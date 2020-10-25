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0 : 2
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|90+1’
|0:1
|Мирзов Резиуан
|90+4’
|0:2
|Идову Брайан
|22’
|Мирзов Резиуан
|Еременко Роман
|26’
|Обухов Владимир
|42’
|Еременко Роман
|71’
|73’
|Тихий Дмитрий
|88’
|Гапон Евгений
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Байрамян Хорен
|Обухов Владимир
|48’
|Тугарев Роман
|Глебов Данил
|48’
|Поярков Николай
|Терентьев Денис
|48’
|58’
|Кухарчук Илья
|Долгов Александр
|76’
|Могилевец Павел
|Трошечкин Александр
|83’
|Дядюн Владимир
|Конате Мохамед
|Гигович Армин
|Мамаев Павел
|84’
|Алмквист Понтус
|Полоз Дмитрий
|86’
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|14
|Удары по воротам
|14
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|7
|Удары в створ
|9
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|10
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|3
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|7
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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