Россиянин Сафонов и украинец Забарный вместе вышли на поле в матче ЛЧ

11 декабря 2025, 00:13

Российский голкипер и украинский защитник вместе вышли на поле на второй тайм матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Оба футболиста выступают за французский «Пари Сен-Жермен», который на выезде играет с испанским «Атлетиком». Сафонов начал матч с первых минут, Забарный вышел на замену после перерыва.

Российский и украинский футболисты сыграли вместе за один клуб из топ-5 лиг Европы (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) впервые с 2022 года. Тогда россиянин Алексей Миранчук выступал вместе с украинцем Русланом Малиновским за итальянскую «Аталанту».

В октябре портал Foot Parisien сообщил, что Сафонов может покинуть ПСЖ из-за желания получать больше игровой практики, а спортивный директор парижан Луис Кампос уже работает над трансфером. В качестве причин возможного ухода также отмечался геополитический фактор из-за перехода летом в команду Забарного. В ноябре L'Equipe сообщила, что в ПСЖ не рассчитывают на российского вратаря.

На данный момент счет в матче — 0:0.