Женская сборная России сохранила 28-е место в рейтинге ФИФА

1765444645

11 декабря 2025, 12:17

Женская сборная России осталась на 28-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола ( ФИФА ). Обновленная версия рейтинга представлена на официальном сайте ФИФА .

В конце ноября российские футболистки провели два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1). Результаты этих встреч не учитывались в рейтинге ФИФА . Последние игры российской сборной, исходы которых учитывались в рейтинге, состоялись в октябре. Российские футболистки дважды победили команду Северной Македонии (5:0 и 2:0).

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях.