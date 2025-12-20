Top.Mail.Ru
Неймар начал следить за Сафоновым в соцсети

вчера, 10:35

Бывший форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар начал отслеживать в соцсетях российского вратаря парижан Матвея Сафонова.

Бразилец, играющий сейчас за «Сантос», оставил несколько комментариев под постами вратаря. Так, Неймар отреагировал смеющимися смайлами на публикацию Сафонова, где он держит на руках собаку.

Сафонов в среду стал героем матча за Межконтинентальный кубок, отразив в серии пенальти 4 удара и принеся своей команде трофей.

Все комментарии
shur
shur ответ Kosmos58 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:07
    shur
    shur ответ Kosmos58 (раскрыть)
    вчера в 16:54
    ...а Я тебе объясню почему,Бро! Одна из любимых пород Президента
    на руках у Моти...!!!
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 13:44
    Очень много Моти, очень!!!
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 13:14
    А к футболу это какое имеет отношение?
    shur
    shur ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 11:55, ред.
    ...это лучшее занятие из всего, что Он сделал за последнее время!
    У нас новый глам-блогер Ней, прошу любить и жаловать!!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:47
    Ну а почему бы и нет..... это его бывший клуб... да и что ему еще остается как не следить...:)))
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 11:36, ред.
    А чего ржёт то он? Ничего смешного не вижу на фотке. Грустно скорее что качество кадра хуже не придумаешь, как будто на старый плёночный фотоаппарат снято при плохом освещении, и при плохом же освещении оцифровано через камеру телефона. Ну Неймару достаточно поставить несколько смайлов ржущих чтобы хайпануть за чужой счёт, знает толк в том как не давать людям о себе забыть.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 11:06
    Когда Неймар, человек с мировой медийкой, начинает подписываться на российского вратаря и еще и комментировать его посты, это о многом говорит. Значит, Сафонова заметили не только фанаты и эксперты, но и сами топ-футболисты. И не после хайпового ролика, а после реального подвига на поле — четыре отражённых пенальти в финале, да еще и, как выясняется, с переломом руки. Это вообще кино.

    Особенно круто, что все это выглядит очень по-человечески: не пафос, не показуха, а обычный пост с собакой — и тут тебе комментарий от Неймара. Такое ощущение, что Матвей вообще не «звезда», а просто спокойный, уверенный в себе мужик, который делает свою работу. И, честно, именно такие обычно и выстреливают в Европе.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 11:01, ред.
    Хорошо хоть есть кого звать! Остальные наши по определению не доросли...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 10:51
    В Сантос Мотю позовет! Или в бар)))
    Гость
