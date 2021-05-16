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Ахмат - Спартак
Динамо - ЦСКА
Ростов - Краснодар
Локомотив - Урал
Тамбов - Зенит
Уфа - Арсенал
Рубин - Ротор
Химки - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат против Спартак

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 2:2 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Ахмат
2 : 2
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 15.3 - 102.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 1.9
Средний возраст: 27.6 - 25.6
Средний рост: 183.6 - 183.9
Легионеров: 5 - 6
Схемы: 3-4-3 - 3-4-1-2
Серия побед: 1 - 3
Спартак
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 30 тур
Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +21 +22, Облачно с прояснениями
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.983.581.93
Мелбет 4.27 3.73 1.89
BetBoom 3.74 3.69 2.00
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    8' Ненахов Максим (24)
     
    20' (1:0) Ильин Владимир (29)
     
    31' (2:0) Ильин Владимир (29) (Полярус Артем (14))
     
    43' Быстров Марат (96)
     
    2
    53' Быстров Марат (96) уходит с поля, Бериша Бернард (7) вышел на поле
    53' Нижич Зоран (20) уходит с поля, Вилькер Анхель (4) вышел на поле
     
    66' Сильва Исмаэл (11) уходит с поля, Кармаев Никита (38) вышел на поле
     
    74' Бериша Бернард (7)
     
    2
    84' Полярус Артем (14) уходит с поля, Швец Антон (23) вышел на поле
    84' Ильин Владимир (29) уходит с поля, Алсултанов Ислам (90) вышел на поле
     
    54' (2:1) Промес Квинси (24) (Крал Алекс (33))
     
    67' Джикия Георгий (14)
     
    71' Айртон (6) уходит с поля, Умяров Наиль (54) вышел на поле
     
    79' Кутепов Илья (29) уходит с поля, Литвинов Руслан (68) вышел на поле
     
    80' Крал Алекс (33) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
     
    83' (2:2) Мозес Виктор (8) (Соболев Александр (7))
     
    2
    87' Зобнин Роман (47)
    87' Промес Квинси (24) уходит с поля, Ещенко Андрей (38) вышел на поле
     
    90+3' Соболев Александр (7)
    Голы
    Ильин Владимир 1:0 20’
    Ильин Владимир
    ассистент Полярус Артем     		2:0 31’
    54’ 2:1 Промес Квинси
    ассистент Крал Алекс
    83’ 2:2 Мозес Виктор
    ассистент Соболев Александр
    Наказания
    Ненахов Максим 8’
    Быстров Марат 43’
    67’ Джикия Георгий
    Бериша Бернард 74’
    87’ Зобнин Роман
    90+3’ Соболев Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бериша Бернард Быстров Марат 53’
    Вилькер Анхель Нижич Зоран 53’
    Кармаев Никита Сильва Исмаэл 66’
    71’ Умяров Наиль Айртон
    79’ Литвинов Руслан Кутепов Илья
    80’ Игнатов Михаил Крал Алекс
    Швец Антон Полярус Артем 84’
    Алсултанов Ислам Ильин Владимир 84’
    87’ Ещенко Андрей Промес Квинси
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 21
    		3 Удары в створ 8
    		11 Фолы 8
    		2 Угловые 4
    		3 Офсайды 1
    		37% Владение мячом 63%
    		6 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    NYJ
    NYJ
    вчера в 08:14
    Спартаку надо двух соперников до группы пройти в Лиге чемпионов?! Это очень непросто, удачи, ну в принципе, если нет, то можно и в лиге Европы
    амурец
    амурец
    вчера в 02:52
    Спартак с ЛЧ, ну а как там сложится посмотрим
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ quinn-se (раскрыть)
    16 мая в 22:09
    Поздравляю Misses SPARTAK to silver🥈🧨🎆🎇✨.Особенно те кто переживали за SPARTAK Moscow.
    112910415
    112910415
    16 мая в 22:00
    Спартак опять показал характер, браво!
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов
    16 мая в 21:52
    В газпром чемпионате 2ое место это лучший результат! С серебром КБ, а Доменико удачи в дальнейшем!
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    16 мая в 21:46
    С победой лучший клуб страны!!!
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    16 мая в 21:08
    СПАРТАК с серебряными медалями и выходом в лигу чемпионов.
    коням - тренироваться, тренироваться, тренироваться.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Рязань 062 (раскрыть)
    16 мая в 19:46
    не могу полностью пропеть так как соккер банит мотив этого припева, просто шёпотом на ушко тебе прошепчу: как твои дела?...🤣😂😆
    Константин Белых
    Константин Белых
    16 мая в 19:45
    На флангах должы быть Промес и Мозес. это железно. С Ильей Кутеповым нужно прощаться-это не уровень амбиций ЛЧ. Антоха старался сегодня как мог. Он не виноват что главный 8а команды Кутепов.
    ЧиП
    ЧиП ответ Рязань 062 (раскрыть)
    16 мая в 19:23, ред.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      16 мая в 18:55
      Тедеско и Ко с серебром наперекор недоброжелателям и оппонентам. Труден был путь. Доменико успеха в дальнейшей работе, где бы не оказался. Было интересно смотреть на его эмоции, темперамент. Настоящий дирежор.
      Руководству усиливать команду. Защита, ещё раз защита.
      Новый тренер, Евро, создадут определенные трудности, проблемы в еврокомпании.
      Persenchik
      Persenchik
      16 мая в 18:48
      Ничего не поделаешь. Бывает. Терпите армейцы. За восходом, всегда бывает закат. Так что, ждите восхода.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      16 мая в 17:54
        Красно-белый 1987
        Красно-белый 1987
        16 мая в 17:47, ред.
        всех КБ поздравляю с завоеванием серебрянных медалей чемпионата России и возможностью выступить в третьем раунде отбора к лиге чемпионов! всё было против нас и мяч не шёл в ворота, Спартак лидер чемпионата по волевым победам в сезоне ( 6) и эта ничья больше чем победа для нас! Промес в критический момент доказал что он по праву лидер Спартака, Витя решил переговоры по продлению контракта не затягивать и вывел Спартак в лигу чемпионов ( в случае попадания красно - белых в зону лч по итогам сезона Спартак по арендному соглашению обязан выкупить Мозеса и подписать с нигерийцем контракт если не ошибаюсь по схеме 2+1) ждём летнего усиления состава перед отбором в лч, вперёд Спартак!!!
        311
        311 ответ Трезвый повар (раскрыть)
        16 мая в 17:41
        Да там тоже до первой остановки бггг)
        Супервайзер
        Супервайзер
        16 мая в 17:36
          Конфедерат
          Конфедерат
          16 мая в 17:33
          Интересно, какая статистика у Кукуяна в матчах со спартаком??
          Ruslan Volkov
          Ruslan Volkov ответ Рязань 062 (раскрыть)
          16 мая в 17:32
            Ruslan Volkov
            Ruslan Volkov ответ Красно Синий воин (раскрыть)
            16 мая в 17:28
            А вы как играли? 4 место ваше любимое место было,сидите уже
            Футбольный Гуру
            Футбольный Гуру ответ Красно Синий воин (раскрыть)
            16 мая в 17:22
            с этим не поспоришь, желаю ЦСКА скорейшего возвращения на вершину
            Константин Белых
            Константин Белых
            16 мая в 17:00
            А что ни говори -защитник вместо Кутепова нужен. Пусть Литвинов Маркитесов-но с Ильей далеко мы не уедем это факт. А Федуну остается пожелать чтоб не искал продажи Ларссона как колодец в пустыне а купил в центр кого то типа Алекса или Фернандо(если Крала продадим опять же) Но нового защитника нужно наигрывать кровь из носу. Ну а такого бойца-гладиатора коим является по факту Мозес Спартак не видел давно. В Челси и Интер 8 не попадают априори. Так что Федун не проворонь такую удачу!P, S Локо вы билиссь с нами по дистанции достойно и без подлянок как Зенит.. Удачи вам в Лиге европы!
            Рязань 062
            Рязань 062 ответ Трезвый повар (раскрыть)
            16 мая в 16:59
            а толку то? в лиге европы будет такой же условный ливерпуль как и в 17 году.
            Smoke Buddah
            Smoke Buddah ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
            16 мая в 16:56
            Ура, наконец то! Сейчас посмотрим, как настоящие супертопы в лице Спартака выступят в ЛЧ и покажут как надо!
            PS, интересно, какие вы потом отговорки придумаете, чур не плакать)
            желаю чтобы вам
            желаю чтобы вам
            16 мая в 16:53
            скоро квалификация, а там очередной "Санкт-Галлен" по полной.
            Rheinfall
            Rheinfall
            16 мая в 16:51
            Спасибо ребята! Удачи Спартаку в Лиге Чемпионов!
            Рыжая Борода
            Рыжая Борода
            16 мая в 16:50
            В какой то мере странный чемпионат выдался, все, кроме ЦСКА и кто вылетел, довольны своим местом и результатом вообще.
            yrasikos22
            yrasikos22
            16 мая в 16:49
            Спартак не может 7лет в группу Лиги Европы попасть не проходя начальную квалиффикацию дворовых команд,про Лч даже нечего и говорить,прав Федун Спартак не сыграет как остальные команды а сразу вылетит домой...
            RomzesRZN
            RomzesRZN
            16 мая в 16:46
            Всех красно-белых братьев с победой! Теперь главное перед лч костяк не растерять.
            yrasikos22
            yrasikos22 ответ Трезвый повар (раскрыть)
            16 мая в 16:45
            Не смешно,окажеться в Лиги Европы и сразу вылетит,что Лч что Лига Европы для Спартака турниры очень сильные...
            -ZIBOROCK-
            -ZIBOROCK- ответ 311 (раскрыть)
            16 мая в 16:45
            Знаем мы ваши еврокубки, в 24 играх на четверых (Зенит, ЦСКА, Локо и Краснодар) лишь одна победа, у Краснодара!)))
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