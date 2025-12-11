Пять клубов гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов

1765428568

11 декабря 2025, 07:49

Пять клубов гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов по итогам шести туров общего этапа турнира.

По регламенту соревнований в общем этапе принимают участие 36 команд, 8 лучших автоматически выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-е по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.

Места в топ-24 по итогам общего этапа после шести туров гарантировали английский «Арсенал» (18 очков), германская «Бавария» (15), французский ПСЖ (13), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, английский «Манчестер Сити» (13) и итальянская «Аталанта» (13). На общем этапе каждая команда проведет по 8 игр. Следующий тур пройдет 20-21 января 2026 года. Заключительные матчи состоятся 28 января.