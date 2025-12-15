Хаби Алонсо: «Такое судейство уже не удивляет»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после победного матча Ла Лиги против «Алавеса» (2:1) подверг критике работу судейской бригады.
По мнению тренера, рефери не поставил очевидный пенальти за фол на Винисиусе, также в ситуацию не вмешался ВАР.
Алонсо сказал:
Мне показалось, что это был явный пенальти, Вини бежал очень быстро, был контакт... и я очень удивлен, что даже не обратились к ВАР. С другой стороны, это нас не удивляет... и нужно идти дальше.
Есть во всём это конечно же и вина самого руководства Реала. Слишком уж сильно они увлеклись со своим RMTV, и начали полоскать на нём практически всех судей за любую мелочь. Да, были откровенно песпредельные решения судей, которые нуждались во всеобщей огласке, но помимо них были и просто какие-то детские придирки.
Таким образом, перегнув палку, Реал и заработал себе репутацию мальчика, постоянно кричащего: "Волк, волк"! И теперь судья очень часто просто намеренно игнорируют некоторые нарушения в сторону "сливочных". Ещё и балерун Винисиус подливает масло в огонь своими вечными возмущениями и театральными постановками. Так что Хаби нужно просто привыкать к такому раскладу, и работать дальше, меньше обращая внимания на этот спектакль.
Есть во всём это конечно же и вина самого руководства Реала. Слишком уж сильно они увлеклись со своим RMTV, и начали полоскать на нём практически всех судей за любую мелочь. Да, были откровенно песпредельные решения судей, которые нуждались во всеобщей огласке, но помимо них были и просто какие-то детские придирки.
Таким образом, перегнув палку, Реал и заработал себе репутацию мальчика, постоянно кричащего: "Волк, волк"! И теперь судья очень часто просто намеренно игнорируют некоторые нарушения в сторону "сливочных". Ещё и балерун Винисиус подливает масло в огонь своими вечными возмущениями и театральными постановками. Так что Хаби нужно просто привыкать к такому раскладу, и работать дальше, меньше обращая внимания на этот спектакль.