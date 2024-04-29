«Манчестер Юнайтед» может заплатить 100 млн евро за защитника «Барселоны»

Семак ничего не контролирует. Результаты «Зенита» зависят от мотивации и класса футболистов Поражение от «Рубина» как ещё одно подтверждение.

Уникальное дерби ЦСКА и «Спартака». Казарцев поскупился на пенальти, а команды – на удары Первый выстрел в створ случился на 80-й минуте матча.

Мюнхенцы дают контракт немцу, загнавшему «Локомотив» в кризис. Никто не хочет в такую «Баварию» Отказался даже Эмери, а Рангник – функционер, но не тренер