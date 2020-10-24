В 1 Гильерме Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Спасений: 1 Пенальти отражено: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 97

З 2 Живоглядов Дмитрий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 97

З 27 Мурило Серкейра Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 97

З 31 Рыбус Мацей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 12 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 97

З 14 Чорлука Ведран Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 97

П 7 Крыховяк Гжегож Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 95

П 69 Куликов Даниил Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 74

П 94 Рыбчинский Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 74

П 25 Камано Франсуа Ударов всего: 2 Фолов заработано: 4 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 63

Н 88 Лисакович Виталий Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 63

Н 19 Эдер Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 77 Коченков Антон

В 35 Сухорученко Илья

З 4 Лысцов Виталий

З 37 Магкеев Станислав Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 23

З 41 Райкович Слободан

З 45 Силянов Александр

П 68 Иосифов Никита

П 11 Миранчук Антон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Пенальти не забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 34

П 76 Мухин Максим

П 38 Титков Николай

Н 29 Зе Луиш Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 23