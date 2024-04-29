Три футболиста бесплатно покинут «Манчестер Юнайтед» этим летом

«Манчестер Юнайтед» не планирует предлагать новые контракты ряду футболистов.
Ожидается, что этим летом МЮ в качестве свободных агентов покинут Брендон Уильямс, Рафаэль Варан и Антони Марсьяль. Все трое уйдут из манчестерского клуба бесплатно.
«Манчестер Юнайтед» не планирует предлагать новые контракты ряду футболистов.
Ожидается, что этим летом МЮ в качестве свободных агентов покинут Брендон Уильямс, Рафаэль Варан и Антони Марсьяль. Все трое уйдут из манчестерского клуба бесплатно.
в летом апл вводит новые финансовые правила - потолок зарплат.
и клубам разрешат тратить на зарплату 70% от собственных доходов.
в англии пишут, что юнайтед выступил против таких планов.
арсенал, ливерпуль и ттх выступили за.
мансити молчит. челси решает кого продать.
в летом апл вводит новые финансовые правила - потолок зарплат.
и клубам разрешат тратить на зарплату 70% от собственных доходов.
в англии пишут, что юнайтед выступил против таких планов.
арсенал, ливерпуль и ттх выступили за.
мансити молчит. челси решает кого продать.