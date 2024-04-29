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Нойер: «Матчи между „Баварией“ и „Реалом“ одни из самых великих»

вчера, 19:10
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

«Реал» знают все. Это великая команда, а матчи между «Баварией» и «Реалом» — в той или иной степени тоже одни из самых великих. Их с нетерпением ждет весь футбольный мир. Мы тоже с нетерпением ждем этих встреч и понимаем, что попасть в финал на «Уэмбли» будет непросто. Поэтому мы должны быть в наилучшей форме в обоих матчах и выложиться на поле по максимуму.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:28
В финале мы с Баварией ещё никогда не играли, насколько я помню. Да и с Боруссией или ПСЖ тоже ведь не играли.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:33
у Боруссии хорошие шансы))) все таки в групповом этапе они были первыми... пСЖ только на 2.... мы знаем. как убрали Ньюкасл
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:28
Какой футбол высочайшего уровня? Матч АТМ - "Дортмунд" был тупо парадом ошибок, где Облак, который в этом году играет на уровне Кариуса, три лёгких мяча пропустил. Уверен, что ПСЖ их в одну калитку вынесет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:03
Доминатор решил от защиты сыграть против команды с дырявой защитой. Гений на Артете.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 19:58
Фаворит в данном противостоянии Реал Мадрид, надо это признать. А Мюнхену надо меньше болтать и угрожать. Терпеть не могу недооценку соперника, тем более если это Реал.
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Удивительно как Арсенал вылетел от Баварии . А Челси 5:0 разгромил, а ведь команды примерно одного уровня))
112910415
112910415
вчера в 19:36
но Реал посильнее всё же
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:32
только Дер Класикер в финале.
таковой злости между фанатами нет, зато всегда есть футбол высочайшего уровня и потрясающее зрелище.
я не против)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:21
На мой взгляд, если "Бавария" сыграет аккуратно, противостояние будет равным. Вообще, несмотря на победу над МС (тем более, "Бавария" сама прошла "Арсенал"), всё у "Реала" ещё впереди.

А вот "Баварии" явно повезло, что МС вылетел, с их защитой и мощью МС их бы точно продавили.
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 19:17
да, до 2018 года эта была европейская классика, ну теперь Реал - мс уже европейская классика!!!
drug01
drug01
вчера в 19:16
Завтра будет жаркий полуфинал? Жаль что это не финал?!!
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