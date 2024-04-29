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Смородская: «Думаю, что Дзюба фактически закончил карьеру»

вчера, 16:29

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

Думаю, что Дзюба фактически закончил карьеру. У него сейчас вариант только играть в Китае у Слуцкого, потому что тренировать Артем не умеет. Помощником он тоже не сможет быть. У Слуцкого были в помощниках братья Березуцкие, ну и что? Толку от них чего? Ничему не научились, тренерами не стали. Возможно, Дзюбе можно в медиа, раз он сейчас в телевизоре мелькает, но это не моя головная боль.

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Все комментарии
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
вчера в 19:37
"Возможно, Дзюбе можно в медиа, раз он сейчас в телевизоре мелькает..."
Так, он уже Звезда экрана, правда по телевизору ещё не показывали его "ручные" приёмчики. Можно попробовать к Бузовой.
eswhbeb784cm
eswhbeb784cm
вчера в 18:23
А Слуцкому оно надо?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:29
"Ничему не научились, тренерами не стали."

Ты тоже только всю свою семью посадить на миллионные зарплаты смогла в "Локо", да и в функционеры, как Матвиенко и другие, по комсомольской линии пролезла)
drug01
drug01
вчера в 17:12
У него столько предложений даже со стороны сцены, он без работы не будет
6e36k5wqzubr
6e36k5wqzubr
вчера в 17:10
Можно еще в спартаке попробовать походить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:54
Вылезла!ЗнатоГ)))
adekvat
adekvat
вчера в 16:49
Утром Заринка, сейчас Смородская. Давно их не слышно было тут дуплетом выскочили.
112910415
112910415
вчера в 16:47
ну да, только в Китай !
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