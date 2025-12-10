УЕФА подал заявку на регистрацию товарного знака «Евро-2028» в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал заявку на регистрацию в РФ товарного знака «Евро-2028».
Заявка поступила 5 декабря из Швейцарии. Товарный знак подается по 13 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — моторные масла, фармацевтические продукты, статуэтки, видеоигры, велосипеды, книги, одежда, телекоммуникационные услуги, организация путешествий, услуги по образованию и кейтеринг, следует из данных Роспатента.
Чемпионат Европы пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Отборочный турнир состоится в 2027 году.
Сборная России на данный момент отстранена от турниров УЕФА из-за ситуации на Украине. Российская команда не принимала участие в чемпионате Европы — 2024, который прошел в Германии. Его победителем стала сборная Испании.
А то раздухарились: "не нужны", "пора прекратить платить взноооосы"
