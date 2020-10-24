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Локомотив - Ротор
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Ротор

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 1:2 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) Ротор
Локомотив
Ротор
1 : 2
завершен
сегодня, 19:00
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 12 тур
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    Голы
    19’ 0:1 Фламарион
    Рыбчинский Дмитрий 1:1 29’
    57’ 1:2 Понсе Андрес
    ассистент Фламарион
    Наказания
    Крыховяк Гжегож 15’
    Чорлука Ведран 71’
    Крыховяк Гжегож 90+5’
    90+7’ Чондрич Йосип
    90+8’ Степанов Данил
    90+9’ Микелтадзе Бека
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Понсе Андрес Гогуа Седрик
    Смолов Федор Лисакович Виталий 63’
    Миранчук Антон Камано Франсуа 63’
    74’ Песегов Евгений Макаров Сергей
    74’ Микелтадзе Бека Муллин Камиль
    Магкеев Станислав Куликов Даниил 75’
    Зе Луиш Рыбчинский Дмитрий 75’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 4
    		3 Удары в створ 3
    		14 Фолы 12
    		10 Угловые 2
    		1 Офсайды 2
    		76% Владение мячом 24%
    		1 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 21:13
    Ротор чувствуется что запустил исправленный мотор своего двигателя команды который с этого матча начнёт набирать обороты по добыванию очков независимо от статуса и положения команды и это очень радует. А у Локомотива видимо много сил ушло на игру в еврокубках поэтом и показали такой результат. Будем надеяться что команда Локомотив соберётся и покажет достойный футбол в следующих играх.
    Smoke Some Weed
    Smoke Some Weed ответ Дармштадище-Ингольштадище (раскрыть)
    сегодня в 21:12
    Проехались, с разгромным счётом, уймой моментов и владением мяча, не смеши, повезло что забили свои 2 момента из 3х ударов
    cska59
    cska59
    сегодня в 21:11
    Н-да,все лигочемпионцы продули,если с Краснодаром понятно(некому играть),с Зенитом тоже(кризис идей у них),то с Локомотивом непонятно,проиграть последнему клубу РПЛ.Надеюсь мы эту тенденцию не поддержим.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    сегодня в 21:11
    И прекратите называть Ротор командой с последнего места! Во-первых уже не с последнего. Во-вторых команде адски невезло в последних играх, да ещё и вся эта история с коронавирусом, что тоже выбивает из колеи. А по игре Ротор очень нравится, не должна такая команда, да ещё и с такими болельщиками вылетать! Вангую, в этом сезоне Ротор поднимется ближе к середине турнирной таблицы. Хороший тренер и состав (хоть и много арендованных).
    Twisted
    Twisted
    сегодня в 21:11
    Ох ты ж млять..
    JackNorz
    JackNorz
    сегодня в 21:09
    Волгоград с победой!
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище
    сегодня в 21:08
    Ротор просто молодчики, проехались по китайской железной дороге
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    сегодня в 21:07
    Наконец-то!!! Ротор и в прошлой игре был на голову сильнее соперника, просто адски невезло. Паравозы, удачи вам в ЛЧ!
    nikot
    nikot
    сегодня в 21:06
    Кикнадзе не трогать,классный чел!
    VAN ARM
    VAN ARM ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 21:06
    или это тактика такая))))))))))))))))))))))))))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 21:05
    ну как тут не вспомнить палыча)))) кика пора уходить)))
    particular
    particular
    сегодня в 21:05
    Не из вредности, а искренние поздравления Ротору!
    Приехать на убой, но не запарковаться, а играть, пробовать и дерзить..:)
    Локо не в европах, не в Отчизне не сподобился на эффективную игру...
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 21:02
    Волгоград с выездной победой!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 21:01
    все, кто играли в ек, проиграли сегодня. посмотрим как цска сыграет
    alex074
    alex074
    сегодня в 21:00
    РПЛ просто не предсказуема...Участники ЛЧ слили все как один...
    mahb9ik
    mahb9ik
    сегодня в 20:58
    Сколько смотрю не впервые раз мы аутсайдеру с последнего места так проигрываем да и ещё без побед просто Позор!!!!!!!!!!!
    mahb9ik
    mahb9ik ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 20:57
    Именно так и будет!!
    David Young
    David Young ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    сегодня в 20:55
    Если они так проигрывают клубу с последнего места в таблице РПЛ, играя дома, то можно ожидать разгромов в матчах с Баварией и Атлетико.
    NYJ
    NYJ
    сегодня в 20:52
    Да отдайте победу Волгограду, заслужили
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 20:50
    Позорище!!!!! Смотреть противно!
    mahb9ik
    mahb9ik
    сегодня в 20:48
    Позорники!!!!!
    NYJ
    NYJ
    сегодня в 20:43, ред.
    Не знаю какие рекомендации УЕФА, но это не игра рукой
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 20:30
    Пока всё нормально,ничья тоже устроит,но лучьше конечно победа, первая и сразу над хорошей командой!
    An Jo
    An Jo
    сегодня в 20:28
    Пустили поезд под откос волгоградские партизаны
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 20:22
    Ротор молодцы, надеюсь доведут матч до победы!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 20:00
    Федот в запасе! Да ну на!))))
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:55
    любопытный ход событий
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 19:29
    Интересный поворот...
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 19:22
    Может пропущенный гол к лучшему, раньше начнут играть...
    David Young
    David Young
    сегодня в 18:49
    Победа Локомотива.
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