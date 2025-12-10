УЕФА подал заявку на регистрацию товарного знака «Евро-2028» в России

1765378906

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) подал заявку на регистрацию в РФ товарного знака «Евро-2028».

Заявка поступила 5 декабря из Швейцарии. Товарный знак подается по 13 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — моторные масла, фармацевтические продукты, статуэтки, видеоигры, велосипеды, книги, одежда, телекоммуникационные услуги, организация путешествий, услуги по образованию и кейтеринг, следует из данных Роспатента.

Чемпионат Европы пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Отборочный турнир состоится в 2027 году.