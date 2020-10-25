В 30 Песьяков Сергей Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 7 Пасы: 37 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 34 Козлов Алексей Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 55 Осипенко Максим Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 4 Терентьев Денис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

П 15 Глебов Данил Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

П 7 Еременко Роман Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 71

П 10 Мамаев Павел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 83

З 5 Хаджикадунич Деннис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 6 Хашимото Кенто Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 6 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Н 13 Обухов Владимир Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

П 99 Полоз Дмитрий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 1 Бабурин Егор

В 77 Рудаков Максим

З 2 Алисами Хайтам

З 96 Гапечкин Александр

З 71 Поярков Николай Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

П 19 Байрамян Хорен Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

П 8 Гигович Армин Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

П 76 Сухомлинов Данила

П 23 Тугарев Роман Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

Н 11 Алмквист Понтус Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

Н 83 Сохиев Артур