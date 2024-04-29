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Сборная Узбекистана сыграет на Олимпиаде 2024

вчера, 19:55

Сборная Узбекистана до 23 лет сыграет на Олимпиаде 2024 в Париже.

Команда добыла победу над Индонезией и теперь сыграет в финале Кубка Азии.

За сборную выступают вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:26, ред.
Нашим надо срочно принимать гражданство Узбекистана.
ef2yy9gbsk9s
ef2yy9gbsk9s
вчера в 22:01
Россеян бы впехнуть ещё и считай жись удалась, паспорта повыдавать и норм)
4qcaqffkn3ym
4qcaqffkn3ym
вчера в 22:00
Молдцы узбки, так держать!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:15
Молодцы ребята,продолжать в том же духе !!!
Интерес
Интерес
вчера в 20:06
Теперь точно можно забыть игрока ЦСКА Файзуллаева.Можно срочно продавать,пока на слуху,и не провалились на Олимпиаде (или преуспели) стран -участников ОИ-1936 г.в Берлине и примкнувших к ним государствам.
Ну а узбеков можно поздравить с этим успехом.
azkan
azkan
вчера в 20:01
Урррраааа!!! Наконец то можем поболеть в крупном турнире, как Олимпиада за сб. Узбекистана!!!
Ребята молодцы! Файзуллаев и Ко во главе с Кападзе сделали это!
Поздравляю наших ребят и весь Узбекистан с лицензией и поболеем в финале!
Гость
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