«Манчестер Юнайтед» может заплатить 100 млн евро за защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» готовы заплатить за трансфер уругвайца 100 млн евро. Сам футболист предпочёл бы остаться в «Барселоне».
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» готовы заплатить за трансфер уругвайца 100 млн евро. Сам футболист предпочёл бы остаться в «Барселоне».
Тут та же история как с Вараном будет. Без Серёжи Рафа оказался бездарем.
А ещё у Араухо довольно много косяков, при всей его вроде бы надёжности.
Но для МЮ сойдёт.
Тут та же история как с Вараном будет. Без Серёжи Рафа оказался бездарем.
А ещё у Араухо довольно много косяков, при всей его вроде бы надёжности.
Но для МЮ сойдёт.