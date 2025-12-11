Top.Mail.Ru
Пять клубов гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов

11 декабря 2025, 07:49

Пять клубов гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов по итогам шести туров общего этапа турнира.

По регламенту соревнований в общем этапе принимают участие 36 команд, 8 лучших автоматически выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-е по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.

Места в топ-24 по итогам общего этапа после шести туров гарантировали английский «Арсенал» (18 очков), германская «Бавария» (15), французский ПСЖ (13), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, английский «Манчестер Сити» (13) и итальянская «Аталанта» (13). На общем этапе каждая команда проведет по 8 игр. Следующий тур пройдет 20-21 января 2026 года. Заключительные матчи состоятся 28 января.

Стыковые матчи за выход в 1/8 финала пройдут 17-18 февраля и 24-25 февраля. Финал турнира состоится 30 мая в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, который в решающем матче прошлого розыгрыша разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.

r3gnsb6yknmt
r3gnsb6yknmt
11 декабря в 13:43
Честно говоря, не очень интересна эта система, когда многие между собой не играют. Лучше, как раньше было.
7624ekpx5m3v
7624ekpx5m3v
11 декабря в 12:51
Ну как судьи помогли ПСЖ выйти в финал ,мы все прекрасно видели,как убирали неугодных противников тоже знаем ,это всё напоминало ЧМ с Меськой!!!
shur
shur
11 декабря в 11:12
...претенденты на лицо, фаворитов по пальцам,однако надо бы и похвалить!!! Хороший турнир,нужный,полностью окунаешься в
хороший,качественный футбол, а в прочем кому что нравится,не навязываю!!!
112910415
112910415
11 декабря в 10:42
пока что все полны надежд ...
Capral
Capral
11 декабря в 10:06
И зачем это Баварии?
Romeo 777
Romeo 777 ответ sv_1969 (раскрыть)
11 декабря в 09:37
Это то да, но я думаю уже КАЖДЫЙ знает, в какой команде играет (сидит) Матвей! 😉
А матчу к нему были бы вопросы, если бы он пропустил, ведь у Бильбао был всего 1 удар в створ за весь матч) Сложно было бы не отстоять на - ноль. Оборона и опорка ничего не дали создать
sv_1969
sv_1969 ответ Romeo 777 (раскрыть)
11 декабря в 09:29
Почему бы и нет. Он же там есть и ещё и на ноль отстоял. Не сидя на лавке!
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
11 декабря в 09:28
Вспомнился фильм "укротительница тигров" , в котором Лановой лёжа на пляже, увидев плывущих тигров изрек - "хорошо плывут в полосатый купальниках".)))
Варвар7
Варвар7
11 декабря в 09:18
"Хорошо идёт"- эта группа из пяти клубов...)
Romeo 777
Romeo 777
11 декабря в 09:17
французский ПСЖ (13), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов

Очень важно было отметить Сафонова 😁😂
sihafazatron
sihafazatron
11 декабря в 09:13
Сухонов вытащил на себе фермеров)))
