Неймар начал следить за Сафоновым в соцсети

Бывший форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар начал отслеживать в соцсетях российского вратаря парижан Матвея Сафонова.
Бразилец, играющий сейчас за «Сантос», оставил несколько комментариев под постами вратаря. Так, Неймар отреагировал смеющимися смайлами на публикацию Сафонова, где он держит на руках собаку.
Сафонов в среду стал героем матча за Межконтинентальный кубок, отразив в серии пенальти 4 удара и принеся своей команде трофей.
разжёвываю то, что всем давно известно, завязывай на эту тему!!!
на руках у Моти...!!!
У нас новый глам-блогер Ней, прошу любить и жаловать!!
Особенно круто, что все это выглядит очень по-человечески: не пафос, не показуха, а обычный пост с собакой — и тут тебе комментарий от Неймара. Такое ощущение, что Матвей вообще не «звезда», а просто спокойный, уверенный в себе мужик, который делает свою работу. И, честно, именно такие обычно и выстреливают в Европе.
