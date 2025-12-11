Top.Mail.Ru
«Бенфика» победила «Наполи» в Лиге чемпионов

11 декабря 2025, 01:00
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Бенфика» и «Наполи». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Риос Монтойя (20'), Баррейро Мартинс (49').

По итогам встречи «Бенфика» имеет 6 очков, у гостей — 7 очков.

В следующем матче «Бенфика» сыграет 21 января 2026, соперником будет «Ювентус». «Наполи» проведет следующий матч 20 января 2026, (соперник — «Копенгаген»).

В других матчах игрового дня «Байер» сыграл вничью с «Ньюкаслом», а дортмундская «Боруссия» — с «Будё/Глимт». Оба поединка завершились со счётом 2:2.

BENFICA
BENFICA
13 декабря в 08:15
Молодцы Орлы!
sir_Alex
sir_Alex
11 декабря в 16:28
С победой португальцев.
Шуня771
Шуня771
11 декабря в 14:51
Наполи просто или не хотели играть или орлы настолько сильнее...
shur
shur ответ galem72 (раскрыть)
11 декабря в 11:37
...а было и хорошее время для Наполи, тень Армандо пролетела над "Stadio Diego Armando Maradona".....!
galem72
galem72
11 декабря в 09:29
Наполи всё равно ничего не светит в ЛЧ. Лучше, конечно, сосредоточиться на СериАле. Жаль только, что Скотти немного сдал в атаке.
Варвар7
Варвар7
11 декабря в 09:01
Бенфика - довольно уверенно - по голу в каждом тайме...
Alex_67
Alex_67
11 декабря в 08:58
А Бенфика, как и раньше серьёзный соперник, поэтому и выиграла. Ювентус против неё тоже слабак.. Сейчас точно.
Nenash
Nenash
11 декабря в 08:04
Для Конте СерИал важнее..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 декабря в 07:54
Орлы Моуриньо постепенно оживают... Но вряд ли выйдут в плей офы
Савелий Первый
Савелий Первый ответ Брулин (раскрыть)
11 декабря в 07:40
    112910415
    112910415
    11 декабря в 07:16
    а верилось в успех неаполитанцев ...
    ABir
    ABir
    11 декабря в 05:53
    Убедительная домашняя победа лиссабонцев
    Брулин
    Брулин
    11 декабря в 01:21
    Против кого бы не играл Конте в ЛЧ, можно смело ставить дом на победу соперника всегда
