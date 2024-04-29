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Стало известно, какие клубы отказались от потолка зарплат в АПЛ

вчера, 18:10

Команды Английской Премьер-Лиги согласились на создание потолка зарплат.

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» были единственными командами, проголосовавшими против этого шага. «Челси» воздержался.

Соглашение о принятии потолка зарплат должно быть подписано этим летом.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 09:15
Так подъемные никто не отменял, смысл тогда.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:43, ред.
Вот и хорошо! Это будет концом Сити. Они только за деньги могли покупать игроков иначе никто бы туда не пошел. Как урежут им финансирование быстро все оттуда разбегутся к по истине великим клубам с историей. Будет Мс середняком, ведь он не сможет на равных конкурировать против Арсенала, Ливерпуля, Мю и ТТХ.
Igo0rek
Igo0rek ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:23
Да, да, лучшему клубу Англии за последние 15 лет, кроме денег нечего предложить игрокам xD
azkan
azkan ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:52
Еще не известно какие будут потолки. Если по меркам клубов АПЛ, тогда остальные еще долго будут догонять)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:20
так Астон Вилла главный из транжир из клубов АПЛ))))) покупает средних игроков.
но с Эмери им повезло.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:17
несмотря на протесты 3 бунтарей, АПЛ все равно введет ПЗ.
другого выхода нет.
Grizly88
Grizly88 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:54
А как Сити еше заманивать игроков? Конечно высокой зарплатой, давно надо было вести потолок зарплат, они шас не гегемонили бы в Апл.
112910415
112910415
вчера в 18:53
ох, сложная тема
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:52
Конверты никто не отменял)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:49, ред.
Конечно МЮ откажется ведь это единственный способ приглашать игроков заманивая игроков высокой зарплатой, но они не понимают что таким образом они станут здоровы финансово. И главное это не помогает МЮ или не помогало после Фергюсона.
А МС лидирует маловероятно что потолок зарплат на них повлияет.
Астон Вилла видимо хочет сохранить игроков, но если будет потолок зарплат у всех клубов АПЛ, то львы могут удержать игроков в своём клубе, чтобы они не ушли в МС к примеру. Тут возникает одна причина по которой МС против, так как те же игроки Астон Виллы станут менее доступны, так как не будет манипулятора в виде денег, но опять таки МС ведёт борьбу за трофеи и по этой причине не видно причины отказываться от потолка зарплат. Но МС хочет видимо беспрекословно покупать игроков.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:47
Челси и Сити понятно два мешка, Вилла то куда?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:40
Потому что понимают, что это утопия. Потолок зарплат в таком случае должен вводиться во всем мировом футболе, а иначе это палка в колеса... Конкурентные лиги автоматически получат возможность переманивать контрактом игроков.
TheBoLt
TheBoLt ответ u9kmuv7rd8yk (раскрыть)
вчера в 18:27
Нет, это ясно, у кого есть деньги на подъем ЗП игрокам, а кто в минус уже не хочет играть и ищет лазейки снизить расходы
u9kmuv7rd8yk
u9kmuv7rd8yk
вчера в 18:22
Ясно кто с деньгами химичит.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:12
У тех кто за и без потолка всё норм!
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