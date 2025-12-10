Газизов прокомментировал отставку Биджиева с поста тренера «Динамо» Мх

1765366199

10 декабря 2025, 14:29

Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба «Динамо» сожалеет об уходе с поста главного тренера команды. Об этом Газизов рассказал «Спорт-Экспрессу».

Биджиев подал в отставку после матча 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ), в котором «Динамо» со счетом 0:1 проиграло команде «Пари Нижний Новгород». Во вторник попечительский совет дагестанского клуба принял отставку специалиста.

«На попечительском совете было принято общее решение принять отставку Биджиева. Это было больше его решение. Можно сказать, пришлось согласиться с его желанием уйти. Для нас это не есть хорошо. Это печально. Но мы уважаем выбор Хасанби Эдуардовича, который проделал с нашей командой большой путь. Уверен, у него большое профессиональное будущее», — сказал Газизов.

Биджиеву 59 лет. Он возглавил махачкалинское «Динамо» зимой 2024 года. Под его руководством команда впервые вышла в РПЛ . В прошлом сезоне «Динамо» заняло 11-е место в таблице по итогам чемпионата. Ранее специалист тренировал нальчикский «Спартак», волгоградский «Ротор» и курский «Авангард», с которым дошел до финала Кубка России сезона-2017/18. В качестве игрока Биджиев дважды становился обладателем Кубка России в составе московского «Локомотива».