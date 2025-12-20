Top.Mail.Ru
ФИФА переписала с Аршавина на Кержакова гол Германии 20-летней давности

вчера, 12:37

ФИФА подтвердила, что в товарищеском матче в 2005 году гол в ворота Германии забил не Андрей Аршавин, а Александр Кержаков. Недавно экс-нападающий «Зенита» получил соответствующее письмо из-за рубежа. В нем говорится, что по всем признакам автором гола стоит признать Александра. Однако окончательное решение должен принять РФС.

Если гол будет записан на Кержакова, то Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной по забитым голам. У Кержакова и Дзюбы будет по 31 голу.

Матч Германия — Россия состоялся 8 июня 2005 года и завершился со счетом 2:2. Гол Аршавина-Кержакова случился на 90-й минуте и позволил России уйти от поражения.

Lobo77
Lobo77
вчера в 21:33, ред.
Керж пришел в Динамо из Севильи в 2008 году.
Разобранный до винтиков. В последнем матче сезона сделал дубль и вроде как получил хоть какую то статистику форварда 7 голов за сезон в Чемпионате.
Его холили и пестовали всей командой, особенно Данни. Пока не ушел на последнюю треьб чемпионата в Зенит.
Но после этого сезона и бронзы состав ДМ еще ослабел ( Семшов ушел) и играть практически не было кому. Так вот первую половину сезона 2009 года в чемпионате Керж просто в одиночку тащил Динамо, которое уже само было разобранным в хлам. Он в одиночку тащил мяч к воротам соперника и забивал. Более того - Данни не зря с ним нянчился - Керж начал отдавать и отдавать качественно.
В общем он очень был крут тогда. В одиночку. Ну после полов ны сезона он видимо договорился обратно в Зенит и забил. Доиграл без риска травмы и свалил.
Но эти полгода я считаю были огненными и лучшими.
Sergo81
Sergo81
вчера в 20:03, ред.
У Аршавина это не единственный такой гол с такого угла. Но это красота от Аршавина. А от Кержакова это «волосы Роналду». Утрирую, конечно, но смысл такой примерно. Да и голевую придётся переписать с классного паса Алдонина на удар Аршавина. Не правильно это, хотя формально могут. Мяч полностью не пересёк линию.
Sergo81
Sergo81 ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 19:46
Интересно даже, где Кержаков мог тащить, не в Севилье случайно ? Может Динамо ? Заинтриговали ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:18
Видимо питерские выкупили гол для кержакова ...)))
shur
shur
вчера в 17:07
...Фифа переписала ...! Лучше бы Фифа пересмотрела и постановила...! Какие простые слова,а сколько радости,ребятушки!!!
Lobo77
Lobo77
вчера в 16:51
Честно говоря может пусть так все и остается.
Дзюба пусть имеет "повторение" рекорда как вечный упрек невероятно одаренному и талантливому раздолбаю который мог бы быть лучшим но не стал. А Керж, конечно когда совпадала физическая форма и желание, был форвардом способным тащить команду в одиночку. Лично наблюдал это, причем не в бытность его в Зените, к поклонниками которого вообще не отношусь.
По этому пусть так и остается все. Пока не появится новая звезда еще более забивная.
ABir
ABir
вчера в 16:48
И охота им ворошить итоги товарняка двадцатилетней давности
За адекватность
За адекватность ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:41, ред.
Доброго здравия! Ох уж эти юбилеи. Объективности ради, столетие клуба в прошлом сезоне на берегах Невы отметили, ежели не ошибаюсь. Правда результат слегонца был не такой, как хотелось бы, ну это уже нюансы. Так что по идее "бабки уже потрачены". Попытка вернуться к юбилеям, ну типа этот сезон сотый вызвала волну насмешек и троллинга, ибо "Зенит" далеко не все сезоны играл в элите СССР. Но конечно ежели присутствует у кого-то мания к датам ( желание что-то пилить у наших высокоповажных завсегда на первом месте) то можно конечно и сотый сезон отметить, и сто первый, и сто второй и.т.д., разве что цифры не столь яркие будут. Как говорится, ближе к телу, из того что понравилось в СМИ. "Как выяснилось, Кержаков, давно завершивший игровую карьеру, способен «забивать» за сборную и в 42 года. Причем в ворота легендарного Оливера Кана!". Ну и уж коль дальше в относительно шутливой форме продолжить, то Карпину и карты в руки. "Быть или не быть. Вот в чем вопрос."
Lobo77
Lobo77
вчера в 16:16
Следующим запросом будет рассмотрение правильности гола Джеффа Херрста в 1966 г.
ИИ построит 3D графику, основываясь на письменных показаниях участников и спиритического сеанса Полиграфа с духом Тофика Бахрамова а так же участников матча.
Lobo77
Lobo77 ответ AlanW 1 (раскрыть)
вчера в 16:10
Причем взять их с Аршавина.
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:29
Мда...
А что удивляться?
Где деньги там и пересмотры, и ДНК...
Одно неверное движение и ты уже или отец или... лишился авторских прав на гол...))
AlanW 1
AlanW 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:55
И призовые за гол тоже отдать с учётом 20-летней инфляции.
adekvat
adekvat
вчера в 14:48
Уже и ФИФА против Дзюбы, прийдется ему опять перед Карпиным стелиться что бы вызвал в сборную против какой нибудь Гваделупы.
mbqb6ep9x7mp
mbqb6ep9x7mp
вчера в 14:45
Гол был явно Кержа и хорошо что справедливость восстаржествовалась
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:19, ред.
Так то верно, - это общая тенденция тамошних "шахтеров" искать себе хлеб насущный, чёрной икрой мазанный... Но обратите внимание на первые слова в новости: "ФИФА подтвердило..." и далее по тексту. Что значит подтвердило ? Подтвердило на что ? Ясно дело на запрос. Ведь никому вот так спонтанно не придёт в голову копаться в никому ненужном результате 20-ти летней давности ничем ни примечательного товарняка за просто так - без интереса. И с чьей стороны этот запрос был сделан, стоит лишь догадываться...

По мне так это личные интересы кого-то из элиты Зенита. Грядёт 100-летие клуба, бабки выделятся баснословные, ну и номинанты на всякого рода награды будут явно не обижены. Поэтому..., кого то решили подвинуть , а кого то наоборот, продвинуть, увеличив число претендентов в одной номинации до двух, с последующим выбором (голосованием) за одного из них.
РФС отдали вопрос на откуп ? Ха! Ну тогда тем более без откатов не обойдётся.
Nenash
Nenash
вчера в 13:41
А ведь кто-то был инициатором пересмотра.. ☝️
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 13:37
Незачем....
С такими соперниками как у Карпина...Батраков за 2 сезона обгонит и Дзюбу и Аршавина...
Vilar
Vilar
вчера в 13:35
Теперь Карпину опять приглашать Дзюбу, чтобы забил 32 гол? Задача усложняется, надо пригласить, кого-то из третьей сотни рейтинга ФИФА.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:31, ред.
О времена были...с Германиями вничью играли....а не с Гваделупами....
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:23
И чем там только в этой "ФИФЕ" думают ? - а теперь " по пацански" Сашке придётся Андрюхе "поляну накрыть"...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:22, ред.
Да, переписывать историю это они умеют, не первый и не последний случай. Придётся Карпину снова злоупотребить служебным положением для Артёма.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:20, ред.
добавляют мотивации Артемке, Карпину опять придется его выпускать
particular
particular
вчера в 13:12
Великое множество деляг и делапутов пыхтят в трудовом экстазе, сжигая время и деньги только для того, что бы у двух игрунов был повод закуситься в инфополе...
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:58
Прошло почти 20 лет, а мы до сих пор разбираемся, кто забил тот самый гол немцам. Но если серьезно — если ФИФА действительно признает, что это был Кержаков, то справедливость должна восторжествовать. В любом случае сам факт, что спустя столько лет обсуждается матч 2005 года с Германией, говорит о том, какие это были эмоции.
sv_1969
sv_1969 ответ AlanW 1 (раскрыть)
вчера в 12:57
Да это везде так! Надо же показать что ты работаешь))
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:56
)))
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 12:52
Во дают,я то думал наши политики фигнёй занимаются ан нет.
felix
felix
вчера в 12:41
Зачем ФИФА матч этот пересматривала и анализировала?))) Чтобы Дзюбиньо с рекордом пролетел?)))
