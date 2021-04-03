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4 : 0
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион Луи II (Монако)
|Фабрегас Сеск
|1:0(П)
|50’
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Фолланд Кевин
ассистент Матазо Элиот
|2:0
|52’
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Бен-Йеддер Виссам
ассистент Кайо Энрике
|3:0
|77’
|Бен-Йеддер Виссам
|4:0(П)
|89’
|36’
|Яде Папа
|48’
|Кайар Марк-Орель
|85’
|Куяте Бубакар
|85’
|Бойе Джон
|87’
|Бойе Джон
|90’
|Сентонз Фабьен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Лейя Аарон
|Гуйе Мамаду
|57’
|Вагнер
|Яде Папа
|Бен-Йеддер Виссам
|Йоветич Стеван
|64’
|Диатта Крепин
|Головин Александр
|64’
|65’
|Ангбан Викторьен
|Булайя Фарид
|65’
|Н'Дорам Кевин
|Хабиб Маига
|Флорентино
|Матазо Элиот
|76’
|Мартинш Желсон
|Фабрегас Сеск
|76’
|77’
|Делен Тома
|Удоль Матье
|Матсима Крислайн
|Сидибе Джибриль
|83’
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|15
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|1
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|16
|Фолы
|15
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|8
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|1
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|1
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|6
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|0
|Удаления
|1
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Прогноз: победа «Монако»
Прогноз: победа «Монако»