Хаби Алонсо: «Такое судейство уже не удивляет»

Главный тренер «Реала» после победного матча Ла Лиги против «Алавеса» (2:1) подверг критике работу судейской бригады.

По мнению тренера, рефери не поставил очевидный пенальти за фол на Винисиусе, также в ситуацию не вмешался ВАР.

Алонсо сказал:

Мне показалось, что это был явный пенальти, Вини бежал очень быстро, был контакт... и я очень удивлен, что даже не обратились к ВАР. С другой стороны, это нас не удивляет... и нужно идти дальше.