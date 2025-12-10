Top.Mail.Ru
Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком»

10 декабря 2025, 21:50
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетика». Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Для Сафонова это будет второй матч за ПСЖ в нынешнем сезоне. До этого он играл во встрече 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (5:0).

Предстоящую игру из-за травмы пропустит французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который перешел в парижский клуб минувшим летом и выходил на поле в 20 играх различных турниров нынешнего сезона, пропустив в них 22 мяча.

В ПСЖ Сафонов перешел летом 2024 года из «Краснодара», став в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. За парижский клуб он сыграл в 18 матчах, в которых 8 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Встреча между ПСЖ и «Атлетиком» пройдет в Бильбао 10 декабря и начнется в 23:00 мск. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов парижане идут на четвертом месте, набрав 12 очков. «Атлетик» с 4 очками занимает 29-е место.

112910415
112910415
11 декабря в 05:36
Мотя настроился серьёзно !
CCCP1922
CCCP1922 ответ Варвар7 (раскрыть)
11 декабря в 00:12
И во втором тайме, пока, сухо...
Шуня771
Шуня771 ответ Sergo81 (раскрыть)
11 декабря в 00:00
В крайней игре потянул один мячишко на загляденье.
Варвар7
Варвар7
10 декабря в 23:55
После 1 тайма сухо - а старый дурак на ТБ поставил - забыл , что Мотя стоит...)))
Sergo81
Sergo81 ответ Шуня771 (раскрыть)
10 декабря в 23:50
Очень уверенно стоит, прям сама надёжность
Шуня771
Шуня771
10 декабря в 23:48
Из-за Матвея надо смотреть...)
Sergo81
Sergo81
10 декабря в 22:52
Наверное посмотрю этот матч. Исключительно из-за Матвея.
shlomo2
shlomo2
10 декабря в 22:45
Ну как по мне в этом матче будет обмен голов... Матвею не судьба сыграть на ноль.
Comentarios
Comentarios
10 декабря в 22:40
У Атлетика левый вингер не подарок для защиты. Нервы потрепит.
Alex_67
Alex_67
10 декабря в 22:33
Давно хотел посмотреть целиком матч ПСЖ в Лиге чемпионов. Вот через минут тридцать он и начнётся. Между прочим, встреча в Испании — перед своими болельщиками Атлетик Б может и зубы показать. Вот смартфон, гад, пытался написать по-своему. Думаю, Энрике не станет слишком увлекаться ротацией, без нужды. Всем приятного просмотра!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
10 декабря в 22:28
Зажгите с Хвичей по полной
VeniaminS
VeniaminS
10 декабря в 22:23
Это хорошо,значит доверяют !
sihafazatron
sihafazatron
10 декабря в 22:12
Покруче Оздоева!) если на выходных и Арсен выйдет на поле минут на 15, то это будет просто лучшая неделя в футболе
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
10 декабря в 22:07
Статистика в пользу Матвея конечно. Но как будет в этом матче скоро узнаем.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 декабря в 22:05
Настоящий экзамен сегодня для Матвея, посмотрим как он справится
