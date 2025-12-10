Гендиректор «Спартака» объяснил фотографии с шарфом ЦСКА

1765358805

10 декабря 2025, 12:26

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что его юношеские пристрастия не мешают работать на благо клуба. Комментарий Некрасова приводит «Спорт-Экспресс».

После назначения Некрасова на пост гендиректора «Спартака» в социальных сетях публиковались его фотографии в шарфе ЦСКА .

«Откуда возникли фотографии, я сам ума не приложу. Ко мне обратились люди, с которыми я работал в „Лукойле“ 10 лет, я знаю их почти четверть века. Они доверяют мне, я доверяю им. Это предложение звучало несколько раз и раньше. Поэтому они примерно знают, что от меня ожидать, исходя из нашей совместной работы. Они знают, что я безумно люблю футбол. Конечно, на уровне любителя, но, наверное, это тоже немного помогает. Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно понимаю, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи, и мои юношеские пристрастия мне совершенно не мешают работать на благо клуба», — сказал Некрасов.

Ранее Некрасов возглавлял правление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл» и работал на этой должности в течение 10 лет. С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом Газпромбанка, курируя ряд направлений, а также работал в руководстве дочерних компаний банков группы в Европе.