Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Манчестер Сити» выиграл у «Реала» во встрече Лиги чемпионов

11 декабря 2025, 01:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Реал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился: Родриго (28'). За гостей забивали О’Райли (35'), Холанд (43', пенальти).

По итогам встречи «Реал» имеет 12 очков, у гостей — 13 очков.

В следующем матче «Реал» сыграет 20 января 2026, соперником будет «Монако». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 20 января 2026, (соперник — «Будё-Глимт»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ювентус» одержал победу над «Пафосом» в игре Лиги чемпионов
11 декабря
«Арсенал» крупно обыграл «Брюгге» в поединке Лиги чемпионов
11 декабря
ПСЖ с Сафоновым сыграл «на ноль» с «Атлетиком» в матче Лиги чемпионов
11 декабря
Футболисты «Карабаха» уступили «Аяксу» в матче Лиги чемпионов
10 декабря
«Интер» уступил «Ливерпулю» в Лиге чемпионов
10 декабря
«Барселона» победила «Айнтрахт» во встрече Лиги чемпионов
10 декабря
Сортировать
Все комментарии
Termez Zidan
Termez Zidan ответ заDOOMчивый (раскрыть)
12 декабря в 16:58
Без денег никуда конечно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
12 декабря в 01:23
"Условного Солари очередной раз, чем не пример?!"

Ну и какой же это пример, любезный ??!! 22 победы , 8 поражений, 2 ничьих, - для Реала это даже не катастрофа, это тонкая грань, после которой идёт полный крах.

"В Испании легко кому или в АПЛ? Это не Лига 1 или Бундеслига, там надо выложиться почти все 38 туров."

Тут согласен.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
12 декабря в 01:17
Да результат нужен любому топ клубу, Реал не исключение.

Условного Солари очередной раз, чем не пример?!
Многие тут говорили: да что там тренер, Господи, с такими игроками любой маникен сможет титулы выиграть, а теперь смотрю прям нужен тренер.
Нет, не для красного словца, потому что давно смотрю футбол.

Барселона туда же, им не Сетьены, Вальверде, Мартино нужны, а Гвардиолы или может Энрике.

У меня успех - это не только ушастик, но и внутренние титулы. Хорошо у многих так получается вычеркивать, принизить чужой труд; подумаешь чемп выиграл. В Испании легко кому или в АПЛ? Это не Лига 1 или Бундеслига, там надо выложиться почти все 38 туров.

Ну да 10 лет большой срок, так и у Мадрида есть такой горький опыт как остаться без побед в этом турнире более 30ти лет. Ничего вечного нет.

И я не запутался, я знаю, что говорю.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
11 декабря в 23:36, ред.
"Сколько он потратил на Алонсо? Есть цифры? Бесплатно. Кто там следующий? Почти любой свободный прибежит или из системы своего назначут."


Назначить то назначат. Это понять не трудно. Вот только что после этого ?
Ты, парень, Динамо Москву с Реалом не мешай в один замес. В Мадриде результат нужен, а не отмыв бабла, чтоб по карманам растащить, а на футбол - куда кривая выведет...
И да . Кого бы там Реал из своих назначил ? Уж Перес наверно всех там перебрал... Или ты так, - для красного словца сказал ? Это риторический вопрос. ))


"Таких как Алонсо за сезон три раза можно найти, а таких как Вини, Мбаппе?
Где возьмёшь?"

))) Так а..., нахрена такие как Вини и Мбаппе, если тренера три раза меняют ? Что ты из этих негров выжмешь на поле при такой текучке коучей ? Чёт ты в конец запутался, парень. )


"Успех Барселоны зависит от самой Барселоны, как и доходы клуба. Это как две параллели, которые не пересекутся в этом плане, у каждого своя линия."

Ты про какой успех Барселоны молвишь ? 11 лет уж без ушастого. А победы в Ла Лиге ..., - ну так никого они не е...т и не греют.
Capral
Capral ответ заDOOMчивый (раскрыть)
11 декабря в 23:03
А разве всегда судьи объективны?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
11 декабря в 23:01
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Capral (раскрыть)
    11 декабря в 23:00
    тогда почему в ворота Сити не рассматривал ВАР тоже нарушения?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Termez Zidan (раскрыть)
    11 декабря в 22:53
    Зидан уже вторым своим пришествием показал на что способен. Он скорее петухов возглавит. Нет денег - нет Зидана.
    Capral
    Capral ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    11 декабря в 22:44
    Рюдигер обхватил двумя руками Холанда и не пускал того к мячу, который норвегу отпасовал партнер. Успей Холанд первым, мог оказаться на ударной позиции перед воротами. Чистый пенальти.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    11 декабря в 22:22
    А что это у Королевичей на футболке был за Кубок? Испанского Короля?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    11 декабря в 22:21
    вот что значит *денег нет ,но вы держитесь* . А у кого то этих денг пруд пруди - отсюда и левейший пенальти. я вообще так и не понял,что там такое произошло,за футболку откровенно не тянули Холанда, по ногам не били. За более серьёзное нарушение в штрафнеой шейхов, вар даже включать не стали, подумаешь за футболку прихватил. А может ВАРщики вышли покурить?
    Первый гол Родриго, забил благодаря ДНОруммы, при таких габаритах должен взглядом отражать. Но и Куртуа решил поддержать итальянца и допустил ещё более чудовищную ошибку,хотя потом столько сэйвов совершил... Ну и Днорумма и на выходах до мяча не добирается, да при таком росте и габаритах,должен всех смести на своём пути. Итальянец провёл отвратительный матч, Эдерсон намного лучше этого бревна. По сути Реал не ставил какие то сложные задачи для Сити.в отличии от Фулхэма.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    11 декабря в 21:22
    Никого не троллю. Игроки всегда были и будут активом - купи дешевле, продай подороже. Таких как Алонсо за сезон три раза можно найти, а таких как Вини, Мбаппе?
    Где возьмёшь? Сколько он потратил на Алонсо? Есть цифры? Бесплатно. Кто там следующий? Почти любой свободный прибежит или из системы своего назначут.
    До активов Барселоны чтоб дойти это нужно сменить правление и десятки лет насиловать наследие.

    Успех Барселоны зависит от самой Барселоны, как и доходы клуба. Это как две параллели, которые не пересекутся в этом плане, у каждого своя линия.

    Кили лишний к тому, что Реал и без него идеально играл с Вини и Родриго впереди, с Джудом в центре, но не хватает таких как Кроос, который пальцем покажет куда рвануть и отдаст туда голевой пас. Вот я к чему!

    Ямаля Барселона сама вырастила, и это совсем разные истории. После последней победы в ЛЧ прошло уже 10 лет.
    Писать, что его нужно продать или не нужен и я смогу.
    Хотя он успел поранить Реал с Кили четырежды.
    Дальше видно будет.
    VeniaminS
    VeniaminS
    11 декабря в 21:02
    Не смог Реал одолеть Мапчестер Сити !
    iBragim2102
    iBragim2102
    11 декабря в 20:34
    Превратили ЛЧ в Лигу Европы какую-то
    Capral
    Capral ответ lobsterdam (раскрыть)
    11 декабря в 20:19
    Можно сказать и так.)))
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Capral (раскрыть)
    11 декабря в 20:17
    Не то, что редкость, а пожалуй, как встретить динозавра, выйдя из дому. В
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
    11 декабря в 19:20, ред.
    )))
    Ты Переса за дурака держишь, или просто троллишь его? Игроки не могут быть реальным Активом, если они не играют по указке тренера. Нахрен такой актив Пересу не сдался.
    У Алонсо контракт до лета 2028-го. И у тебя при этом тренер не актив клуба ?) Ну подсчитай тогда сколько Перес выкинет на неустойку для Алонсо после НГ, а потом на неустойку для следующего гт, которого выгонит уже летом за более худшие результаты ? Такими темпами активы Реала дойдут до Барселонских, со всеми вытекающими. Думаю дед даст понять пацанам, что тренер тут надолго и всерьёз. В противном случае будет Аля Барселона при Бартоломеу, или ПСЖ времён спортдира Леонардо.

    Киля в Реале лишний... Ну тут я понимаю тебя - чем хуже будет Реалу, тем лучше для Барселоны. ))

    Надо бы и мне не забыть написать, что Яма в Барсе лишний, когда каталонцев в очередной раз вынесут такие клубы как ПСЖ, Челси, да и тот же Киля с Реалом.)
    Freedom-Desire
    Freedom-Desire ответ Lobo77 (раскрыть)
    11 декабря в 19:03
    Ну и, конечно же, вы совершенно забыли про Азара, который вообще непонятно что делал в Реале.
    Freedom-Desire
    Freedom-Desire ответ Lobo77 (раскрыть)
    11 декабря в 19:01
    Далеко ходить не нужно - посмотрите статистику личных встреч этих команд. И в этом компоненте количество побед, количество забитых мячей далеко не за Реалом.
    Freedom-Desire
    Freedom-Desire ответ Lobo77 (раскрыть)
    11 декабря в 18:59
    Покупка этих игроков в линию нападения - это агония после продажи Неймара, так как болельщики были в шоке от такого расклада событий. Плюс безграмотная политика недопрезидента клуба Бартомеу. Справедливости ради стоит отметить, Дембеле пусть и играл не на ту сумму, которую за него заплатили, но играл довольно прилично - взять хотя бы его предпоследний сезон в Барсе, где он отдал около 15 голевых передач. Плюсом к этому, несмотря на психологические проблемы Дембеле, Барса дала ему шанс и вырастила взрослого футболиста, который получил Золотой мяч, хотя я с этим выбором и не согласен. Ну а кто забрал Дембеле? Бывший тренер Барсы! Молодежь и воспитанники всегда были в почете у Барселоны. Достаточно посмотреть на количество воспитанников в стартовых составах Реала и Барсы в последних матчах...в последних сезонах...да даже за последние десятилетия - преимущество явно не за сливочными.
    Lobo77
    Lobo77 ответ Freedom-Desire (раскрыть)
    11 декабря в 18:04
    А насчет преимущества которое мы видим - сходите в виртуальный музей Барсы а потом Реала. А не по полутора неудачным годам перестройки сливочных.
    Lobo77
    Lobo77 ответ Freedom-Desire (раскрыть)
    11 декабря в 17:44, ред.
    Барселона воспитывает своих звезд и не покупает состоявшихся. Ага.
    дорогие трансферы «Барселоны» включают Усмана Дембеле (до 148 млн €), Филиппе Коутиньо (до 135 млн €) и Антуана Гризманна (до 120 млн €), купленных для замены Неймара, который, хотя и был куплен дешевле (88 млн €), стал самым дорогим уходом из клуба в ПСЖ, что привело к финансовым проблемам.
    И проблемы Барселоны финансовые потому что зашкварили этих футболистов и отдали за бесценок обратно.
    А еще Барса закупает пачками молодняк. Да кто то попадается талантливый и входит в основной состав. А остальных тоже зашкваривают.
    Все понятно мне
    "Персидские" сказки про благородную и ну такую няшную Барсетку.
    Вуаля.
    Как по мне я бы разорил ее. И пусть отдадут долги или приведут к нормальному виду и тогда играют по правилам реального финансового фейр плей.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    11 декабря в 17:42
    Я написал только то, сообщила нелюбимая твоя немецкая пресса.)))
    Lobo77
    Lobo77 ответ Freedom-Desire (раскрыть)
    11 декабря в 17:40
    За что я люблю Реал и не люблю Барселону -это за то что барса живет не по средствам и ей прощают. Имея такие долги эта команда имеет третий по стоимости состав в Мире? И чего толку лить крокодильи слезы если состав стоит таких денег?
    Ведь никто не отменял продажу игроков и покупку на вырученные деньги других.
    Freedom-Desire
    Freedom-Desire ответ Lobo77 (раскрыть)
    11 декабря в 17:35
    Барселона лидирует по долгам среди футбольных клубов. В свое время долг превышал 1 млрд евро, это намного больше, чем у любого другого клуба. Отсюда постоянные запреты на регистрацию игроков, отсюда скудные трансферные окна. А теперь сравните с Реалом - лидером по доходам среди футбольных клубов. Реал - пиар. Реал - бренд. Этим и привлекает звёздных игроков. Стоимость состава не показатель финансового благополучия. К тому же, главное отличие между Реалом и Барселоной и то, за что я люблю Барсу - Реал покупает состоявшихся игроков, а Барселона воспитывает и делает из игроков звёзд. Если сопоставлять игроков этих клубов по звёздности, трансферной стоимости и т.д, то преимущество практически на всех позициях за Реалом, однако результат мы видели в итоговой таблице прошлого сезона и наблюдаем в этом.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    11 декабря в 17:21, ред.
    И чему твой Арбелоа может научить Мбаппе ? Он что как игрок выиграл, чтоб звёзды просто слух в его сторону обратили ? Всё это пшик! В Барселону в 2016-2018 свой Арбелоа кренделя показывал - Вальверде. Ну так его все на... й посылали и даже не морщились.
    Lobo77
    Lobo77 ответ Freedom-Desire (раскрыть)
    11 декабря в 16:59, ред.
    Я чего то не понял про финансовое состяние Барселоны. Третий клуб по стоимости состава в Мире?
    Или как всегда в Барсе хотят сделать - этот состав поломался, дайте других?
    А Реал играет не тем кто есть? Оборону посмотрите - всю можно выкидывать и заменить. Может кроме каррераса и то пока не уверен.
    Надоели сказки про Барселону-золушку.
    Capral
    Capral ответ Freedom-Desire (раскрыть)
    11 декабря в 16:28
    Не сомневаюсь.)))
    Приятно иметь дело с культурным образованным человеком. В наше непростое время- это большая редкость...
    Freedom-Desire
    Freedom-Desire ответ Capral (раскрыть)
    11 декабря в 16:20
    Да, благодарю за беседу... уверен, весной будет интересно))
    Capral
    Capral ответ Freedom-Desire (раскрыть)
    11 декабря в 16:02
    Какую команду? В настоящее время никого. Весной, однозначно ПСЖ!!! Эта команда была без слабых мест. Что касается Барсы, то мне очень нравится её атака и игроки, которые стали яркими после прихода Флика, но в ловушки я по-прежнему не верю, потому что помню, чем это закончилось. Мы обменялись мнениями, это было полезно и интересно. Посмотрим, кто в итоге окажется прав...)))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     