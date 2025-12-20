ФИФА переписала с Аршавина на Кержакова гол Германии 20-летней давности

1766223427

вчера, 12:37

ФИФА подтвердила, что в товарищеском матче в 2005 году гол в ворота Германии забил не , а . Недавно экс-нападающий «Зенита» получил соответствующее письмо из-за рубежа. В нем говорится, что по всем признакам автором гола стоит признать Александра. Однако окончательное решение должен принять РФС .

Если гол будет записан на Кержакова, то перестанет быть единоличным рекордсменом сборной по забитым голам. У Кержакова и Дзюбы будет по 31 голу.

Матч Германия — Россия состоялся 8 июня 2005 года и завершился со счетом 2:2. Гол Аршавина-Кержакова случился на 90-й минуте и позволил России уйти от поражения.