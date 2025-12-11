Сергей Некрасов рассказал, каким видит будущее «Спартака»

1765434148

11 декабря 2025, 09:22

Московский футбольный клуб «Спартак» должен бороться за самые высокие места, чтобы соответствовать своему уровню популярности. Такое мнение высказал генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов.

«Каким я вижу ближайшее будущее клуба? Как я уже говорил, „Спартак“ — это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева (бывшего главного тренера „Спартака“ — прим.) или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза. К этому мы должны стремиться», — сказал Некрасов.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.