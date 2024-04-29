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«Манчестер Юнайтед» может заплатить 100 млн евро за защитника «Барселоны»

вчера, 20:17

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» готовы заплатить за трансфер уругвайца 100 млн евро. Сам футболист предпочёл бы остаться в «Барселоне».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:22
За сотку надо продавать этого косячника. В ЛЧ он подвел команду своим глупым фолом.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:48
Араухо неплохой защитник. Но ему явно нужен рядом такой как Рамос.
Тут та же история как с Вараном будет. Без Серёжи Рафа оказался бездарем.
А ещё у Араухо довольно много косяков, при всей его вроде бы надёжности.
Но для МЮ сойдёт.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:40, ред.
Ага за инцест Рохо + Смоллинг, эти сказки при ФФП, Сити может схемы обходить, к сожалению МЮ владеют люди которые не разбираются в футболе, а при непопадании в ЛЧ когда горит контракт со спонсором тренер и игроки -25% от ЗП, кидают кость с барского стола, плевать что инфраструктура уже ниже плинтуса, в этом году решили делать по уму ибо МЮ так останется дойной коровой, верить англосаксам себе дороже, надеюсь возьмутся за ум. Деньги на стадион стоит потратить, а игроков не покупать, а заарендовывать
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:23
Мю может
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:20
Если очень нужен, за деньгой не постоят...
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