|Брест
|0:2
|Пари Сен-Жермен
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0 : 2
завершен
23 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 55.5 - 505
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.2
Средний возраст: 25.7 - 27.7
Средний рост: 180.6 - 180.5
Легионеров: 1 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 3
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Стадион Франсис-Ле Бле
|37’
|0:1(А)
|Февр Ромен
|71’
|0:2
|Мбаппе Килиан
|27’
|Эррера Андер
|33’
|Неймар
|Маньетти Уго
|35’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|72’
|Гейе Идрисса
|Рафинья
|72’
|Икарди Мауро
|Ди Мария Анхель
|Лукас Жан
|Белкебла Харис
|78’
|Кардона Ирвин
|Февр Ромен
|78’
|Бааль Людовик
|Шарбонье Гойтен
|83’
|Мананга Мбок Ханга
|Маньетти Уго
|87’
|Ле Дуарон Джереми
|Мунье Стив
|87’
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|6
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|4
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|7
|Фолы
|6
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|5
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|0
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|3
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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