ПСЖ с Сафоновым сыграл «на ноль» с «Атлетиком» в матче Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Атлетик» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 0:0.
По итогам встречи «Атлетик» имеет 5 очков, у гостей — 13 очков.
В следующем матче «Атлетик» сыграет 21 января 2026, соперником будет «Аталанта». «Пари Сен-Жермен» проведет следующий матч 20 января 2026, (соперник — «Спортинг»).
