ФИФА переписала с Аршавина на Кержакова гол Германии 20-летней давности

ФИФА подтвердила, что в товарищеском матче в 2005 году гол в ворота Германии забил не Андрей Аршавин, а Александр Кержаков. Недавно экс-нападающий «Зенита» получил соответствующее письмо из-за рубежа. В нем говорится, что по всем признакам автором гола стоит признать Александра. Однако окончательное решение должен принять РФС.
Если гол будет записан на Кержакова, то Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной по забитым голам. У Кержакова и Дзюбы будет по 31 голу.
Матч Германия — Россия состоялся 8 июня 2005 года и завершился со счетом 2:2. Гол Аршавина-Кержакова случился на 90-й минуте и позволил России уйти от поражения.
По мне так это личные интересы кого-то из элиты Зенита. Грядёт 100-летие клуба, бабки выделятся баснословные, ну и номинанты на всякого рода награды будут явно не обижены. Поэтому..., кого то решили подвинуть , а кого то наоборот, продвинуть, увеличив число претендентов в одной номинации до двух, с последующим выбором (голосованием) за одного из них.
РФС отдали вопрос на откуп ? Ха! Ну тогда тем более без откатов не обойдётся.
Дзюба пусть имеет "повторение" рекорда как вечный упрек невероятно одаренному и талантливому раздолбаю который мог бы быть лучшим но не стал. А Керж, конечно когда совпадала физическая форма и желание, был форвардом способным тащить команду в одиночку. Лично наблюдал это, причем не в бытность его в Зените, к поклонниками которого вообще не отношусь.
По этому пусть так и остается все. Пока не появится новая звезда еще более забивная.
