|
0 : 0
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 10.4 - 15.4
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.8
Средний возраст: 26.5 - 28.5
Средний рост: 185.2 - 181.2
Легионеров: 3 - 2
Схемы: 3-4-2-1 - 3-4-3
Серия побед: 0 - 4
|
Стадион Арена-Химки (Химки) +21 +22, Облачно с прояснениями
|Конате Мохамед
|18’
|73’
|Пруцев Данила
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Трошечкин Александр
|Тихий Дмитрий
|60’
|73’
|Пруцев Данила
|Руденко Александр
|Камышев Илья
|Могилевец Павел
|80’
|Тихонов Михаил
|Логашов Арсений
|80’
|Алиев Камран
|Кухарчук Илья
|88’
|89’
|Дуганджич Марко
|Пруцев Данила
|
|12
|Удары по воротам
|12
|
|
|3
|Удары в створ
|1
|
|
|15
|Фолы
|9
|
|
|9
|Угловые
|4
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|52%
|Владение мячом
|48%
|
|
|1
|Cэйвы
|3
|
|
|1
|Предупреждения
|1
|