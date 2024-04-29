«Челси» объявил об уходе Тиаго Силвы

Защитник Тиаго Силва покинет «Челси» после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
За «синих» бразилец выступал с 2020 года. В составе команды из Лондона Силва выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Силва профессионал своего дела! В таком возрасте играть на таком высоком уровне в АПЛ не каждому дано. Между прочим ему через пару месяцев уже 40 лет!
Я рад, что именно с Челси он выиграл Еврокубки и столь желанную ЛЧ!
Силва профессионал своего дела! В таком возрасте играть на таком высоком уровне в АПЛ не каждому дано. Между прочим ему через пару месяцев уже 40 лет!
Я рад, что именно с Челси он выиграл Еврокубки и столь желанную ЛЧ!