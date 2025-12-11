«Манчестер Сити» выиграл у «Реала» во встрече Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Реал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился: Родриго (28'). За гостей забивали О’Райли (35'), Холанд (43', пенальти).
По итогам встречи «Реал» имеет 12 очков, у гостей — 13 очков.
В следующем матче «Реал» сыграет 20 января 2026, соперником будет «Монако». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 20 января 2026, (соперник — «Будё-Глимт»).
Проиграли бы и с Мбаппе, центра нет, после ухода Крооса, Модрича там образовалась интеллектуальная пустота. Нет мастера паса. Без Мбаппе, но с Кроосом Вини и Родриго выиграли несколько ЛЧ.
МС наказал, свои моменты они не упустили.
Но, тем не менее, посмотрите повторы пропущенных голов. Вряд ли Алонсо должен учить 32летнего защитника, что играть надо «за спиной форварда». Или что если мяч после углового летит в твою зону - надо прыгать просто так - 100млн Джуда. Нас этому в ДЮСШ учили, а тут уровень на 10 порядков выше.
Да и Вини с Джудом сегодня мазали из очень достойных позиций, рожденных системной игрой.
