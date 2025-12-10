Футболисты «Карабаха» уступили «Аяксу» в матче Лиги чемпионов

1765395407

10 декабря 2025, 22:36

Футболисты азербайджанского «Карабаха» дома со счетом 2:4 уступили нидерландскому «Аяксу» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Каспер Дольберг (39-я минута), Оскар Глух (78 и 90), Антон Гоэи (83). У «Карабаха» отличились Камило Дуран (10), Матеус Силва (47).

«Карабах» потерпел третье поражение и после шести туров набрал 7 очков. У «Аякса» 3 балла, амстердамская команда набрала первые очки в турнире. В следующем туре «Карабах» примет германский «Айнтрахт» 21 января, «Аякс» днем ранее на выезде сыграет с испанским «Вильярреалом».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.