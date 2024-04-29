Смородская: «Думаю, что Дзюба фактически закончил карьеру»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы.
Думаю, что Дзюба фактически закончил карьеру. У него сейчас вариант только играть в Китае у Слуцкого, потому что тренировать Артем не умеет. Помощником он тоже не сможет быть. У Слуцкого были в помощниках братья Березуцкие, ну и что? Толку от них чего? Ничему не научились, тренерами не стали. Возможно, Дзюбе можно в медиа, раз он сейчас в телевизоре мелькает, но это не моя головная боль.
Ты тоже только всю свою семью посадить на миллионные зарплаты смогла в "Локо", да и в функционеры, как Матвиенко и другие, по комсомольской линии пролезла)
Ты тоже только всю свою семью посадить на миллионные зарплаты смогла в "Локо", да и в функционеры, как Матвиенко и другие, по комсомольской линии пролезла)