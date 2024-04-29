Нойер: «Матчи между „Баварией“ и „Реалом“ одни из самых великих»

Вратарь «Баварии» поделился мнением о матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

«Реал» знают все. Это великая команда, а матчи между «Баварией» и «Реалом» — в той или иной степени тоже одни из самых великих. Их с нетерпением ждет весь футбольный мир. Мы тоже с нетерпением ждем этих встреч и понимаем, что попасть в финал на «Уэмбли» будет непросто. Поэтому мы должны быть в наилучшей форме в обоих матчах и выложиться на поле по максимуму.