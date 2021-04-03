В 40 Леком Бенжамин Спасений: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 20 Дисаси Аксель Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 12 Кайо Энрике Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 3 Марипан Гильермо Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 79 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

З 29 Сидибе Джибриль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 83

П 17 Головин Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 64

П 36 Матазо Элиот Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 76

П 4 Фабрегас Сеск Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 76

П 22 Фофана Юссуф Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

Н 10 Йоветич Стеван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 64

П 31 Фолланд Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Маецки Радослав

З 32 Бадьяшиль Бенуа

З 2 Балло-Туре Фоде

З 34 Матсима Крислайн Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 8

П 27 Диатта Крепин Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 26

П 11 Мартинш Желсон Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 14

П 35 Флорентино Фолов заработано: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 14

Н 9 Бен-Йеддер Виссам Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 26