Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым

1766226240

вчера, 13:24

Главный тренер сборной России пошутил, что планирует следить за завершившим карьеру Александром Кержаковым после информации о том, что он может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за национальную команду. Об этом Карпин написал в своем Telegram-канале.

«Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где», — написал Карпин.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что Международная федерация футбола ( ФИФА ) подтвердила, что автором второго гола в товарищеском матче со сборной Германии 8 июня 2005 года (2:2) был не Андрей Аршавин, а Кержаков. В случае если Российский футбольный союз ( РФС ) признает это решение, на счету Кержакова будет 31 гол за сборную России, он будет делить первое место с Дзюбой.

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что Кержаков действительно обращался в ФИФА с целью уточнения авторства гола, однако отметил, что организатором игры был Германский футбольный союз, поэтому для изменения статуса бомбардиров сборной России необходимо дождаться изменений в протоколе. 19 марта 2025 года сборная России в Москве обыграла команду Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче. Дзюба забил третий мяч в игре, который стал для него 31-м в составе национальной команды. На данный момент на счету Кержакова 30 голов.