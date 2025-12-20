74-летний Коубек возглавил сборную Чехии

74-летний тренер Мирослав Коубек назначен новым главным тренером сборной Чехии и постарается вывести команду на чемпионат мира 2026 года через стыковые матчи, запланированные на март, сообщила в пятницу Чешская федерация футбола.
Коубек, который не имел клуба с момента ухода из «Виктории» Пльзень в сентябре, сменит Ивана Гашека, уволенного во время отборочного этапа к следующему чемпионату мира после поражения со счетом 2:1 от Фарерских островов.
Опытный тренер подписал контракт на два с половиной года, и его первым испытанием станет попытка вывести Чехию на чемпионат мира, чего страна не достигала с 2006 года.
В европейском плей-офф чехи встретятся с Ирландией, и в случае победы сыграют с Данией или Северной Македонией за место на чемпионате мира 2026 года.
Да что там говорить- есть, что вспомнить...
Да что там говорить- есть, что вспомнить...
стояли за билетами часами! Каких игроков открывали! Гордость и
это чувство непобедимости нашей постоянно присутчтвовало в нас! Футбол тоже стал радовать когда Киев заиграл и Сборная соответственно,много нам надо,да самую малость с благодарностью за то счастливое время!
стояли за билетами часами! Каких игроков открывали! Гордость и
это чувство непобедимости нашей постоянно присутчтвовало в нас! Футбол тоже стал радовать когда Киев заиграл и Сборная соответственно,много нам надо,да самую малость с благодарностью за то счастливое время!
А.Тарасов еще молодой...
А.Тарасов еще молодой...
Ооооооо, какие лица, какие люди- Недвед, Росицкий, Коллер!!!
А мне чехи нравились в шайбе. Чехи и наши- были единственными в мире комбинационными сборными, все остальные, включая шведов- силовые.
Ооооооо, какие лица, какие люди- Недвед, Росицкий, Коллер!!!
А мне чехи нравились в шайбе. Чехи и наши- были единственными в мире комбинационными сборными, все остальные, включая шведов- силовые.
А что значит темп сумашедший? Он что, сам выйдет на поле в свои 74 года и не потянет темп...?)))
А что значит темп сумашедший? Он что, сам выйдет на поле в свои 74 года и не потянет темп...?)))
Но, с другой стороны, 74 года — это реально много. В современном футболе темп сумасшедший, игроки другие, подходы другие, и есть сомнения, насколько Коубек готов ко всему этому на уровне сборной. Плюс он давно не работал в национальной команде, а это совсем другой формат, чем клуб — времени мало, права на ошибку почти нет.
Но, с другой стороны, 74 года — это реально много. В современном футболе темп сумасшедший, игроки другие, подходы другие, и есть сомнения, насколько Коубек готов ко всему этому на уровне сборной. Плюс он давно не работал в национальной команде, а это совсем другой формат, чем клуб — времени мало, права на ошибку почти нет.