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1 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: Матч Премьер
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Конате Мохамед
ассистент Глушаков Денис
|1:0
|67’
|22’
|Кайо Пантелеао
|Конате Мохамед
|32’
|Дядюн Владимир
|60’
|90+1’
|Ари
|Мирзов Резиуан
|90+5’
|90+5’
|Газинский Юрий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Олссон Кристоффер
|Вильена Тонни
|60’
|Вандерсон
|Классон Виктор
|Мирзов Резиуан
|Корян Аршак
|66’
|68’
|Ари
|Берг Маркус
|68’
|Уткин Даниил
|Сулейманов Магомед-Шапи
|77’
|Чернов Евгений
|Кабелла Реми
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|12
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|1
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|15
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|25%
|Владение мячом
|75%
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|1
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|3
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