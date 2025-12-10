Top.Mail.Ru
УЕФА подал заявку на регистрацию товарного знака «Евро-2028» в России

10 декабря 2025, 18:01

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал заявку на регистрацию в РФ товарного знака «Евро-2028».

Заявка поступила 5 декабря из Швейцарии. Товарный знак подается по 13 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — моторные масла, фармацевтические продукты, статуэтки, видеоигры, велосипеды, книги, одежда, телекоммуникационные услуги, организация путешествий, услуги по образованию и кейтеринг, следует из данных Роспатента.

Чемпионат Европы пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Отборочный турнир состоится в 2027 году.

Сборная России на данный момент отстранена от турниров УЕФА из-за ситуации на Украине. Российская команда не принимала участие в чемпионате Европы — 2024, который прошел в Германии. Его победителем стала сборная Испании.

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт УЕФА
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой ответ Варвар7 (раскрыть)
10 декабря в 20:42
Есть чем гордиться перед буржуинами: забюрократизованностью и коррупцией))
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой ответ Alex_67 (раскрыть)
10 декабря в 20:41
Да это обычная юридическая процедура для защиты товарного знака на территории страны! Те же Пепси ко, Икеа, БМВ, Макдональдс каждый год подают документы. Но это вообще ничего не означает.
А то раздухарились: "не нужны", "пора прекратить платить взноооосы"
Futurista
Futurista
10 декабря в 20:05
20Евро28 руб...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
10 декабря в 19:56
И на хрена козе баян ?
Обойдёмся и без него.))))
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 19:36
"УЕФА подал заявку на регистрацию в РФ товарного знака «Евро-2028»." - В ответ наши бюрократы намеренны продемонстрировать свои лучшие уникальные способности и "вымотать" все нервы "проклятым буржуинам" и лишь после обильного кейтеринга ( по нашему - хорошей "проставы" ) эта заявка может быть рассмотрена положительно....)))
Николай Жунин
Николай Жунин
10 декабря в 19:29
Зря
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
10 декабря в 19:21
Должны выигрывать. Соперник так себе...
sv_1969
sv_1969
10 декабря в 19:14, ред.
Ну и на хрена простите нам эта шляпа?((( Давно надо прекратить платить взносы
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 декабря в 19:07, ред.
...А что у нас с Парижем? Готовы? Я поставил на вас!!!
Alex_67
Alex_67
10 декабря в 19:01
Не нужен нам ни товарный знак, ни товары с ним. Мы его не обязаны регистрировать. Кроме того, зачем ущемлять интересы собственных производителей и проверенных партнёров? А заявка УЕФА? Ответить, что в ближайшее время ее рассмотрим. На все возможные попытки ускорить процесс, реагировать формально — чиновники хорошо умеют так работать. И ещё, не пора ли рассмотреть вопрос о целесообразности выплаты ежегодных взносов в УЕФА? Можно, для начала, принять решение о приостановлении перечисления денежных средств.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
10 декабря в 18:54
Это типа крик из-за угла: " Засада ...!!!" И кто метнулся, тот дурак.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 декабря в 18:51
...порою Я ничего не понимаю в нынешней жизни! Смотришь "Поле чудес", а где то рядом ребята в шинелях! Теперь покупай что хочешь под маркой Евро-28, но ни коем образом про футбол,ни участия, ни присутствия,ни слова
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
10 декабря в 18:50
Новость - роман Анна Каренина. А вот причина регистрации товарного знака в РФ, не указана.
И для чего такие вести, автор ?
shlomo2
shlomo2
10 декабря в 18:42
"Дружба" дружбой, но денежки врозь.... наглеют фИфа с УЕФА....
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой
10 декабря в 18:41
Это делается исключительно для защиты товарного знака. Тот же Макдональдс и Икеа каждый год подают такие заявления. И каждый год наши СМИ кричат о желании сетей вернуться в Россию..
Нет, это делается для защиты торговой марки на территории страны.
Drosmo
Drosmo
10 декабря в 18:28
Ага, то есть участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА мы вам не дадим, а товарный знак, который будет приносить нам миллиарды доходов, вы у себя в стране зарегистрируйте. Ну и взносы платить тоже не забывайте.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 декабря в 18:24
Это получается наценка к товару
Гость
