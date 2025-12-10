Мбаппе вошел в заявку на матч против «Манчестер Сити»

Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе вошел в заявку команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «Реала».
Ранее журналистка Аранча Родригес сообщила, что Мбаппе может пропустить матч с «Манчестер Сити» из-за мышечного дискомфорта в левой ноге. Во вторник футболист не участвовал в тренировке команды.
Мбаппе 26 лет, нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента 3 июня 2024 года. В текущем сезоне француз провел 21 матч в разных турнирах, забив 25 голов и отдав 4 голевые передачи.
Матч «Реала» с «Манчестер Сити» пройдет 10 декабря в Мадриде, встреча начнется в 23:00 мск.
Но некоторые личности в команде с этим не согласны и бегают жаловаться президенту клуба, что их светлость видите ли заставляют работать на уровне с остальными. Некоторые считают что они уронят свой авторитет, если будут пахать на поле наравне со всеми, а тренер для них не авторитет, и они сами лучше знают как играть.
Вот поэтому на первое место и выходят индивидуальные результаты отдельно взятых игроков. Потому что нет взаимопонимания, нет сыгранности, слаженности, нет команды как таковой, а есть кучка высококлассных футболистов.
Винисиус пытается доказать, что он главная звезда в команде, и что он лучше Мбаппе, поэтому вместо того, чтобы играть командно, в 9 случаях из 10 он сам лезет на 2, 3, 4 игроков соперника, в надежде отличиться индивидуальным голевым действием. Родриго, пытаясь доказать, что он достоин основы, постоянно излишне суетится на поле, и тоже пытается сам отличиться голом. Вот и получается, что каждый играет сам за себя и на личный результат, а не за команду, и не на общее благо. Отсюда и сегодняшние результаты.
Но некоторые личности в команде с этим не согласны и бегают жаловаться президенту клуба, что их светлость видите ли заставляют работать на уровне с остальными. Некоторые считают что они уронят свой авторитет, если будут пахать на поле наравне со всеми, а тренер для них не авторитет, и они сами лучше знают как играть.
Вот поэтому на первое место и выходят индивидуальные результаты отдельно взятых игроков. Потому что нет взаимопонимания, нет сыгранности, слаженности, нет команды как таковой, а есть кучка высококлассных футболистов.
Винисиус пытается доказать, что он главная звезда в команде, и что он лучше Мбаппе, поэтому вместо того, чтобы играть командно, в 9 случаях из 10 он сам лезет на 2, 3, 4 игроков соперника, в надежде отличиться индивидуальным голевым действием. Родриго, пытаясь доказать, что он достоин основы, постоянно излишне суетится на поле, и тоже пытается сам отличиться голом. Вот и получается, что каждый играет сам за себя и на личный результат, а не за команду, и не на общее благо. Отсюда и сегодняшние результаты.
а в том, что после него пришёл тренер, который оказался не способен удержать то, что Анчелотти держал годами. То, что у Анчи была одна вспышка недовольства — это нормальная реакция топ-игроков на вылет из ЛЧ.
А вот то, что сейчас раздевалка живёт в перманентном хаосе — это уже исключительно результат слабого управления Алонсо.
а в том, что после него пришёл тренер, который оказался не способен удержать то, что Анчелотти держал годами. То, что у Анчи была одна вспышка недовольства — это нормальная реакция топ-игроков на вылет из ЛЧ.
А вот то, что сейчас раздевалка живёт в перманентном хаосе — это уже исключительно результат слабого управления Алонсо.