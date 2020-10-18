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3 : 0
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Хашимото Кенто
ассистент Глебов Данил
|1:0
|24’
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Еременко Роман
ассистент Сохиев Артур
|2:0
|90+3’
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Глебов Данил
ассистент Гапечкин Александр
|3:0
|90+6’
|16’
|Швец Антон
|Терентьев Денис
|35’
|78’
|Швец Антон
|Хашимото Кенто
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|54’
|Роши Одисе
|Иванов Олег
|58’
|Садулаев Лечи
|Полярус Артем
|Сохиев Артур
|Обухов Владимир
|63’
|Поярков Николай
|Козлов Алексей
|74’
|Тугарев Роман
|Полоз Дмитрий
|75’
|81’
|Алсултанов Ислам
|Харин Евгений
|81’
|Вилькер Анхель
|Быстров Марат
|Гапечкин Александр
|Мамаев Павел
|90+4’
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|20
|Удары по воротам
|15
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|9
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|16
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|5
|Угловые
|13
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|2
|Офсайды
|3
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|4
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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Ушли ведущие игроки,казалось бы будет трудно,но проявяют характер и побеждают. Молодцы!!!
Ахмат по игре не залсужил разгрома,и по игре были хорошие моменты,если бы Мелкадзе использывал свои моменты возможно все было бы по другому,но футбол не любит сослогательного наклонения,и за это мы его и любим!
Всем удачи
Ушли ведущие игроки,казалось бы будет трудно,но проявяют характер и побеждают. Молодцы!!!
Ахмат по игре не залсужил разгрома,и по игре были хорошие моменты,если бы Мелкадзе использывал свои моменты возможно все было бы по другому,но футбол не любит сослогательного наклонения,и за это мы его и любим!
Всем удачи