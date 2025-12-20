Top.Mail.Ru
74-летний Коубек возглавил сборную Чехии

вчера, 12:41

74-летний тренер Мирослав Коубек назначен новым главным тренером сборной Чехии и постарается вывести команду на чемпионат мира 2026 года через стыковые матчи, запланированные на март, сообщила в пятницу Чешская федерация футбола.

Коубек, который не имел клуба с момента ухода из «Виктории» Пльзень в сентябре, сменит Ивана Гашека, уволенного во время отборочного этапа к следующему чемпионату мира после поражения со счетом 2:1 от Фарерских островов.

Опытный тренер подписал контракт на два с половиной года, и его первым испытанием станет попытка вывести Чехию на чемпионат мира, чего страна не достигала с 2006 года.

В европейском плей-офф чехи встретятся с Ирландией, и в случае победы сыграют с Данией или Северной Македонией за место на чемпионате мира 2026 года.

shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10
..лучших увидеть, конечно это событие, это всегда в памяти !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:04
Я турнир "Известий" видел только по телеку. Зато матчи киевлян и всех иногородних приезжавших в Киев видел воочию- и на Динамо, и на Республиканском.
Да что там говорить- есть, что вспомнить...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:00
...это в частности, Я образно картину маслом обрисовал,было дело! Какое это было неповторимое время ! А приз "Известий" турнир,
стояли за билетами часами! Каких игроков открывали! Гордость и
это чувство непобедимости нашей постоянно присутчтвовало в нас! Футбол тоже стал радовать когда Киев заиграл и Сборная соответственно,много нам надо,да самую малость с благодарностью за то счастливое время!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:41, ред.
Ну не скажи, не всегда мы шведов били. Именно они нам всё испортили на ЧМ, когда выиграли у СССР-3:1, и когда Хёгюста тащил всё, что летело в его ворота!!!

А.Тарасов еще молодой...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:07
...Витюнь, отец особо не фанат был хоккея,приходилось доходить самому по малолетке! И Я понимал,что чехи наглые,провокаторы,сильные порою в атаке и обороне, а вратари какие (Дзурилла) !!!!! И как всегда мы шведов бьём,чехам ложимся,шведы чехов мочат,у нас золото в кармане,ужас!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:00
Приветище, Дружище!!!
Ооооооо, какие лица, какие люди- Недвед, Росицкий, Коллер!!!
А мне чехи нравились в шайбе. Чехи и наши- были единственными в мире комбинационными сборными, все остальные, включая шведов- силовые.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:54
..Привет,Старина! Я по жизни чехов не взлюбил по шайбе,сам знаешь все эти перепетии, но тот период и ту игру которую показывали эти парни,достойно внимания ...!!! Дай то Бог,Европа только в плюсе будет!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:50
Фарерам нельзя было проигрывать.... ну а так что, а вдруг... раз в год и палка стреляет ....
pdnvvunp45rv
pdnvvunp45rv
вчера в 16:46
Пока есть шанс всё исправить, из всей четвёрке Дания самый серьезный соперник,а опытный тренер надеются справится
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:01, ред.
Уважаемая редакция, вопрос по КП. А почему закрыты ставки на 29 и 30 декабря? Они откроются позже или всё будет в том же виде что и сейчас?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:29
Нечего делать на чемпионате мира команде, проигравшей островитянам... В этом позоре игроки виноваты не меньше тренера...
Capral
Capral
вчера в 13:02
Rupertt.

А что значит темп сумашедший? Он что, сам выйдет на поле в свои 74 года и не потянет темп...?)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:54
С одной стороны — опыт у человека колоссальный, футбол он знает вдоль и поперек, и для короткой дистанции, вроде стыковых матчей, это может сыграть решающую роль. Такие тренеры умеют правильно настроить команду, сделать ставку на дисциплину и результат, а не на красивую картинку. Иногда именно этого и не хватает сборной Чехии.

Но, с другой стороны, 74 года — это реально много. В современном футболе темп сумасшедший, игроки другие, подходы другие, и есть сомнения, насколько Коубек готов ко всему этому на уровне сборной. Плюс он давно не работал в национальной команде, а это совсем другой формат, чем клуб — времени мало, права на ошибку почти нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:45
Непросто будет пройти стыки и попасть на ЧМ 2026... Проиграть фарерам это надо уметь
