Хашимото Кенто
    ассистент Глебов Данил     		1:0 24’
    Еременко Роман
    ассистент Сохиев Артур     		2:0 90+3’
    Глебов Данил
    ассистент Гапечкин Александр     		3:0 90+6’
    Наказания
    16’ Швец Антон
    Терентьев Денис 35’
    78’ Швец Антон
    Хашимото Кенто 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    54’ Роши Одисе Иванов Олег
    58’ Садулаев Лечи Полярус Артем
    Сохиев Артур Обухов Владимир 63’
    Поярков Николай Козлов Алексей 74’
    Тугарев Роман Полоз Дмитрий 75’
    81’ Алсултанов Ислам Харин Евгений
    81’ Вилькер Анхель Быстров Марат
    Гапечкин Александр Мамаев Павел 90+4’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 15
    		9 Удары в створ 4
    		13 Фолы 16
    		5 Угловые 13
    		2 Офсайды 3
    		44% Владение мячом 56%
    		4 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Владислав 127
    Владислав 127
    сегодня в 00:26
    Судья продажная сегодня или просто..?
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 00:20
    Скажу так Ростов с победой наконец то удача была на нашей стороне,Ахмат не унывать по крайней мере появился рисунок игры и характер,а теперь по Ростову Мамаев косячил много и хотел играть на чистых мячах по ходу зимой уйдет,Глебов нравится своей заряженностью на борьбу но не хватает опыта,очень понравился Осипенко и Артур Сохиев настырный и наглый лучше чем Обухов
    BarSlona
    BarSlona
    вчера в 23:54
    Натянули чер....зов
    Indian
    Indian
    вчера в 23:48
    Кафанов - тренер, Карпен - эксперт матчТВ
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 22:45
    Победа с помощью фортуны намного весомее победы с помощью судейства ))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 22:34
    Хороший матч, но Терек немного жаль, на гол-два они точно наиграли.
    VERSTECK
    VERSTECK ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Никому вы не нужны. И клуб ваш содержат за счёт дотаций и кадыровского бабла.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 22:29
    Заслуженно выиграли матч
    kts
    kts
    вчера в 22:23, ред.
    Повезло Валере - похоже он сам в трансе от того что творит самурай)))
    makkie
    makkie
    вчера в 22:08, ред.
    Ахмат сейчас только ленивый не обыгрывает.
    Талалаев обещал красивый футбол, но пока это всё слова. С таким составом это практически нереально. А свежей крови не видно.

    Слава Богу, что Спартак не взял в свое время Швеца, хотя его активно сватали к нам. Отличается только грубостью на поле - то пенальти привезет, то удалится.

    Ростов, молодцы, с победой!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 21:46, ред.
    Уважаемый не факт,через дочерние конторы,чем являются остальные клубы кпроходят игроки в Ман.Сити, быть как Ман.Сити,это здорово, но быть донором для клуба, это текучка состава по хлеще Ростовского!
    neukomm
    neukomm ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Хорошо! Тогда чего он когда-либо добился? Почему его можно считать "как раз таки норм тренер"?
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 21:37, ред.
    Я был бы рад, если б кто-то из этих, так называемых, "шейхов" купили бы наш Терек! Или даже если купят Ростов и будут выносит газпромовских!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ neukomm (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Не согласен с тобой!
    Рахимов как раз таки норм тренер, просто при нем не усилили команду, но он с такими составами спасал команду от вылета!
    Таганский
    Таганский
    вчера в 21:32, ред.
    Валера - на трибуне, Кафанов - на бровке, результат - налицо!!))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:32
    Что несёт этот 🤡 на матч ТВ? Говорит рука у игрока Ростова во время пенальти была в естественном положении. Он что слепой? Как это рука в естественном положении, если она сильно выставлена в сторону???
    neukomm
    neukomm
    вчера в 21:22, ред.
    Ну Талалаев же не тренер. Ну зачем его мучать, давать шансы в многочисленных клубах, многочисленных играх. Ну не умеет он, ну не может. Зачем его зовут тренером?! Сколько еще клубов его позовут? Есть категория тренеров - дно - которые, при многочисленных шансах, никогда ничего не добивались: Рахимов, Талалаев, Шалимов. Меняют клубы как трусы, без перспектив.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:15, ред.
    Было в сетях и шапкозакидательство и влажные мечты,что фк Ростов мол купили шейхи которые владеют Ман.Сити и ещё 9-ю клубами, мол у шейха одна из жен Ростовчанка и она посодействовала,. Благо, на бред сивой кобылы ответили не словами, а игрой!!! Выпуская молодняк при этом
    Борис Доенко
    Борис Доенко
    вчера в 21:13
    Уверенно - в добавленное время? :-)
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:08
    Ростов с победой!!!
    Ушли ведущие игроки,казалось бы будет трудно,но проявяют характер и побеждают. Молодцы!!!
    Ахмат по игре не залсужил разгрома,и по игре были хорошие моменты,если бы Мелкадзе использывал свои моменты возможно все было бы по другому,но футбол не любит сослогательного наклонения,и за это мы его и любим!
    Всем удачи
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Скажи это Реалу и Барсе!))
    Supremusnick
    Supremusnick
    вчера в 21:08, ред.
    Ростов мужики. Ну если честно Ахмату нужно отдать должное.Они пошли отыгрываться и получили.Это достойно похвалы.Весь тур посмотрел и одно тревожно.Слишком много игры локтями слишком.Это не есть хорошо.
    А сценарий игры схож с матчем Ротор-Тамбов.
    протон1
    протон1
    вчера в 21:06
    вот такого позора я не видел. ну 3-0 . хотя бы один гол могли забить. талалаев
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 21:05
    Ростов-на-Дону с победой
    У нас отсутствовали Норманн и Байрамян и это повлияло на ход игры в первом тайме. В запасе не было ни одного опытного полевого игрока. Но во втором тайме молодые игроки Ростова здорово вышли на замену и вся команда билась за победу
    Хороший матч. Отличная победа
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 21:05
    Болельщиков "Ростова" с тяжелой победой. Конечно Глебов на поле это как мина замедленного действия. Непонятно по кому рванет. Сегодня и голевую отдал, и пенальти в свои ворота заработал, и Швец на нем вторую желтую получил, весь в игре парень. Ну и несмотря на все потери остался самурай, гол которого по большому счету опять принес победу. Ну а "Ахмат" вполне неплохо играл, но сегодня госпожа удача была не на их стороне. Как обычно личное мнение.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 21:04
    35 ударов по воротам,15 в створ,18углрвых,незабитый пенальти,красная,три гола!Самый яркий матч тура,что и требовалось доказать.Вперед Сельмаш!!!
    161регион
    161регион
    вчера в 21:03
    Всех земель с победой!!! Буду краток, Ростов молодцы, мужики!!!
    shlomo
    shlomo ответ particular (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Сменить сюзерена это нечто.....но сеть НО и несколько вопросов....где то так...
    112910415
    112910415
    вчера в 21:01
    чудеса !
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:01
    Молодой самурай Хашимото и Песьяков внесли решающий вклад в победу Ростова. А что касается Ахмата, это был просто не день Мелкадзе.
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