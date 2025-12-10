Top.Mail.Ru
Мбаппе вошел в заявку на матч против «Манчестер Сити»

10 декабря 2025, 16:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе вошел в заявку команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «Реала».

Ранее журналистка Аранча Родригес сообщила, что Мбаппе может пропустить матч с «Манчестер Сити» из-за мышечного дискомфорта в левой ноге. Во вторник футболист не участвовал в тренировке команды.

Мбаппе 26 лет, нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента 3 июня 2024 года. В текущем сезоне француз провел 21 матч в разных турнирах, забив 25 голов и отдав 4 голевые передачи.

Матч «Реала» с «Манчестер Сити» пройдет 10 декабря в Мадриде, встреча начнется в 23:00 мск.

112910415
112910415
11 декабря в 05:48
вошёл в заявку, чтобы всех запутать !.. )
ЮЗИК
ЮЗИК
10 декабря в 22:52
Обе команды сейчас лихорадит, даже непонятно кому сегодня больше повезёт
Grizly88
Grizly88
10 декабря в 21:54
Будет интересно
ABir
ABir
10 декабря в 21:53
Участие в матче Мбаппе придаст дополнительный интерес и интригу этой встрече.
Capral
Capral
10 декабря в 21:48
После поражения от Сельты, Перес лично позвонил Алонсо и сказал: Здесь должны произойти перемены, и решения должны быть приняты немедленно."
Интересно отметить, что вчера, на ПК, Алонсо опроверг подозрения в конфилке с ведущими игроками Реала, сказав при этом:" Kоманда едина и убеждина, что завтра мы можем победить. Когда ты тренер Реала, ты должен спокойно и ответственно справляться с трудностями."
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 21:42
Киля вошёл в заявку - осталось дело за малым - выйти на поле и забить...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
10 декабря в 21:25, ред.
А как должно быть ? Наоборот ?)
Почему бы не стоило похвалить Реал в случае сегодняшней победы ? Против кого сегодня играют ? Против Кайрата ?!! Нет. Играют против Гвардиолы. И любая победа над таким соперником будет поводом для позитива, ибо победителей не судят.
Comentarios
Comentarios
10 декабря в 21:16
Анонс на матч
Vilar
Vilar ответ Drosmo (раскрыть)
10 декабря в 19:54
С чем-то можно согласится, например, что нет взаимопонимания, нет сыгранности, слаженности, нет команды как таковой, а есть кучка высококлассных футболистов.
А вот, что бегают жаловаться президенту клуба, что их светлость видите ли заставляют работать на уровне с остальными. Не думаю, что такое есть.
Vilar
Vilar
10 декабря в 19:45
Вчера журналюга Родригес открыла тайну про "...мышечный дискомфорт в левой ноге" Мбаппе и СМИ понесли новость, а потом почитали SOCCER и в Реале поняли: никто не поверил, и включили француза в заявку.
y-ago
y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
10 декабря в 19:30
Также уважаю ваше мнение,
и пусть наши футбольные споры заканчиваются тем же,
чем заканчивается любой хороший сезон мадридистов, как вы правильно заметили,
праздником и трофеем в витрине.
Drosmo
Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
10 декабря в 19:24
Вижу к общему знаменателю мы с вами не придём, но иметь разные мнения на одну и ту же проблему - это вполне нормально. И хоть я вашу точку зрения не разделяю, мнение я ваше уважаю. В конце концов, как болельщики Реала (если вы таковым являетесь) хотим мы с вами в конечном итоге одного и того же, а именно побед, трофеев и положительных эмоций от любимой команды!
y-ago
y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
10 декабря в 19:06
Категорически не согласен! Новости о «бунте в раздевалке» — это следствие поражения, эмоций и испанской прессы, а не реального развала дисциплины при Анчелотти. Проблема нынешнего «Реала» не в том, что папа Карло “попустил”,
а в том, что после него пришёл тренер, который оказался не способен удержать то, что Анчелотти держал годами. То, что у Анчи была одна вспышка недовольства — это нормальная реакция топ-игроков на вылет из ЛЧ.
А вот то, что сейчас раздевалка живёт в перманентном хаосе — это уже исключительно результат слабого управления Алонсо.
shur
shur ответ Drosmo (раскрыть)
10 декабря в 19:04
...Родриго был игроком основы и в крайних случаях Джокером у Анчелотти ....!!! Что ты видишь сейчас это к Алонсо, это надо так суметь, в короткие сроки, одного из талатливых игроков превратить,
как там у тебя - в СУЕТУ....!!! Вини всегда был под Каримом! Ну а Мбаппе персонаж фильма "Игрушка",причём дорогая....!!!
Во остальном,твоя правда,Брат!!!
Drosmo
Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
10 декабря в 18:59
Именно при попустительстве Анчелотти команда и превратилась в то, что мы видим сегодня. Ведь проблема то началась не вчера, и даже не с приходом Алонсо. Проблема эта появилась еще в прошлом сезоне, именно при Анчи. При всё уважении к папе Карло (без сарказма), он слишком много позволял игрокам, и они просто вылезли ему на голову.

А на счет того, что при Анчелотти такие эпизоды не вылезли наружу, вот вам новость за 17 апреля 2025 года, из прошлого сезона. Особенно обратите внимание на последний абзац.

"Поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от Арсенала сильно задело амбиции игроков Реала. Лидеры команды разочаровались в главном тренере Карло Анчелотти и больше не считают его тактику оправданной для достижения положительных результатов, информирует Relevo.
Боссы мадридцев знают о сложной ситуации в раздевалке команды и даже авторитетные игроки Реала не могут спасти авторитет Анчелотти. Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес имел серьезный разговор с лидерами "сливочных" после вылета из ЛЧ и высказал претензии относительно их отдачи."

Футболисты в ответ заявили, что итальянский тренер не смог придумать никакой действенной тактики на ответный матч против "канониров" и просто надеялся на самоотдачу игроков и высокую интенсивность.
y-ago
y-ago ответ пират Елизаветы (раскрыть)
10 декабря в 18:52
Не все...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ SHEARER (раскрыть)
10 декабря в 18:49
Мбаппе хорош.
но кроме черепашки, за Реал великолепный Куртуа.
Доннарумма не так силен.
y-ago
y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
10 декабря в 18:49
Согласен абсолютно насчёт трудолюбия звёзд прошлых поколений.
Роналду — действительно фанатик работы, Бензема — пример игрока, который годами жертвовал личной славой ради команды. Эти люди — трудоголики, и кто тут спорит. Но вот насчёт «детского сада» я бы так категорично не говорил —
потому что детский сад возникает только тогда, когда тренер не способен выстроить правильную дисциплину, атмосферу и иерархию. В современном «Реале» проблема не в том, что игроки «инфантильные». Проблема в том, что Алонсо не умеет управлять раздевалкой такого уровня.
У Анчелотти ни один из этих эпизодов не всплывал бы наружу:
никто бы не жаловался, никто бы не тянул одеяло, никто бы не ставил себя выше команды. Анчелотти бы погасил всё это, даже не доводя до шёпота в коридорах.
Алонсо, на мой взгляд, априори не способен этого сделать.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
10 декабря в 18:49
Я даже знаю, кто будет это делать...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
10 декабря в 18:47
выиграет Реал сегодня. и снова все будут хвалить команду и Хави Алонсо.
до поражения.
Drosmo
Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
10 декабря в 18:42
Лидеры в команде есть и были всегда, так же как всегда были более талантливые и менее. Вы слишком буквально восприняли мои слова. Я не говорю, что нужно строить Коммунизм в команде, я говорю, что все должны работать на команду в первую очередь, а не на личные результаты и не выставлять личные амбиции выше командных. И все, вышеперечисленные вами легенды Реала всегда пахали на поле. Вспомните того же Бензема, который много лет провел в тени Роналду, играя роль подносчика снарядов, но не плакался при этом и не бежал жаловаться президенту. А сам Роналду был тоже со своим завышенным эго, со своей короной, со своим самомнением, но вы помните хоть один матч, где бы он не выкладывался на все 100. Это был трудоголик, фанат своего дела. А сейчас команда похожа на детский сад, где каждому подтирают сопли, и постоянно смотрят не укакался ли кто.
shlomo
shlomo
10 декабря в 18:39
Это был тактический ход от Реала перед матчем ....:))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 декабря в 18:38
Зато Стоунз пропустит матч в Мадриде.. да и надолго выбыл из за травмы...против Мбаппе надо узбека выпустит.
y-ago
y-ago ответ Alex_67 (раскрыть)
10 декабря в 18:37
Извините, но на мой взгляд, упрекать Мбаппе в отсутствии лидерских качеств — значит не понимать, как устроены топ-клубы. Игрок становится лидером, когда в команде есть личность сильнее него, которая даёт корректный вектор, ставит рамки и объединяет эго. У Анчелотти Мбаппе бы спокойно играл роль:
первого номера атаки, лица команды, медиатора между звёздами, и при этом не пытался бы «тянуть одеяло», потому что Анчи умеет распределять роли так,
что никому не нужно доказывать сверх меры.
Alex_67
Alex_67
10 декабря в 18:31
Честно говоря, я немного сомневаюсь, что Мбаппе способен выполнять обязанности лидера в полном объёме. Мне кажется, его интересует только личная статистика и трофеи с индивидуальными призами. Нет, дорогой товарищ, чтобы достичь успеха нужно и на команду работать. Почему не выступил в поддержку Алонсо? Тебе это безразлично? Какой-то единоличник...
y-ago
y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
10 декабря в 18:27
Позволю себе категорически с Вами не согласиться: «Реал» по своей природе не про коллективизм в стиле Алонсо. Это — не команда-муравейник. Это команда-галактика. Исторически так.
Это клуб, который строит успех не на равенстве ролей, а на сочетании дисциплины и управляемой свободы звёзд. Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм, Криштиану, Бензема — ни один из них не играл «как один из всех».
Их использовали как лидеров, как тех, кто решает матчи.
Алонсо же пытается превратить «Реал» в «Байер», который был и остается его максимумом. Но ДНК «Реала»— противоположная. Это как попытка сделать Феррари семейным минивэном.
Drosmo
Drosmo ответ jRest (раскрыть)
10 декабря в 18:18
Так Алонсо как раз и пытается с самого начала построить командную игру, где нет ярко выраженных лидеров, где каждый не тянет одеяло на себя, где все пашут на поле, где команда - это единый организм.

Но некоторые личности в команде с этим не согласны и бегают жаловаться президенту клуба, что их светлость видите ли заставляют работать на уровне с остальными. Некоторые считают что они уронят свой авторитет, если будут пахать на поле наравне со всеми, а тренер для них не авторитет, и они сами лучше знают как играть.

Вот поэтому на первое место и выходят индивидуальные результаты отдельно взятых игроков. Потому что нет взаимопонимания, нет сыгранности, слаженности, нет команды как таковой, а есть кучка высококлассных футболистов.

Винисиус пытается доказать, что он главная звезда в команде, и что он лучше Мбаппе, поэтому вместо того, чтобы играть командно, в 9 случаях из 10 он сам лезет на 2, 3, 4 игроков соперника, в надежде отличиться индивидуальным голевым действием. Родриго, пытаясь доказать, что он достоин основы, постоянно излишне суетится на поле, и тоже пытается сам отличиться голом. Вот и получается, что каждый играет сам за себя и на личный результат, а не за команду, и не на общее благо. Отсюда и сегодняшние результаты.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
10 декабря в 18:15
Ох уж это Мбаппе, то входит то не входит. Загадочный какой он. Если вошел то главное чтобы не зря.
y-ago
y-ago
10 декабря в 18:13
Ну, что сказать? Возвращение Килиана в заявку на такую принципиальную игру означает несколько позитивных моментов: даже просто его присутствие в заявке меняет психологию матча - соперник вынужден учитывать его скорость, разрывы (т. е. умение открывать зоны и создавать пространство там, где его не было) и индивидуальное мастерство... Да, новость сама по себе позитивная, но при другом тренере она могла бы означать намного больше. Удачи Реалу!
SHEARER
SHEARER
10 декабря в 18:08
Я не сомневался, Мбаппе делает разницу.
Гость
