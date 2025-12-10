Мбаппе вошел в заявку на матч против «Манчестер Сити»

1765372836

10 декабря 2025, 16:20

Французский нападающий испанского «Реала» вошел в заявку команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «Реала».

Ранее журналистка Аранча Родригес сообщила, что Мбаппе может пропустить матч с «Манчестер Сити» из-за мышечного дискомфорта в левой ноге. Во вторник футболист не участвовал в тренировке команды.

Мбаппе 26 лет, нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента 3 июня 2024 года. В текущем сезоне француз провел 21 матч в разных турнирах, забив 25 голов и отдав 4 голевые передачи.

Матч «Реала» с «Манчестер Сити» пройдет 10 декабря в Мадриде, встреча начнется в 23:00 мск.