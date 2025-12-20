Неймар начал следить за Сафоновым в соцсети

1766216122

вчера, 10:35

Бывший форвард «Пари Сен-Жермен» начал отслеживать в соцсетях российского вратаря парижан Матвея Сафонова.

Бразилец, играющий сейчас за «Сантос», оставил несколько комментариев под постами вратаря. Так, Неймар отреагировал смеющимися смайлами на публикацию Сафонова, где он держит на руках собаку.

Сафонов в среду стал героем матча за Межконтинентальный кубок, отразив в серии пенальти 4 удара и принеся своей команде трофей.