«Бенфика» победила «Наполи» в Лиге чемпионов

1765404014

11 декабря 2025, 01:00

В матче Лиги чемпионов встречались «Бенфика» и «Наполи». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Риос Монтойя (20'), Баррейро Мартинс (49').

По итогам встречи «Бенфика» имеет 6 очков, у гостей — 7 очков.

В следующем матче «Бенфика» сыграет 21 января 2026, соперником будет «Ювентус». «Наполи» проведет следующий матч 20 января 2026, (соперник — «Копенгаген»).

В других матчах игрового дня «Байер» сыграл вничью с «Ньюкаслом», а дортмундская «Боруссия» — с «Будё/Глимт». Оба поединка завершились со счётом 2:2.