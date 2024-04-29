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«Челси» объявил об уходе Тиаго Силвы

вчера, 13:33

Защитник Тиаго Силва покинет «Челси» после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За «синих» бразилец выступал с 2020 года. В составе команды из Лондона Силва выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:42
пришел.
стал капитаном Челси. и выиграл три трофея.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:51, ред.
Теперь может сказать:
112910415
112910415
вчера в 16:26
всё хорошее кончается !
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:07
Интересно клуб предложил ему остаться !?
ahm3s87wtpxf
ahm3s87wtpxf
вчера в 15:15
Стар стал, вот и выставили.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:34
Один из лучших трансферов последних лет Челси, ещё и бесплатный.
Силва профессионал своего дела! В таком возрасте играть на таком высоком уровне в АПЛ не каждому дано. Между прочим ему через пару месяцев уже 40 лет!
Я рад, что именно с Челси он выиграл Еврокубки и столь желанную ЛЧ!
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:50
Пора ему на покой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:42
Заработал трофеев для себя и команды. Респект!...
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