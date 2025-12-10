Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком»

1765392601

10 декабря 2025, 21:50

Российский вратарь выйдет в стартовом составе французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетика». Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Для Сафонова это будет второй матч за ПСЖ в нынешнем сезоне. До этого он играл во встрече 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (5:0).

Предстоящую игру из-за травмы пропустит французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который перешел в парижский клуб минувшим летом и выходил на поле в 20 играх различных турниров нынешнего сезона, пропустив в них 22 мяча.

В ПСЖ Сафонов перешел летом 2024 года из «Краснодара», став в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА . За парижский клуб он сыграл в 18 матчах, в которых 8 раз сохранил ворота в неприкосновенности.