Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

Женская сборная России сохранила 28-е место в рейтинге ФИФА

11 декабря 2025, 12:17

Женская сборная России осталась на 28-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга представлена на официальном сайте ФИФА.

В конце ноября российские футболистки провели два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1). Результаты этих встреч не учитывались в рейтинге ФИФА. Последние игры российской сборной, исходы которых учитывались в рейтинге, состоялись в октябре. Российские футболистки дважды победили команду Северной Македонии (5:0 и 2:0).

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях.

Подписывайся в ВК
Все новости
Россия
Источник: itar-tass.com
Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА
19 ноября
Россия заняла 31-е место в рейтинге по продажам футболистов за рубеж
30 октября
30-е место в рейтинге говорит, что сборная России на верном пути — Газзаев
17 октября
Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА
17 октября
Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года
17 октября
Ямаль — лучший игрок мира по созданию голевых моментов
15 октября
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
11 декабря в 15:00
Интересно узнать, какая реальная сила у женской сборной России 🇷🇺 по футболу? Я думаю, ее уровень очень высокий.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
11 декабря в 14:35
..нехай тянет, но чтоб без вредных привычек!!!
Варвар7
Варвар7
11 декабря в 13:59
Российских футболисток последнее время , всё больше на "север" тянет играть - с Северной Кореей ; с Северной Македонией...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 декабря в 13:52
стабильность бьет класс.
даже если это болото
КЭТиК
КЭТиК
11 декабря в 13:41
Странно, что вообще рейтинг считают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 