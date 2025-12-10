Дегтярев считает, что лимит не повлияет на зарплаты футболистов

1765356813

10 декабря 2025, 11:53

Министр спорта Михаил Дегтярев в интервью высказал мнение, что зарплаты российских футболистов не станут завышенными после ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге ( РПЛ ).

Говоря об ужесточении лимита на легионеров, Дегтярев в интервью отмечает «гуманность» предлагаемого формата. К сезону- 2028/29 количество легионеров на поле должно составлять не более пяти человек, в заявке на матч — не более десяти. При этом ужесточать лимит на легионеров планируется постепенно, чтобы клубы могли подготовиться к новым рамкам.

Дегтярев, отвечая на вопрос о рисках необоснованного повышения зарплат российских футболистов в связи с ужесточением лимита, отметил, что подобные разговоры — это «страшилки, шум, болтовня, которая ничем не обоснована». «Те, кто поумнее, уже с лета, как только началась кампания по обсуждению этого решения, высматривают толковых игроков по академиям, их скауты снуют по всей стране и подписывают ребят, юридически их защищают, материально поддерживают, родителей поддерживают, траекторию образования выстраивают, — сказал Дегтярев. — А те, кто поглупее, те шумят».

По логике министра, клубы уже понимают, что лимит может измениться, поэтому они должны готовиться уже сейчас к новым ограничениями. Так как планируется постепенное ужесточение лимита, то время на подготовку у клубов будет. На увеличение зарплат может повлиять только борьба за российских футболистов среди грандов РПЛ , к которым относятся «Краснодар», петербургский «Зенит», «Локомотив», ЦСКА , «Спартак», «Динамо». Однако большинство клубов использует своих воспитанников. «Локомотив» меньше остальных клубов использует иностранных игроков, всего в составе четыре легионера. То есть потенциально входят уже сейчас в лимит сезона-2028/29. «Спартак», «Динамо» и ЦСКА также привлекают к основному составу либо своих воспитанников, либо используют российских футболистов.

Основные проблемы могут возникнуть у «Краснодара» и «Зенита». Но академия краснодарского клуба за многие годы зарекомендовала себя выпускниками, «быкам» придется искать резервы у себя, либо бороться за российских футболистов на рынке. «Зенит» же также должен постараться выиграть борьбу за российских футболистов, либо как-то быть производительнее в плане привлечения российских игроков из своей академии.

Спрос на российских игроков действительно может вырасти ввиду введения нового формата лимита на иностранных футболистов. Поэтому Дегтярев и отмечает, что обновление модели должно подтолкнуть клубы к поиску доморощенных футболистов для соответствия регламенту.