Сборная Узбекистана сыграет на Олимпиаде 2024

Сборная Узбекистана до 23 лет сыграет на Олимпиаде 2024 в Париже.
Команда добыла победу над Индонезией и теперь сыграет в финале Кубка Азии.
За сборную выступают вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев.
Сборная Узбекистана до 23 лет сыграет на Олимпиаде 2024 в Париже.
Команда добыла победу над Индонезией и теперь сыграет в финале Кубка Азии.
За сборную выступают вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев.
Ребята молодцы! Файзуллаев и Ко во главе с Кападзе сделали это!
Поздравляю наших ребят и весь Узбекистан с лицензией и поболеем в финале!
Ребята молодцы! Файзуллаев и Ко во главе с Кападзе сделали это!
Поздравляю наших ребят и весь Узбекистан с лицензией и поболеем в финале!
Ну а узбеков можно поздравить с этим успехом.
Ну а узбеков можно поздравить с этим успехом.