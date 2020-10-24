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1 : 2
завершен
сегодня, 19:00
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Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|19’
|0:1
|Фламарион
|Рыбчинский Дмитрий
|1:1
|29’
|57’
|1:2
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Понсе Андрес
ассистент Фламарион
|Крыховяк Гжегож
|15’
|Чорлука Ведран
|71’
|Крыховяк Гжегож
|90+5’
|90+7’
|Чондрич Йосип
|90+8’
|Степанов Данил
|90+9’
|Микелтадзе Бека
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Понсе Андрес
|Гогуа Седрик
|Смолов Федор
|Лисакович Виталий
|63’
|Миранчук Антон
|Камано Франсуа
|63’
|74’
|Песегов Евгений
|Макаров Сергей
|74’
|Микелтадзе Бека
|Муллин Камиль
|Магкеев Станислав
|Куликов Даниил
|75’
|Зе Луиш
|Рыбчинский Дмитрий
|75’
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|20
|Удары по воротам
|4
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|3
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|12
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|10
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|2
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|76%
|Владение мячом
|24%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Приехать на убой, но не запарковаться, а играть, пробовать и дерзить..:)
Локо не в европах, не в Отчизне не сподобился на эффективную игру...
Приехать на убой, но не запарковаться, а играть, пробовать и дерзить..:)
Локо не в европах, не в Отчизне не сподобился на эффективную игру...