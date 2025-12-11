Top.Mail.Ru
Сергей Некрасов рассказал, каким видит будущее «Спартака»

11 декабря 2025, 09:22

Московский футбольный клуб «Спартак» должен бороться за самые высокие места, чтобы соответствовать своему уровню популярности. Такое мнение высказал генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов.

«Каким я вижу ближайшее будущее клуба? Как я уже говорил, „Спартак“ — это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева (бывшего главного тренера „Спартака“ — прим.) или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза. К этому мы должны стремиться», — сказал Некрасов.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Спартак М
Источник: itar-tass.com
ABir
ABir
11 декабря в 23:01
Даже если Спартак не борется за самые высокие места, остается самым популярным клубом России. Парадокс? Факт.
derrik2000
derrik2000
11 декабря в 16:31
Дежурное высказывание очередного генерального директора.
У них там, наверное, заготовки на случай произносимых речей имеются.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 декабря в 15:55, ред.
Мало ли кто....что ....и как видит....
adekvat
adekvat
11 декабря в 15:43
Как будто до него к этому не стремились, проблема в том что к этому все стремятся.
Байкал-38
Байкал-38
11 декабря в 15:38
Можно сколько угодно говорить о популярности Спартака, тем более на протяжении многих лет эта популярность соткана из скандалов. Можно много говорить об многомилионной армии болельщиков и пафоса спартачей, которые только и говорят об том, что у Спартака одна цель это чемпионство и то, что это лучший клуб в России, восточной Европы, мира и т.д.
Но точнее выразился и что самое главное в реалиях нынешнего Спартака, легионер Спартака Мартинс. Он не считает 6 место Спартака провалом, то есть 6 место для Спартака это нормально.
Спартачам надо навести порядок в своих мозгах прежде всего, а потом наводить порядок в команде и руководстве клуба.
А пока Спартак на пафосе от былых побед из прошлого века, то и 6 место это за радость.
А на словах... да спартачам равных нет.
Шуня771
Шуня771
11 декабря в 14:54
Мну не понимает как можно управлять процессом не зная матчасть)
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 декабря в 13:09
Поэты тоже нужны, но только после футбольных людей. Иначе, кто нам расскажет, кому на Руси жить хорошо.
Сп62
Сп62
11 декабря в 13:06
Как говорится в Библии : да воздастся тебе по делам твоим. Вот и посмотрим по весне, чего кто стоит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 декабря в 12:31
Все просто. В руководстве футбольными клубами должны быть футбольные люди, а не поэты некрасовы
z2w5g9j6a3hh
z2w5g9j6a3hh
11 декабря в 11:32
Красиво петь не запретишь!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
11 декабря в 11:18
Да ничего этот очередной 73ыжник не понимает , ни в Спартаке , ни в футболе . Очередные БЛА-БЛА-БЛА .
КЭТиК
КЭТиК
11 декабря в 11:05
Опять будут клянчить у Лукойла деньги.
CCCP1922
CCCP1922
11 декабря в 10:54
У Сергея Некрасова просто сегодня очень хорошее настроение, вот он и решил поболтать. А что? За шарф не попало - очередной день прошёл. Не будет и с него толку.
sv_1969
sv_1969
11 декабря в 10:23
И тут Остапа понесло)))
Bad Listener
Bad Listener
11 декабря в 10:20, ред.
Вообще то у Лукойла всегда один интерес - интерес к уровню популярности их нефтепродуктов. Рассуждения бизнесмена как раз о соответствии качества продукции для поддержания её популярности. Ну хорошо, признаю, на словах всё звучит здорово, видно человек понимающий как бизнес делается. Однако футбольный клуб это вам не нефтяная вышка, за деньги тут всё купить нельзя и Спартак последних лет как раз про это. Ментальность в команде хуже некуда, ребята, и не только игроки, реально думают что раз они Спартак то им трудиться не надо, они итак великий клуб. Даже старательный бегунок Угальде в матче с Динамо пешком ходил в ожидании самолёта на Мальдивы. Сможет ли господин Некрасов снова оживить спартаковскую идею? Сможет ли вернуть жизнь и футбольный спартаковский дух в команду? Понимает ли господин Некрасов эти вещи? Или Спартак так и останется лукойловским бизнес-проектом? Вот на самом деле главный вопрос на который хотелось бы получить ответ. Поживём увидим.

Хотя Олег Малышев тоже разумные вещи говорил, только решения при нём в Спартаке почему то принимались неразумные.
Варвар7
Варвар7
11 декабря в 09:31
"Московский футбольный клуб «Спартак» должен бороться за самые высокие места, чтобы соответствовать своему уровню популярности." - по этому дежурному высказыванию подозреваю , что "будущее - весьма туманно"...)
