Гендиректор «Спартака» объяснил фотографии с шарфом ЦСКА

10 декабря 2025, 12:26

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что его юношеские пристрастия не мешают работать на благо клуба. Комментарий Некрасова приводит «Спорт-Экспресс».

После назначения Некрасова на пост гендиректора «Спартака» в социальных сетях публиковались его фотографии в шарфе ЦСКА.

«Откуда возникли фотографии, я сам ума не приложу. Ко мне обратились люди, с которыми я работал в „Лукойле“ 10 лет, я знаю их почти четверть века. Они доверяют мне, я доверяю им. Это предложение звучало несколько раз и раньше. Поэтому они примерно знают, что от меня ожидать, исходя из нашей совместной работы. Они знают, что я безумно люблю футбол. Конечно, на уровне любителя, но, наверное, это тоже немного помогает. Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно понимаю, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи, и мои юношеские пристрастия мне совершенно не мешают работать на благо клуба», — сказал Некрасов.

Ранее Некрасов возглавлял правление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» и работал на этой должности в течение 10 лет. С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом Газпромбанка, курируя ряд направлений, а также работал в руководстве дочерних компаний банков группы в Европе.

Termez Zidan
Termez Zidan
11 декабря в 09:05
Нефига не понял что он сказал,но он то что не любит Спартак,это чувствоваться даже в его словах.
всё продинамил
всё продинамил ответ Брулин (раскрыть)
10 декабря в 22:18
Втроем?! И далеко не юн?! Какой ужас!...
всё продинамил
всё продинамил ответ Варвар7 (раскрыть)
10 декабря в 22:10
Истинный ариец... В смысле армеец...
Futurista
Futurista
10 декабря в 20:13
Троянский конь...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
10 декабря в 17:53
Да, были люди в наше время...
Не то, что нынешнее племя...
Брулин
Брулин
10 декабря в 17:46
Есть же фото, где они втроём, с подписью про армейских верных фанатов. И там он далеко не юн.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
10 декабря в 17:08
"Я не упал - меня уронили!" (с) Весельчак У
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
10 декабря в 16:59
Напомню, что Бесков кроме Динамо еще тренировал 2 года ЦСКА ( 1961 и 1962), оба раза занимая 4 место. за что был уволен и ничего. Главное профессионалом быть. А у нас в РПЛ профессионалов как среди тренеров, так и среди функционеров почти нет. В основном "любители футбола", как этот Некрасов, Газизов, Ивлев, Ротенберг-сочинский и еще не мене полдюжины.
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 декабря в 16:54
...это точно! У меня этих "шарфиков и знамён" полный фотоальбом!
Номер один - И.О. "Динамо" !!! А мне нравится Кэтрин зета Джонс,
но я женат 35 лет!!!
sir_Alex
sir_Alex
10 декабря в 16:32
Кому на Руси жить хорошо.
Alex_67
Alex_67
10 декабря в 16:30
Некрасов, а ты сам прийти сможешь к решению? Вроде бы взрослый человек?
sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
10 декабря в 16:04
Приветствую Володя! Бесков это как бы сказать из другого теста и времени! Дальше если буду рассуждать то отравят в баню! Но думаю ты меня понял!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
10 декабря в 15:29
Некрасов ;
Я не я и фотка не моя. ))))))
cska1948
cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
10 декабря в 15:26
Бесков тоже был засланным казачком в Тарасовку?
ut6aq88ph54k
ut6aq88ph54k
10 декабря в 15:25
Хорошие деньги способны поменять любые болельщицкие предпочтения.
sv_1969
sv_1969
10 декабря в 15:16
Болеет за Коняшек ! Да еще Некрасов был первым вице-президентом Газпромбанка
sv_1969
sv_1969
10 декабря в 15:01
Как то не комильфо думаю
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 14:55
Никогда , ещё "Штирлиц" не был так близко к провалу...)))

"Ни чего , он рыжий - он "выкрутится"" - подумали армейцы...)))
Bad Listener
Bad Listener ответ jRest (раскрыть)
10 декабря в 14:26, ред.
Это не цели, это цикл существования разлагающегося на рекламные эффекты клуба. Как у бомжа с Курского вокзала задача выжить, а выглядит со стороны это выживание циклично каждый день, так и у Спартака всё существование на пределе исчезновения это циклы взлётов и падений чтобы на крючке держать прессу, болельщиков, а главное покупателей нефтепродуктов. Жизнью тут и не пахнет.

З.Ы. Последние четверть века вы имели ввиду наверное?)
jRest
jRest
10 декабря в 14:16
Судя по последним годам, цель у клуба - назначить нового тренера, выиграть все предсезонные матчи,, заявить о грядущем чемпионстве. Потом, к Новому году, скатиться в середину таблицы, уволить тренера и спокойно ждать очередной предсезонки, чтобы всё повторить.
Видимо, для закрепления материала.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rupertt (раскрыть)
10 декабря в 13:40, ред.
Наведёт порядок и будет развивать клуб... ?
Ты его морdу видел, не ?
Rupertt
Rupertt
10 декабря в 13:28
Да какая разница, за кого человек когда-то болел, главное — как он работает сейчас. В футболе полно примеров, где вчерашние фанаты одного клуба успешно трудятся в другом. Если Некрасов реально принесёт пользу „Спартаку“, наведёт порядок и будет развивать клуб — да хоть пусть в детстве всем стадионом за ЦСКА кричал. Важно, чтобы сейчас он был профессионалом и думал только о красно-белых. А фотки из молодости — так это вообще смешно обсуждать. Полкоманды РПЛ в детстве носили шарфы Барсы или МЮ — что теперь, увольнять? Пусть человек работает, а результаты покажут, кто он на самом деле.
Alex_67
Alex_67
10 декабря в 13:26
И что, он кого-то убедил?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
10 декабря в 13:10
Засланный казачок...
Bad Listener
Bad Listener
10 декабря в 13:06
Вообще прищюр этот байденовский конечно не может вызывать доверия в целом)
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Beekeeper (раскрыть)
10 декабря в 12:57
Точно, работа, работой, а красно - синее сердце , это навсегда.
Beekeeper
Beekeeper
10 декабря в 12:53
Зачем так отмазываться, сказал бы проще, что притапливаю за ЦСКА. То что работаю в спартаке, это ничего не значит, просто работа :)
Red blu
Red blu
10 декабря в 12:50
С детства за ЦСКА!))
Bad Listener
Bad Listener
10 декабря в 12:49, ред.
Вот кстати здорово было бы если бы господин Некрасов нам бы объяснил какие у клуба цели и задачи раз он прекрасно их понимает. А то у нас уже биполярочка на стадии развития. Мы умом догадываемся уже давно что цели клуба рекламировать нефтепродукты, но сердцем никак не можем отпустить фантазию о том что клуб стремится играть в красивый футбол и побеждать. Так и до клиники не долго. Помогите, господин Некрасов, пожалуйста, в этом разобраться. А уж какие у вас там клубные предпочтения это дело десятое, взрослому человеку это не должно мешать выполнять свою работу.
