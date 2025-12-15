Top.Mail.Ru
Хаби Алонсо: «Такое судейство уже не удивляет»

15 декабря 2025, 09:23
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после победного матча Ла Лиги против «Алавеса» (2:1) подверг критике работу судейской бригады.

По мнению тренера, рефери не поставил очевидный пенальти за фол на Винисиусе, также в ситуацию не вмешался ВАР.

Алонсо сказал:

Мне показалось, что это был явный пенальти, Вини бежал очень быстро, был контакт... и я очень удивлен, что даже не обратились к ВАР. С другой стороны, это нас не удивляет... и нужно идти дальше.

Дегтярев признал наличие проблем с судейством в футболе
10 декабря
Танашев рассудит матч РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»
04 декабря
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»
25 ноября
ОфициальноСтали известны судьи ответных матчей 1/4 финала «пути РПЛ» Кубка России
25 ноября
Судейство в матче «Спартака» и ЦСКА выглядело необъективным — Некрасов
22 ноября
Сергей Карасев рассудит матч РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА
20 ноября
Lobo77
Lobo77
16 декабря в 08:51
Пенку на Вини поставить мог судья. Если бы захотел.
Но мог и не захотеть.
Как по мне так маловато было конечно чтоб прям вот сто процентов.
Ну и конечно в случае с Реалом и особенно Вини судьи в Испании нынче редко "хотят". Почти никогда
Хотя иным клубам бывает что и дают;). Но не это главное.
Системная травля Реала судьями ЛаЛиги заключается больше в том, что любой клуб в игре со сливочными получает право играть при " высокой планке жесткости".
А это травматично. Вроде и как бы ровно судят но выходит что у соперника Реала это два матча в сезон а у Бланкос - все матчи сезона.
И вылетают игроки у Реала пачками.
Судейская мафия в Испании сиильна конечно.
Надо Пересу идти к старине Негрейре и договариваться. С волками жить...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
15 декабря в 23:23
...да всё правильно, а последнее время его это фирменное возвание
к игрокам руками распростёнными к чужой половине поля ,мол давайте бегите туда немедленно,раздражает!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
15 декабря в 23:15
Приветище, Дружище!!!
Вероятно соглашусь с тобой, если правильно тебя понял.)))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
15 декабря в 23:01
...Привет Минхерц! Вчера красную получил за несдержанность! Сегодня вышел на поле,так вот термин "простецкий" в самый раз
характеризует человека без характера,прав одноклубник!!!
Niagara
Niagara
15 декабря в 20:23
    Comentarios
    Comentarios
    15 декабря в 19:53
    Да пусть хоть на свою любимую схему 3 4 3 переходит. Может так дела пойдут
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    15 декабря в 17:41
    Невозможно построить дом- предварительно не заложив фундамент. Невозможно сколотить собачью будку, не набросав, хотябы примитивный набросок.
    Вы меня понимаете...))) Тренер без игровой модели- обречен на неудачу...
    y-ago
    y-ago ответ Capral (раскрыть)
    15 декабря в 17:15
    Приветствую Вас также! Согласен со сказанным Вами и, знаете, я почему-то подумал о харизме. Нужна ли она футбольному тренеру? Возможно и нет. Харизма тренеру не всегда обязательна, если есть: чёткая игровая модель, железная структура, повторяемые решения на поле.
    Но у Алонсо нет ни харизмы, ни системы — и это "смертельная комбинация" для большого клуба.
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    15 декабря в 15:58, ред.
    Рад Приветствовать!!!
    А Вы правы, толчок, и очевидный, в спину игрока Алавеса был, причем, именно в тот момент, когда футболист, оказавшись на убойнейшей позиции готов был нанести разящий удар... Но про этот момент одноразовый "дипломатично" умолчал. Вот в этом- он весь. Поэтому и симпатии к нему нет и быть не может.
    adekvat
    adekvat
    15 декабря в 15:38
    Уже знает где, начал соломку стелить.
    Брулин
    Брулин
    15 декабря в 15:14
    Самое печальное, что Алонсо теперь тоже говорит только про судей,а не о футболе и как он перестраивает команду…
    Kostya-515
    Kostya-515
    15 декабря в 14:33
    Мне показалось..
    Я очень удивлен... это нас не удивляет..
    Ну ты уж определись, показалось или нет, а также удивлен или все-таки не удивлен.
    y-ago
    y-ago
    15 декабря в 13:47, ред.
    Сетовать на судей — последнее дело.
    Когда команда уровня «Реала» не может контролировать игру против «Алавеса», разговор о пенальти выглядит как уход от ответственности.
    Да, контакт с Вини был. Да, ВАР мог посмотреть.
    Но великие команды не строят матч вокруг одного спорного эпизода.
    Если твоя игра не ломает соперника, не создаёт давление, не доводит дело до серии явных моментов, то отсутствие пенальти — это не причина, а алиби.
    «Реал» выиграл 2:1 не потому, что ему «помешали судьи», а потому что класс отдельных игрока(ов) перекрыл системную пустоту. Позиционной атаки — ноль. Не «плохо поставлена», не «сыровата» — её нет как явления. Контратака (мизерные отголоски) есть, но это НАСЛЕДСТВО, а не работа Алонсо...
    Кстати! Где-то на 72 минуте игрок Алавеса вышел одни на один - его явно толкали рукой в спину. Ни свистка, ни ВАРА. Г-н Алонсо не удивлен?
    112910415
    112910415
    15 декабря в 13:36
    да, и судьи косячат тоже ... надо всё вытерпеть !
    Nenash
    Nenash
    15 декабря в 12:52
    😄
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    15 декабря в 12:03, ред.
    Приветствую!!!
    Привёл он Байер один раз, да и то, в силу определенных обстоятельств, и в не самой сильной лиге мира, мягко говоря. А на второй год духу не хватило- проиграл другому физруку. А что касается его жалоб, то я лично не удивлён, потому что, прежде всего, невзлюбил одноразового, именно из-за его жалоб и претензий к боковым арбитрам, когда он работал в Германии. Он постоянно, в каждой игре, с кулаками налетал на боковых судей с претензиями. Люди, они же не меняются...
    Алонсо- самый простецкий тренер, без собственного тренерского почерка, которому доверили Величайший Клуб мира. Его счастье, что Барса в этом сезоне полуживая.
    У Реала сильнейший состав, плюс, Мбаппе, которого перевоспитал Великий Предшественник, отличные исполнители, вот за счёт этого Алонсо ещё держится, пока...
    jRest
    jRest
    15 декабря в 11:23
    Вот и нашли настоящую причину неудач Реала, а то всё на тренера сваливали, оказывается он ни при чём. 😏
    Bad Listener
    Bad Listener
    15 декабря в 11:21
    О, узнаем типичный паттерн слабого человека искать оправдания и перекладывать ответственность на других. Что то даже не верится что это тот самый тренер который привёл Байер к чемпионству и рекорду. Наверное всё таки Байер как то сам самоорганизовался.
    Grizly88
    Grizly88
    15 декабря в 11:17
    Ну рановато Алонсо поперся в Реал все таки не его клуб это ну займет он второе место , пролетит мимо лч уже Горожанам проиграли , рано тебе тягаться с опытными тренерами с такими как Гвардиола . Надо было еше опыта набираться подошел бы ему такие клубы как Ливерпуль, Можно было на крайняк в Баварию там он салатницу выигрывал бы каждый год. Пока за счет индивидуальных мастерство отдельных игроков побеждает Реал , Мбаппе там голеадор без него вообще шас болтался бы на пятом строчке.
    Grizly88
    Grizly88
    15 декабря в 11:03, ред.
    С таким составом когда у тебя звезды против Алавеса давить на судейство тоже не хорошо ты сам виноват в неудачах Реала если не справляешься уходи. Да и не было там пенальти на повторе видно если ставить пенальти в таких эпизодах то в каждом матче должны ставить пенальти, Виня тоже изобразил актера как будто ему ногу оторвали.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    15 декабря в 10:50
    Защищать своих - святое. Но было бы дело только в судействе... Пацаны то пока у Алонсо далеко не комильфо на поле. Надо бы Хаби именно на этом акцент делать.

    Судьи же в игре, это давно политика, и вот пусть ей Перес и занимается.
    Alex_67
    Alex_67
    15 декабря в 10:47
    Зачем говорил? А плохая реализация не удивляет, почему игроки Реала транжирят опасные моменты, будто играют во дворе? Судьи судьями, но...
    shlomo2
    shlomo2
    15 декабря в 10:35
    Играть надо, а не критиковать .....
    Drosmo
    Drosmo
    15 декабря в 10:31
    Кстати, даже тренер Алавеса Эдуардо Коудет не понял действий арбитра в моменте с нарушением на Винисиусе в штрафной Алавеса. Вот его высказывание на послематчевой прессконференции:

    "Я не понимаю арбитра в ситуации с Вини. Это или пенальти, или вторая желтая карточка и удаление Вини с поля. Почему он не сделал ни то, ни другое?"

    То есть, судья принял какое-то полурешение. И пенальти ему сильно не хотелось ставить, но и пойти на слишком радикальные меры, в виде второй желтой Винисиусу, побоялся, так как нарушение действительно было.

    Вот такой уровень судейства в Ла Лиге, и это касается не только Реала.
    КЭТиК
    КЭТиК
    15 декабря в 10:21
    Еще бы добавил, что это происки Барселоны...
    Drosmo
    Drosmo
    15 декабря в 10:04, ред.
    Ну, Хаби, привыкай, это только начало. Судейство в Ла Лиге - это отдельный вид "искусства". Тем более по отношению к Реалу, на который у судей имеется свой зуб за публичное освещение их "профессионализма". Да и отношения у Переса с руководством Ла Лиги очень далеки от дружеских.

    Есть во всём это конечно же и вина самого руководства Реала. Слишком уж сильно они увлеклись со своим RMTV, и начали полоскать на нём практически всех судей за любую мелочь. Да, были откровенно песпредельные решения судей, которые нуждались во всеобщей огласке, но помимо них были и просто какие-то детские придирки.

    Таким образом, перегнув палку, Реал и заработал себе репутацию мальчика, постоянно кричащего: "Волк, волк"! И теперь судья очень часто просто намеренно игнорируют некоторые нарушения в сторону "сливочных". Ещё и балерун Винисиус подливает масло в огонь своими вечными возмущениями и театральными постановками. Так что Хаби нужно просто привыкать к такому раскладу, и работать дальше, меньше обращая внимания на этот спектакль.
    tqnb584axbmq
    tqnb584axbmq
    15 декабря в 09:57
    Ну вот теперь и Алонсо заговорил про судейство, может не там причины
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    15 декабря в 09:49, ред.
    Вини симулянт. Хави Алонсо прекрасно знает что там не был фол. Но роялисты закодированы на такое поведение. Реал ТВ зомби
    Colchoneros
    Colchoneros
    15 декабря в 09:47
    А вот уже и Хаби начал петь про судейство!
    Варвар7
    Варвар7
    15 декабря в 09:38, ред.
    Хаби, тебе не показалось - целенаправленный, акцентированный удар по ноге в штрафной площади. Вини орал так, что если бы мимо пролетал голубь, он бы его проглотил не заметив (это к тому, что на монитор всё же не плохо было глянуть) . Счёт к тому моменту 1 : 2 и времени до конца немного - а если б сравняли...
