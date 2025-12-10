Top.Mail.Ru
Дегтярев признал наличие проблем с судейством в футболе

10 декабря 2025, 16:25

Проблемы с судейством в футболе существуют, возможно создание единого оператора по судейству. Об этом в интервью заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее была создана комиссия Олимпийского комитета России по спортивному судейству, ее возглавил Аркадий Ротенберг.

«Конечно, очень много обращений и писем по судейству, по судейским ошибкам, вообще по поведению на поле. Поэтому Олимпийский комитет России как орган, объединяющий все федерации, включая РФС (Российский футбольный союз — прим. источника), принял решение создать профильную комиссию, чтобы выработать внутри нее решения вместе с профессиональным сообществом. Федерации по олимпийским видам спорта направили своих специалистов в состав комиссии и теперь обсуждают под председательством Аркадия Романовича Ротенберга, куда двигаться», — сказал Дегтярев.

«В первом приближении мы видим создание оператора, который бы получал ресурсы из федераций и лиг и из них оплачивал работу судей, самостоятельно назначал арбитров, разбирал конфликтные ситуации, организовывал обучение. Ведь сегодня судьи работают по договорам гражданско-правового характера. Цель — вот эту коррупциогенную связку лига — федерация — клуб — судья разорвать. При этом судей надо как-то объединить, например, создать судейскую палату, единого оператора. Может быть, ввести какие-то дополнительные надбавки судьям, чтобы не было у них искушения», — добавил министр.

Он также отметил, что пока нет сроков создания оператора. «Я не буду называть сроков, потому что комиссия только начала работать. Как сказал Аркадий Романович Ротенберг на первом заседании, торопиться не будем, к этому снаряду надо подойти спокойно», — сказал Дегтярев.

galem72
galem72
11 декабря в 09:48
Из всего сказанного ясно одно, что дегтярёв и ротенберг договорились, особо не торопясь, дальше договариваться.
112910415
112910415
11 декабря в 07:32
комиссию создать - это строго обязательно ! )
cska1948
cska1948
10 декабря в 21:37
Если в футболе действительно хотят навести порядок с судейством, а не создать видимость, то начинать надо с того, чтобы РФС возглавлял не ставленник Газпрома, а нейтральный человек. И чтобы работа президента РФС не была хобби, как у Дюкова, а была ОСНОВОЙ и без всяких совмещений.
Vilar
Vilar
10 декабря в 20:08
В стране один вид спорта, которым занимается министр. Какая комиссия Олимпийского комитета? Перезаточите КДК РФС на судей, хватит гонятся за болельщиками, также подслушивать, подглядывать за тренерами и футболистами.
Шпионьте, в полном смысле этого слова, за футбольными СУДЬЯМИ!!!
Одно только знание арбитра, что за ним ведётся негласное наблюдение, очень повлияет на результаты многих матчей. Учитесь у Росфинмониторинга.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 декабря в 18:29
Главная, да видимо и единственная наша проблема в том, что мы стыдливо называем "ошибками" явно предвзятые действия судей Левникова, Карасева, Кукуяна, Сухого, Иванова, Любимова, да и многих еще. Есть вполне видимый порог действий, за которые надо отстранять пожизненно от футбола. как Вилкова, Безбородова, Лапочкина и других. Как это сделать? Путем сопоставления действий судей в похожих ситуациях с разными последствиями для команд. Когда за одно и тоже действие одна команда получает красную. карточку, а другая ничего, даже желтой. В этом ИИ поможет. А иначе будет бесконечная говорильня. Само собой лишать зарплаты за испорченный матч , как было много раз в этом сезоне.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
10 декабря в 18:18
Хм... Седня вроде не пятница... Он что несёт ? Какие у нас могут быть проблемы ? Всё хорошо...., и уже давно!
CCCP1922
CCCP1922
10 декабря в 18:11
Значит надеетесь на единого оператора по судейству? А дорожную карту составили? А Ротенберг это обязательно?
Rupertt
Rupertt
10 декабря в 18:05
Вот эти разговоры про судей — они из года в год. Одни и те же проблемы, а решения никакого. Если теперь появится какая-то единая структура, которая реально будет рулить назначениями и спрашивать с судей — может, хоть что-то изменится. Главное, чтобы это не стало очередной бюрократией ради галочки. Болельщикам надоели вечные “ошибся”, “не увидел”, “VAR не заметил”. Хочется, чтобы уровень судейства рос, а не падал.
Брулин
Брулин
10 декабря в 17:58
"Товарищ Сталин, вы большой учёный ..."
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 17:22
Главный посыл в этом спиче Дегтярёва - "Есть Роман Аркадьевич - он разберётся"...)))
