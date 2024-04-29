Стало известно, какие клубы отказались от потолка зарплат в АПЛ

Команды Английской Премьер-Лиги согласились на создание потолка зарплат.
«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» были единственными командами, проголосовавшими против этого шага. «Челси» воздержался.
Соглашение о принятии потолка зарплат должно быть подписано этим летом.
А МС лидирует маловероятно что потолок зарплат на них повлияет.
Астон Вилла видимо хочет сохранить игроков, но если будет потолок зарплат у всех клубов АПЛ, то львы могут удержать игроков в своём клубе, чтобы они не ушли в МС к примеру. Тут возникает одна причина по которой МС против, так как те же игроки Астон Виллы станут менее доступны, так как не будет манипулятора в виде денег, но опять таки МС ведёт борьбу за трофеи и по этой причине не видно причины отказываться от потолка зарплат. Но МС хочет видимо беспрекословно покупать игроков.
А МС лидирует маловероятно что потолок зарплат на них повлияет.
Астон Вилла видимо хочет сохранить игроков, но если будет потолок зарплат у всех клубов АПЛ, то львы могут удержать игроков в своём клубе, чтобы они не ушли в МС к примеру. Тут возникает одна причина по которой МС против, так как те же игроки Астон Виллы станут менее доступны, так как не будет манипулятора в виде денег, но опять таки МС ведёт борьбу за трофеи и по этой причине не видно причины отказываться от потолка зарплат. Но МС хочет видимо беспрекословно покупать игроков.