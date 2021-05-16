В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

П 6 Айртон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 71

З 14 Джикия Георгий Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 95

З 2 Жиго Самуэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 86 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 95

З 29 Кутепов Илья Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 79

П 47 Зобнин Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 95

П 33 Крал Алекс Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 80

П 8 Мозес Виктор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

Н 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

П 24 Промес Квинси Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 88

Н 7 Соболев Александр Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 32 Ребров Артем

В 57 Селихов Александр

З 38 Ещенко Андрей Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7

З 68 Литвинов Руслан Выносы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 16

З 39 Маслов Павел

П 22 Игнатов Михаил Минут сыграно: 15

П 74 Маркитесов Дмитрий

П 54 Умяров Наиль Отборы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 24