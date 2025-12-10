Top.Mail.Ru
Дегтярев считает, что лимит не повлияет на зарплаты футболистов

10 декабря 2025, 11:53

Министр спорта Михаил Дегтярев в интервью высказал мнение, что зарплаты российских футболистов не станут завышенными после ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Говоря об ужесточении лимита на легионеров, Дегтярев в интервью отмечает «гуманность» предлагаемого формата. К сезону- 2028/29 количество легионеров на поле должно составлять не более пяти человек, в заявке на матч — не более десяти. При этом ужесточать лимит на легионеров планируется постепенно, чтобы клубы могли подготовиться к новым рамкам.

Дегтярев, отвечая на вопрос о рисках необоснованного повышения зарплат российских футболистов в связи с ужесточением лимита, отметил, что подобные разговоры — это «страшилки, шум, болтовня, которая ничем не обоснована». «Те, кто поумнее, уже с лета, как только началась кампания по обсуждению этого решения, высматривают толковых игроков по академиям, их скауты снуют по всей стране и подписывают ребят, юридически их защищают, материально поддерживают, родителей поддерживают, траекторию образования выстраивают, — сказал Дегтярев. — А те, кто поглупее, те шумят».

По логике министра, клубы уже понимают, что лимит может измениться, поэтому они должны готовиться уже сейчас к новым ограничениями. Так как планируется постепенное ужесточение лимита, то время на подготовку у клубов будет. На увеличение зарплат может повлиять только борьба за российских футболистов среди грандов РПЛ, к которым относятся «Краснодар», петербургский «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Однако большинство клубов использует своих воспитанников. «Локомотив» меньше остальных клубов использует иностранных игроков, всего в составе четыре легионера. То есть потенциально входят уже сейчас в лимит сезона-2028/29. «Спартак», «Динамо» и ЦСКА также привлекают к основному составу либо своих воспитанников, либо используют российских футболистов.

Основные проблемы могут возникнуть у «Краснодара» и «Зенита». Но академия краснодарского клуба за многие годы зарекомендовала себя выпускниками, «быкам» придется искать резервы у себя, либо бороться за российских футболистов на рынке. «Зенит» же также должен постараться выиграть борьбу за российских футболистов, либо как-то быть производительнее в плане привлечения российских игроков из своей академии.

Спрос на российских игроков действительно может вырасти ввиду введения нового формата лимита на иностранных футболистов. Поэтому Дегтярев и отмечает, что обновление модели должно подтолкнуть клубы к поиску доморощенных футболистов для соответствия регламенту.

Источник: itar-tass.com
sv_1969
sv_1969 ответ Rupertt (раскрыть)
10 декабря в 21:21
Вы реально так думаете? А щас паспортисты за что получают миллионы в год баксов! ???? Только за паспорт! Посмотрите в инете зРяплаты средних игроков не только в Зените!
По данным портала зарплата полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в сезоне 2024/25 — 220,8 млн рублей в год
Портал не называю! Нельззя!
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой ответ Nick Ch (раскрыть)
10 декабря в 20:58
Он знает основу законов бани. А то, что дефицит увеличивает стоимость - ему невдамёк.
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой
10 декабря в 20:57
Да, зарплаты не вырастут, конечно. Допустим есть хороший россиянин, играет в Балтике. Интересно, как же за него будут бороться ЦСКА, Зенит, Спартак и Локо? Наверное, на традиции ссылаться и на цвета? Или всё ж агенты включат аукцион зарплат и подписных бонусов?
lobsterdam
lobsterdam ответ Nick Ch (раскрыть)
10 декабря в 19:43
а где этот "рынок"? неужто в РПЛ? И там есть "законы"?
Nick Ch
Nick Ch
10 декабря в 18:41
Человек не знает основ законов рынка…
Брулин
Брулин
10 декабря в 18:14
Ну вот хоть один " специалист" высказался😂. За ЛДПР( шутка).
adekvat
adekvat
10 декабря в 18:08
Тот же Зенит скупит лучших игроков и будет чемпионить, а остальные будут разыгрывать со 2 по 16 места. Супер интересный чемпионат будет.
Брулин
Брулин
10 декабря в 17:39
Дегтярев о Fan ID: «Чего бояться, я не понимаю? В чем проблема? Задача государства – не только в том, чтобы все получали удовольствие от просмотра, но и в обеспечении правопорядка»
shur
shur ответ xvfctndq3xn7 (раскрыть)
10 декабря в 17:08, ред.
....ребятушки! В тему, не совсем но, посмотрите наш остросюжетный
сериальчик "Обнальщик", пока вышло 5 из 8 ,до Нового Года выложат
в нете! Думаю получите удовольствие,Shur!!!
zim289
zim289
10 декабря в 17:00
У него с экономикой беда.
Vilar
Vilar
10 декабря в 16:47
Есть ещё один вопрос: а в 29 году будет министр спорта, кому вопросы задавать?
Sergo81
Sergo81
10 декабря в 15:40
Сам себе противоречит, говорит, что на зп лимит не повлияет и тут же говорит, что будет борьба между ведущими клубами за игроков. И кто же победит из них? Те кто поумнее или те, кто поглупее?))))
Rupertt
Rupertt
10 декабря в 13:26
Честно говоря, как обычный болельщик, я вообще не понимаю, почему вокруг лимита столько шума. Лимит ужесточают не завтра — клубам дают несколько лет на подготовку. За это время можно воспитать своих игроков, подтянуть академии, наладить скаутинг по стране. Нормальные клубы этим уже занимаются. А кто привык покупать легионеров пачками — вот они и нервничают.

Про зарплаты тоже смешно слушать: если футболист реально играет — он и так будет получать свои деньги, а если посредственный — никто ему сверхконтракт только из-за паспорта не предложит. Наоборот, может наконец появится шанс у молодых россиян, которые сейчас годами сидят в дубле, потому что тренеры выбирают «готового» легионера.
xvfctndq3xn7
xvfctndq3xn7
10 декабря в 13:13
На зарплаты легионеров, нет, а у наших аппетиты подрастут.
sv_1969
sv_1969
10 декабря в 12:54, ред.
А этот деятель не хочет понизить зРяплаты нашим супер пупер игрокам?
Вспомнилась одна поговорка народная , мне ее в далеком детстве на практике за рюмкой "чая" на заводе сказал бригадир про начальника участка-" Володя Родина ждет героев , а ***** рождает дураков"
