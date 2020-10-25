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Ростов - Химки
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Химки

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Ростов
Химки
0 : 2
завершен
сегодня, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 12 тур
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    90+1’ 0:1 Мирзов Резиуан
    90+4’ 0:2 Идову Брайан
    Наказания
    22’ Мирзов Резиуан
    Еременко Роман 26’
    Обухов Владимир 42’
    Еременко Роман 71’
    73’ Тихий Дмитрий
    88’ Гапон Евгений
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Байрамян Хорен Обухов Владимир 48’
    Тугарев Роман Глебов Данил 48’
    Поярков Николай Терентьев Денис 48’
    58’ Кухарчук Илья Долгов Александр
    76’ Могилевец Павел Трошечкин Александр
    83’ Дядюн Владимир Конате Мохамед
    Гигович Армин Мамаев Павел 84’
    Алмквист Понтус Полоз Дмитрий 86’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 14
    		7 Удары в створ 9
    		10 Фолы 10
    		4 Угловые 2
    		1 Офсайды 3
    		58% Владение мячом 42%
    		7 Cэйвы 7
    		2 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 20:03, ред.
    Ответить не могу (в игноре)
    Почти Вы правы, но Федя полезней в подигрыше
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 19:45
    Отмечу ещё раз Черевиченко. Что-то есть в этом тренере, если за короткий срок в головах игроков появляются гуси-лебеди. И повторюсь вопросом. Что не хватило руководству Арсенала, когда тренеру пришлось уйти из клуба? Разные команды и тренер дающий результат. Присмотритесь к нему.
    Насмешник
    Насмешник
    сегодня в 19:43
    Ростов уже не торт
    makkie
    makkie
    сегодня в 19:42
    Краснодарцы, хватит ныть по поводу судейства.

    Лучше берите быстрее у Спартака Мирзова - будет у вас в команде хоть один игрок с дриблингом.
    А то на Шапи больно было смотреть: ни отдать, ни ударить.
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 19:41
    Неожиданный результат. Была уверенность что Ростов дома выиграет.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 19:33, ред.
    А вообще Казарцев во всём виноват,два пенальти назначил потом отменил,удаление.Ему где нибудь в пфл судить или в мухосранске в театре играть.Как это его так быстро вернули к работе в рпл?Судья ужасный просто, особо для Ростова!)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 19:28
    Матч больше походил на ничью.....Но злой Гений Мирзов....
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 19:26
    Тренерский гений Карпина во всей красе.
    Женя Алимаскин
    Женя Алимаскин
    сегодня в 19:23, ред.
    Химки не заслуживали победу и вообще игра не очень была ничейная. Кому Химки вообще нужны мне кажется претиндент на вылет не в этом так в следующем году. Ростов место в 10 займёт
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 19:20
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ ответ Absinthe2 (раскрыть)
      сегодня в 19:12
      Да,Обухов нулевой.Время надо посмотреть, хорошо если в восьмерку по итогам сезона попадём.
      Ислам0926
      Ислам0926
      сегодня в 19:10, ред.
      Болезень Ростова обязательно проиграть аутсайдеру заметьте не в первый раз я даже более чем убежден и в ответке проиграют ну а пока терпение Ростовским болельщикам все наладится и станет команда круче после первого круга,новички вольются в команду и думаю поборемся за зону еврокубков
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      сегодня в 19:06
      Эдуард Григорьевич, дорогой. Порадовали вас земляки! Это здорово.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ VAN ARM (раскрыть)
      сегодня в 19:04
      Эх,а мог столько приятного для людёв сотворить!!!
      112910415
      112910415
      сегодня в 19:04
      что-то невероятное ! отвлёкся на 88-й минуте, не сомневаясь в результате ...
      а тут чуть ли не разгром случился !
      VAN ARM
      VAN ARM ответ Союзник противников (раскрыть)
      сегодня в 19:03
      настолько он нас не порадует)))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
      сегодня в 19:02
      А разве в РПЛ давно не видно, что реально представляет из себя тренер Семак, как и Зенит без судейства а-ля Вилков, без газпромовца Дюкова во главе РПЛ, как это т клуб облизывается на газпромовском Матч ТВ. ? Мы разве слепые, или глупые?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      сегодня в 19:01
      Мирзов в даух матчах забил больше Чалова за год
      cska1948
      cska1948 ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 19:00
      Я считаю наоборот! Карпин Федуну, как ни кому, хочет доказать свою состоятельность и настроит своих подопечных соответствующим образом.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 19:00
      Ммирзов Браво
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Константин Белых (раскрыть)
      сегодня в 18:59
      То,что так держат Дзюбу ,что в сборной,что в Зените,видя ,что через него играть-это допотопный век и это ни эффективно,и все - равно продолжают это делать,то у меня тут возникает один вопросик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Может у дзюбы крыша на самой верхушке(ни Миллер ни Медведев ни Черчес) а кто то более влиятельный?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!По другому я это обьяснить просто не могу,ведь то убожество,что показывает сборная и Зенит,смотреть просто невозможно!!!!!!!!!!!!!!
      порт
      порт
      сегодня в 18:58
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ cska1948 (раскрыть)
        сегодня в 18:56
        Ну найдутся ведь люди,которые скажут,что Валера спартач и будет сливать Спартаку!!!!!!!!!))))))))))))))))
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        сегодня в 18:55
        Ну хватит!!!!!!!!!!!!!!Гляньте на Химки в последних играх!!!!!!!!!!Они вполне могли отобрать очки у Спартака и Локо,обыграли Динамо,сейчас обыграли Ростов!!!!!!!!!!!!!!!Или вы считаете,что Ростов сильнее Локо и Спартака?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сомневаюсь!!!!!!!!!!!!!
        cska1948
        cska1948 ответ Ген Геныч (раскрыть)
        сегодня в 18:53
        Насчёт обилия голов не знаю, а вот то, что заруба будет не шуточной не сомневаюсь. Валера, так просто СпаМу очки не отдаст!
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ mat73 (раскрыть)
        сегодня в 18:53
        А ты не думал,что просто Химки с приходом Черевченко стали сельнее?!!!!!!!!!!!!!!!!!!По-моему их статистика при Черевченко,говорит сама за себя!!!!!!!!!!!!!!!!
        161регион
        161регион
        сегодня в 18:52
        После таких игр болел на стадионе вообще не станет,даже без пандемии..... Валера задумайся!!!
        Константин Белых
        Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 18:52
        Семак это не тренер а просто шестерка у боссов газпрома. Ну как можно объяснить что он тупо боится Дзюбу заменит или не выпустить? в Дортмунде все увидят что стоит достояние России Дзюба и экстра дорогие негры Зенита против одой из самых быстрых команд европы.
        cska1948
        cska1948 ответ Ice van Reed (раскрыть)
        сегодня в 18:50
        Далеко не факт, что Кокорин выйдет в основе. Скорее всего его Тедеско выпустит в конце игры и то, если СпаМ будет выигрывать.
        mat73
        mat73
        сегодня в 18:50
        Что это было????
        Ростову что, к Спартаку так готовится? Бдительность усыпляет?
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