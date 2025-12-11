В Польше в результате нападения были травмированы 10 испанских фанатов

1765442232

11 декабря 2025, 11:37

Десять болельщиков испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» получили травмы в Польше после нападения группы неизвестных на их автобус. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По ее данным, инцидент произошел на автотрассе S8 в районе города Остров Мазовецкий. Преступники остановили автобус с испанцами, заблокировав дорогу двумя легковыми автомобилями, после чего ворвались в салон и начали избиение испанских болельщиков. Все нападавшие были в масках, сообщает RMF FM. С места преступления им удалось скрыться.

Полиция начала расследование инцидента. Состояние всех травмированных испанских болельщиков не внушает опасений.

Вечером 11 декабря в городе Белосток на востоке Польши мадридская команда «Райо Вальекано» должна сыграть с местным клубом «Ягеллония».