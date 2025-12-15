Top.Mail.Ru
Детская команда КПР снялась с турнира в Милане из-за расизма

15 декабря 2025, 09:18

Английский клуб КПР снялся с юношеского турнира в Милане из-за того, что один из игроков подвергся расистским оскорблениям.

Команда участвовала в Зимнем кубке в Италии, когда один из юных игроков команды до 13 лет подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока соперника после одной из субботних игр. Клуб решил, что, несмотря на проход в следующий этап, он не будет продолжать участие в турнире.

Директор академии КПР Алекс Кэрролл выразил гордость за то, как молодые игроки справились с ситуацией. Однако он заявил, что клуб придерживается политики «нулевой терпимости» в отношении дискриминации и всегда будет принимать необходимые меры для защиты игроков.

Молодые игроки уже вернулись в Лондон, а команда клуба по защите интересов игроков поддерживает связь с теми, кто пострадал от инцидента.

