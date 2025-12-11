В Дагестане прошел матч «Кубок дружбы» с участием африканских студентов

1765400470

11 декабря 2025, 00:01

Футбольный матч «Кубок дружбы», посвященный Всемирному дню футбола, прошел между студентами из Камеруна и студентами Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«В Махачкале на базе республиканской детско-юношеской спортивной школы состоялся товарищеский матч „Кубок дружбы“ между сборной командой африканских студентов, которые обучаются в Дагестане, и командой суперлиги национальной студенческой футбольной лиги из ДГТУ. В церемонии открытия приняли участие депутат Народного собрания республики Мурат Пайзулаев, ректор ДГТУ Назим Баламирзоев и директор спортшколы Александр Маркаров. Футболисты вышли на поле с флагами России, Камеруна и Дагестана, также прозвучали гимны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что игра завершилась со счетом 7:3 в пользу студентов ДГТУ.

«Пусть этот фестиваль станет ярким примером того, как спорт объединяет людей и укрепляет мир», — сказал ректор ДГТУ Назим Баламирзоев, комментируя товарищеский матч.