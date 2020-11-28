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Химки - Краснодар
Арсенал - Зенит
Ахмат - Локомотив
Ростов - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Краснодар

Химки Логотип футбольный клуб Химки 1:0 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Химки
Краснодар
1 : 0
завершен
сегодня, 16:30
Смотреть трансляцию
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 16 тур
Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: Матч Премьер
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    Голы
    Конате Мохамед
    ассистент Глушаков Денис     		1:0 67’
    Наказания
    22’ Кайо Пантелеао
    Конате Мохамед 32’
    Дядюн Владимир 60’
    90+1’ Ари
    Мирзов Резиуан 90+5’
    90+5’ Газинский Юрий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Олссон Кристоффер Вильена Тонни
    60’ Вандерсон Классон Виктор
    Мирзов Резиуан Корян Аршак 66’
    68’ Ари Берг Маркус
    68’ Уткин Даниил Сулейманов Магомед-Шапи
    77’ Чернов Евгений Кабелла Реми
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 1
    		15 Фолы 10
    		2 Угловые 4
    		2 Офсайды 2
    		25% Владение мячом 75%
    		1 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    MikeSevas
    MikeSevas
    сегодня в 19:42
    Мусаев это прямая дорога в ФНЛ. Давно пора понять.
    bsww
    bsww
    сегодня в 19:34
    Тут можно сказать наверняка, что Мусаев тренирует Краснодар до последнего матча года и будет объявлено об отставке, если не произойдёт чудо и Краснодар одержит все победы в оставшихся матчах года не только в РПЛ, но и в ЛЧ
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    сегодня в 19:29
    А по игре - Химки не упираются только со спартаком. Но оно и понятно - перед хозяином по-ниже и ноги по-шире
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 19:28
    Ну что то тут Краснодар все гнобят,хотя я еще после матча Химки - Спартак писал,что Химки при Черевченко играют хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Тот же Спартак мог лететь еще в 1-м тайме 3-0 от Химок,но потом переломл ситуацию!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Химки сейчас очень сильная команда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 19:27
    Это нормально в евро чемпионатах. Или пример Жиго ничему не научил?
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:27
    Краснодар совсем утратил силу удара ...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 19:23
    Черевченко молоток! С победой его и его парней!
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 19:16
    Галицкий еще верит в этого сотрудника Магнита?
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    сегодня в 19:15
    Так и призрак фнл впереди замаячит,зато там можно будет в Барселону поиграть,хотя учитывая сегодняшний результат - не факт.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 19:13
    Итак, новый выпуск шоу "Битва физруков" на ТНТ стартовал

    Сегодня наши молодые физруки получили новое задание - им нужно было обыграть аутсайдера с большими проблемами в составе.

    К сожалению, оба ваших любимых физрука провалили задачу. Физрук Сережа смог взять очко в матче с "Арсеналом", у которого выбыло полсостава, а физрук Мурад проиграл команде с составом ФНЛ "Химки". Завтра выступления наших конкурсантов продолжит физрук Витя. Он может два года подряд идти последним в мусорной Лиге Европы, но сможет ли он одолеть "Рубин" и включиться в борьбу за главный приз?

    Напоминаем, один из наших физруков после этого раунда покинет шоу. Кто же окажется самым слабым звеном?
    я из Химок
    я из Химок ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 19:13
    Спасибо! Взаимно!!! Тур только начался! Всем приятных моментов от любимых команд!!!
    Legend 6
    Legend 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 19:06
    Если бы у Федуна было терпение как у Галицкого, сейчас Спартак бы тренировал еще Невио Скала
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 19:04
    Это что еще за новости, быки? Помнится мне, что в первом круге от Химок остались пух и перья! Да, в преддверии очень важного матча с Ренном, ФК Краснодар явно не досчитался трех очков.
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ radist_21 (раскрыть)
    сегодня в 19:02
    Я надеюсь, что такого не будет в матче с Ренном! Удачи вам и конечно же победы!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ я из Химок (раскрыть)
    сегодня в 19:02
    Персональное поздравление Химчанину. С победой, такой нужной Химкам.
    Денис может попарить в баньке всю команду)))))
    Здоровья и всех благ Вам.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Диана Александровна (раскрыть)
    сегодня в 18:59
    У глоров это обычное дело, кто побеждает за того и сегодня болеют...🤐
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:58
    это очень крутые Химки !
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 18:57
    Странная игра Краснодара.
    Раньше они несмотря на силу соперника бежали в перед все 90 минут. Сейчас со стартового свистка у Краснодара мяч еле ходит. Я бы выделил Кабеллу и Вильену, иногда Олссона. Остальные какие-то вялые. Даже Шапи.
    Предполагаю, что давит на команду поражения.
    Шо Опять Последние
    Шо Опять Последние
    сегодня в 18:55
    Химки с победой(
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 18:54
    Распиарили Мусаева наши эксперты, 2 года уже он у нас отличный тренер. Кононова поливают, Мусаева хвалят. Может конечно прибавит еще, кто его знает, ждет Галицкий.
    particular
    particular
    сегодня в 18:54
    Галицкому пора переоценить ориентиры и приоритеты в отношении своего детища, которое всё чаще обси@ается в самые разные моменты, вне зависимости от обстоятельств 😞 Мусаев, явно не отвечает запросам времени 👎
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:53
    что вообще происходит ?
    ведя в счете, Химки вовсю атакуют, а быки отбиваются ...
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 18:50
    Мусаев, верим! Мусаев навсегда!
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 18:48, ред.
    Хз, как это комментировать. Мусаева самого не зае6ало это все?
    radist_21
    radist_21
    сегодня в 18:47
    Внутренний голос мне говорит, что команда сливает Мусаева, достал и их!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 18:46
    За Коаснодар как-то боязно и грустно становится, нужно резать по живому и менять кадры срочно.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 18:45
    Мирзов вышел и пошло. С победой
    я из Химок
    я из Химок
    сегодня в 18:45
    Дааааааааааа! Химки вперёд! Только щас добрался до интернета, и такая ПРИЯТНОСТЬ!!!!! Думал что ничья будет! Всех ХИМЧАН с победой!!!! КРАСНО-ЧЁРНАЯ МАШИНА!!!!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 18:44
    Наёмная солдатня раннего средневековья,именуемая кнехтами,была востребована везде и везде бежала с поля боя первой.
    makkie
    makkie
    сегодня в 18:43
    Химки с приходом Черевченко: 4 победы в 5 матчах.
    Краснодар с тем же Мусаевым: боюсь запутаться в поражениях.

    Хашиг по традиции сейчас должен Спартак обвинить во всех грехах )))
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