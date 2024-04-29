Стало известно, какие клубы отказались от потолка зарплат в АПЛ

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вчера, 18:10

Команды Английской Премьер-Лиги согласились на создание потолка зарплат.

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» были единственными командами, проголосовавшими против этого шага. «Челси» воздержался.

Соглашение о принятии потолка зарплат должно быть подписано этим летом.