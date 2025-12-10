Top.Mail.Ru
Футболисты «Карабаха» уступили «Аяксу» в матче Лиги чемпионов

10 декабря 2025, 22:36
КарабахЛоготип футбольный клуб Карабах (Агдам)2 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Футболисты азербайджанского «Карабаха» дома со счетом 2:4 уступили нидерландскому «Аяксу» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Каспер Дольберг (39-я минута), Оскар Глух (78 и 90), Антон Гоэи (83). У «Карабаха» отличились Камило Дуран (10), Матеус Силва (47).

«Карабах» потерпел третье поражение и после шести туров набрал 7 очков. У «Аякса» 3 балла, амстердамская команда набрала первые очки в турнире. В следующем туре «Карабах» примет германский «Айнтрахт» 21 января, «Аякс» днем ранее на выезде сыграет с испанским «Вильярреалом».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт ФК «Аякс»
galem72
galem72
11 декабря в 09:02
Аякс набрал первые очки в этой ЛЧ. Очень жаль, что команда находится в такой ужасной форме. С победой!
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Van Vanovich (раскрыть)
11 декабря в 08:59
Аякс Ошибочно выиграл. Больше у него не будет побед
Van Vanovich
Van Vanovich
11 декабря в 08:07
Карабах думал что обыграют Аякс одной ногой, но просчитались. Кто мог подумать, что нынешний Аякс разгромит кого-то
112910415
112910415
11 декабря в 07:20
надо же так неудачно провести концовку матча ... кошмар !
Romeo 777
Romeo 777
11 декабря в 06:07
Карабах почти всю игру вёл в счёте до 80 минуты, и при этом бесконечно атаковать всей командой, а по итогу пропускать такие не нужные контр.атаки…концовка матча, победа в кармане, зачем было так нестись вперед и пытаться забить ещё и ещё. Вот что значит опыт, а вернее его отсутствие.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 декабря в 04:26
Аякс им был ещё по силам, но сил не хватило
Alex_67
Alex_67
11 декабря в 00:34, ред.
Рано Карабах поверил в свои силы. Уважать надо любого соперника, даже слабого.. А у этого имя Аякс — Лигу чемпионов три или четыре раза брал....
sv_1969
sv_1969
10 декабря в 23:19
Жаль Карабах! В случае победы были бы хорошие шансы на плей оф!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 декабря в 23:10
первые три матча здорово провели азери...
увы, не хватило опыта и класса.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
10 декабря в 23:02
с победой Аякс!
наконец то, я уже думал и Карабаху проиграют...
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 22:57
Аякс наконец то смог уверенно победить в ЛЧ.
Гость
