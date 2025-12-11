Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига конференций 2025/2026

В Польше в результате нападения были травмированы 10 испанских фанатов

11 декабря 2025, 11:37
ЯгеллонияЛоготип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)1 : 2Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

Десять болельщиков испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» получили травмы в Польше после нападения группы неизвестных на их автобус. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По ее данным, инцидент произошел на автотрассе S8 в районе города Остров Мазовецкий. Преступники остановили автобус с испанцами, заблокировав дорогу двумя легковыми автомобилями, после чего ворвались в салон и начали избиение испанских болельщиков. Все нападавшие были в масках, сообщает RMF FM. С места преступления им удалось скрыться.

Полиция начала расследование инцидента. Состояние всех травмированных испанских болельщиков не внушает опасений.

Вечером 11 декабря в городе Белосток на востоке Польши мадридская команда «Райо Вальекано» должна сыграть с местным клубом «Ягеллония».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Динамо» Мх
08 декабря
Шахматист Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак»
06 декабря
Трамп заявил, что объемы продаж билетов на ЧМ превзошли ожидания
05 декабря
США ожидают до 10 млн иностранцев на чемпионат мира в 2026 году
05 декабря
«Ницца» осудила нападение фанатов клуба на футболистов команды
02 декабря
Болельщики «Ниццы» напали на футболистов команды на клубной базе
01 декабря
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 