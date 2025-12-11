Top.Mail.Ru
ПСЖ с Сафоновым сыграл «на ноль» с «Атлетиком» в матче Лиги чемпионов

11 декабря 2025, 00:55
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Атлетик» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 0:0.

По итогам встречи «Атлетик» имеет 5 очков, у гостей — 13 очков.

В следующем матче «Атлетик» сыграет 21 января 2026, соперником будет «Аталанта». «Пари Сен-Жермен» проведет следующий матч 20 января 2026, (соперник — «Спортинг»).

Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
12 декабря в 15:04
Вопрос был такой, что , с ваших слов, Матвей типо стоял и пальцем в носу ковырялся весь матч, отразив только один удар. А вот воротчик атлетика 9 отразил. Конечно, 9 это больше чем один, но там и удары в перекладину были, которые он пропускал и защитники из пустых выносили. А я смотрел матч и скажу, что Матвей много пользы принёс команде и защитникам и он более полезен, чем Шевалье. Вратарь не только отбивает удары, но и атаки начинает и страхует защитников и иногда сопернику забивает. Вот к чему нойера пример.
lotsman
lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
12 декабря в 12:33
Причём здесь Нойер и все остальные? Вопрос был другой. Матвей отразил один удар, который был нанесён за всю игру, а смог бы он отразить 9 ударов за игру, как отразил вратарь Атлетика?
Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
12 декабря в 10:46
За эти качества играть ногами Нойер считается одним из лучших вратарей в истории. А Матвей отразил столько, сколько было. За две встречи два голевых удара. На ноль отстоял обе встречи. Бардак в игре псж ?)) это что-то новенькое)))
lotsman
lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
12 декабря в 10:33
Разговор о ударах в створ, которые Матвей отразил как вратарь. Был один удар за всю игру. И вопрос был, отразил бы Матвей 9 ударов, как вратарь Атлетика. А то, что он играл в роли полевого игрока, взаимодействовал с защитой как полевой игрок, так это не отражает его вратарские качества, это скорее говорит о бардаке в защите команды.
shur
shur ответ a-league (раскрыть)
11 декабря в 18:48
...Хозяин барин! Кстати о Баринове,говорят не хотят отпускать то...!!!
a-league
a-league ответ shur (раскрыть)
11 декабря в 18:23
Лучше уж тогда на Песьякове, чтобы наверняка
shur
shur ответ Sergo81 (раскрыть)
11 декабря в 14:25
...пущай на Нойере "учится",чтобы никаких трюков...!!!
Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
11 декабря в 14:25
Для тех, кто не смотрел матч, скажу, что опасность у ворот псж создавали сами защитники, перепасовкой с Матвеем в своей штрафной. Его жёстко прессинговали напы Атлетика, но он справился. В обзор эти моменты не включили. Поэтому отстоял он надёжно и сверх уверенно, факт.
Sergo81
Sergo81 ответ shur (раскрыть)
11 декабря в 14:15
Это опасная фишка, одно не верное движение и вынимай, но Мотя пошёл на все деньги. Кто не рискует, тот…)
Kostya-515
Kostya-515
11 декабря в 13:06
Когда соперник в створ ударить не может, любой матч можно отыграть на ноль!)
lotsman
lotsman
11 декабря в 12:53
Ему хорошо помогает защита, всего один удар в створ, а вот его коллега из Атлетик отразил 9 ударов. Интересно, смог бы Матвей отразить 9 ударов?)
shur
shur ответ Sergo81 (раскрыть)
11 декабря в 11:40
...эту фишку надо раскручивать,давали бы играть!!!
Sergo81
Sergo81 ответ 367h67rfky2e (раскрыть)
11 декабря в 09:26
Принцип игры в защите изменился с Сафоновым. Защитники постоянно на него играют в штрафной, а Шевалье это не любит. У защитников появился ещё один вариант продолжения игры. Матвей более универсальный вратарь.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Real Oviedo (раскрыть)
11 декабря в 08:34
в прошлом матче 2 удара в створ, в этом 1 удар в створ
367h67rfky2e
367h67rfky2e
11 декабря в 08:04
Надо же ПСЖ игру в обороне наладил, обычно дежурный мяч они пропускают.
Савелий Первый
Савелий Первый ответ sihafazatron (раскрыть)
11 декабря в 07:50
    5nmkfx4wt52c
    5nmkfx4wt52c
    11 декабря в 06:30
    Давай Мотя жги, нашей сборной резервисты не нужны в воротах
    112910415
    112910415
    11 декабря в 05:33
    а ведь может Матвей, может !
    sv_1969
    sv_1969
    11 декабря в 04:56
    Мотю с сухарем. Но думал что ПСЖ возьмёт три очка
    CCCP1922
    CCCP1922 ответ Варвар7 (раскрыть)
    11 декабря в 04:52
    А ведь Атлетик может играть лучше. Между прочим, сразу после образования Ла Лиги, до гражданской в*йны, он чаще всех становился чемпионом Испании.
    CCCP1922
    CCCP1922
    11 декабря в 02:51
    Ты смотри, а ему повезло опять...
    Real Oviedo
    Real Oviedo
    11 декабря в 02:46
    Сафонов молодец. Использует свой шанс. Два матча. Два сухаря. Так держать!
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    11 декабря в 02:05
    И вот я таки снова поржал, несмотря на все запреты врачей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😂😂🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
    С победой МС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за предоставленное Удовольствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
    11 декабря в 02:00
    Хвича Нольрацхелия)))
    Варвар7
    Варвар7
    11 декабря в 01:56
    Просто хочется поздравить Матвея с сухим матчем!
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    11 декабря в 01:56
    Хвичка лучше, он тоже сыграл на НОЛЬ.)))))))))))))))))))))))))
    Dauletbek
    Dauletbek
    11 декабря в 01:36
    А Атлетик серьезным соперникам забивает последнее время? 5 -0 от Барсы, 3-0 от Реала...
    Шуня771
    Шуня771
    11 декабря в 01:09
    Шевалье пошел в табачную лавку)
    Sergo81
    Sergo81
    11 декабря в 01:05
    Матч то так себе, конечно. Но Матвей отстоял уверенно. А самое главное, что партнёры ему доверяют. Постоянно играют назад в ноги и пару раз на тоненького. Так что, те , кто говорил, что Матвей плох в игре ногами-это совсем не так. Сыграл на уровне, надеюсь, продолжит в том же духе.
    sihafazatron
    sihafazatron
    11 декабря в 00:59
    Сухонов это уже)))
