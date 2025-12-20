Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2025

Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым

вчера, 13:24

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил, что планирует следить за завершившим карьеру Александром Кержаковым после информации о том, что он может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за национальную команду. Об этом Карпин написал в своем Telegram-канале.

«Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где», — написал Карпин.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что автором второго гола в товарищеском матче со сборной Германии 8 июня 2005 года (2:2) был не Андрей Аршавин, а Кержаков. В случае если Российский футбольный союз (РФС) признает это решение, на счету Кержакова будет 31 гол за сборную России, он будет делить первое место с Дзюбой.

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что Кержаков действительно обращался в ФИФА с целью уточнения авторства гола, однако отметил, что организатором игры был Германский футбольный союз, поэтому для изменения статуса бомбардиров сборной России необходимо дождаться изменений в протоколе. 19 марта 2025 года сборная России в Москве обыграла команду Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче. Дзюба забил третий мяч в игре, который стал для него 31-м в составе национальной команды. На данный момент на счету Кержакова 30 голов.

Кержакову 43 года, он завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Кержаков выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В «Севилье» он выиграл Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы), Кубок и Суперкубок Испании.

Подписывайся в ВК
Все новости
Зырянов считает, что у «Зенита» есть потенциал стать чемпионом этого сезона
19 декабря
Сафонов обратился к российским болельщикам
19 декабря
Талалаев рассказал о работе женщины-психолога в «Балтике»
19 декабря
Талалаев признался, что совершал схожие с Гусевым ошибки в начале карьеры
19 декабря
Сафонов заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом
19 декабря
Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака»
19 декабря
Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:16
...вопрос - г-вно! Артёмку позвал для рекорда! Вызвалет и Сашку с условно с Гвинеей, хет трик и всё, Дзюбиньо сдулся!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:18, ред.
Шутка тут в том что Валера даже причины своего вечного недовольства не способен отследить, а собрался аш за Кержаковым шпионить
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:26
Ну вот хоть какая то "веселуха" на фоне сборной пошла, а то всё больше вопросы типа с какой Гвинеей будем играть?)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:32
О как .... интрига прямо как Санте-Барбаре... :)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 