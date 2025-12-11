Пять клубов гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов

Пять клубов гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов по итогам шести туров общего этапа турнира.
По регламенту соревнований в общем этапе принимают участие 36 команд, 8 лучших автоматически выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-е по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.
Места в топ-24 по итогам общего этапа после шести туров гарантировали английский «Арсенал» (18 очков), германская «Бавария» (15), французский ПСЖ (13), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, английский «Манчестер Сити» (13) и итальянская «Аталанта» (13). На общем этапе каждая команда проведет по 8 игр. Следующий тур пройдет 20-21 января 2026 года. Заключительные матчи состоятся 28 января.
Стыковые матчи за выход в 1/8 финала пройдут 17-18 февраля и 24-25 февраля. Финал турнира состоится 30 мая в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, который в решающем матче прошлого розыгрыша разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.
хороший,качественный футбол, а в прочем кому что нравится,не навязываю!!!
А матчу к нему были бы вопросы, если бы он пропустил, ведь у Бильбао был всего 1 удар в створ за весь матч) Сложно было бы не отстоять на - ноль. Оборона и опорка ничего не дали создать
Очень важно было отметить Сафонова 😁😂
