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Три футболиста бесплатно покинут «Манчестер Юнайтед» этим летом

вчера, 18:52

«Манчестер Юнайтед» не планирует предлагать новые контракты ряду футболистов.

Ожидается, что этим летом МЮ в качестве свободных агентов покинут Брендон Уильямс, Рафаэль Варан и Антони Марсьяль. Все трое уйдут из манчестерского клуба бесплатно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:29
всё равно много лишних
ariec93
ariec93 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:10
Нахлебников новых наберут. Да и у МЮ 70% от доходов тоже не кисло получается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:09
как минимум еще 5. надо избавляться от балласта.
в летом апл вводит новые финансовые правила - потолок зарплат.
и клубам разрешат тратить на зарплату 70% от собственных доходов.
в англии пишут, что юнайтед выступил против таких планов.
арсенал, ливерпуль и ттх выступили за.
мансити молчит. челси решает кого продать.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:56
Это хорошо для Мю , нахлебники там еше остались
Гость
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