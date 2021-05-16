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2 : 2
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 15.3 - 102.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 1.9
Средний возраст: 27.6 - 25.6
Средний рост: 183.6 - 183.9
Легионеров: 5 - 6
Схемы: 3-4-3 - 3-4-1-2
Серия побед: 1 - 3
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +21 +22, Облачно с прояснениями
|Ильин Владимир
|1:0
|20’
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Ильин Владимир
ассистент Полярус Артем
|2:0
|31’
|54’
|2:1
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Промес Квинси
ассистент Крал Алекс
|83’
|2:2
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Мозес Виктор
ассистент Соболев Александр
|Ненахов Максим
|8’
|Быстров Марат
|43’
|67’
|Джикия Георгий
|Бериша Бернард
|74’
|87’
|Зобнин Роман
|90+3’
|Соболев Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бериша Бернард
|Быстров Марат
|53’
|Вилькер Анхель
|Нижич Зоран
|53’
|Кармаев Никита
|Сильва Исмаэл
|66’
|71’
|Умяров Наиль
|Айртон
|79’
|Литвинов Руслан
|Кутепов Илья
|80’
|Игнатов Михаил
|Крал Алекс
|Швец Антон
|Полярус Артем
|84’
|Алсултанов Ислам
|Ильин Владимир
|84’
|87’
|Ещенко Андрей
|Промес Квинси
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|4
|Удары по воротам
|21
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|3
|Удары в створ
|8
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|11
|Фолы
|8
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|2
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|1
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|6
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|3
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Руководству усиливать команду. Защита, ещё раз защита.
Новый тренер, Евро, создадут определенные трудности, проблемы в еврокомпании.
Руководству усиливать команду. Защита, ещё раз защита.
Новый тренер, Евро, создадут определенные трудности, проблемы в еврокомпании.