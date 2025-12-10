Top.Mail.Ru
Газизов прокомментировал отставку Биджиева с поста тренера «Динамо» Мх

10 декабря 2025, 14:29

Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Шамиль Газизов сожалеет об уходе Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Об этом Газизов рассказал «Спорт-Экспрессу».

Биджиев подал в отставку после матча 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Динамо» со счетом 0:1 проиграло команде «Пари Нижний Новгород». Во вторник попечительский совет дагестанского клуба принял отставку специалиста.

«На попечительском совете было принято общее решение принять отставку Биджиева. Это было больше его решение. Можно сказать, пришлось согласиться с его желанием уйти. Для нас это не есть хорошо. Это печально. Но мы уважаем выбор Хасанби Эдуардовича, который проделал с нашей командой большой путь. Уверен, у него большое профессиональное будущее», — сказал Газизов.

Биджиеву 59 лет. Он возглавил махачкалинское «Динамо» зимой 2024 года. Под его руководством команда впервые вышла в РПЛ. В прошлом сезоне «Динамо» заняло 11-е место в таблице по итогам чемпионата. Ранее специалист тренировал нальчикский «Спартак», волгоградский «Ротор» и курский «Авангард», с которым дошел до финала Кубка России сезона-2017/18. В качестве игрока Биджиев дважды становился обладателем Кубка России в составе московского «Локомотива».

«Динамо» набрало 15 очков в 18 турах РПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Termez Zidan
Termez Zidan
11 декабря в 09:08
Неужели Биджиев в Спартак придет?
112910415
112910415
11 декабря в 07:13
теперь начнут сыпаться быстро ... неудачное решение !
ЮЗИК
ЮЗИК
10 декабря в 20:44
Отставка точно не пойдет на пользу команде
sv_1969
sv_1969
10 декабря в 17:07
Вопрос а зачем подписал?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 декабря в 16:34
Махачкала рискует вылететь.
CCCP1922
CCCP1922
10 декабря в 16:22
Один с сошкой — семеро с ложкой... Приплыли, они не знают, что делать.
CCCP1922
CCCP1922
10 декабря в 16:10
А неприятный осадок остался всё равно.
Capral
Capral
10 декабря в 16:08
Думаю, если бы хотели, то удержали бы. А так... Биджиев, надо заметить, довольно самобытный тренер, и надо сказать- неплохо читает соперника, что он доказывал по ходу двух сезонов в играх против ЦСКА и против Спартака, когда оба московских клуба испытывали серьезные трудности в играх с Махачкалой. Его команда хорошо готова физически, неплохо прессингует, и по большому счету, довольно агрессивная, и в комбинационный футбол пытается играть, и моментами- получалось удачно. Мне нравится Биджиев и нравится его футбол. Кроме всего, в его команде каждый на своем месте, нет ярко выраженного дисбаланса в игре. Как для скромного махачкалинского бюджета, Биджиев выжал максимум возможного. А вот, получится ли у нового тренера справиться со всеми трудностями- большой вопрос...
Rupertt
Rupertt
10 декабря в 15:48
Только подняли «Динамо» в РПЛ, только начали как-то играть, и вот — минус тренер. Да, результаты слабые, но кто ожидал лёгкой жизни в первом сезоне? Биджиев не чудотворец, но работал честно. Теперь главное — чтобы новый тренер не пришёл просто «на галочку», а реально включился в команду. Иначе снова будем бороться за выживание до последнего тура.
gng7nyx3vjb4
gng7nyx3vjb4
10 декабря в 15:24
Заменить его похоже совсем некем.
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 15:04
"Это было больше его решение" - Но были и факторы подтолкнувшие Хасанби к этому решению .
Гость
