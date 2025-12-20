74-летний Коубек возглавил сборную Чехии

1766223674

вчера, 12:41

74-летний тренер назначен новым главным тренером сборной Чехии и постарается вывести команду на чемпионат мира 2026 года через стыковые матчи, запланированные на март, сообщила в пятницу Чешская федерация футбола.

Коубек, который не имел клуба с момента ухода из «Виктории» Пльзень в сентябре, сменит Ивана Гашека, уволенного во время отборочного этапа к следующему чемпионату мира после поражения со счетом 2:1 от Фарерских островов.

Опытный тренер подписал контракт на два с половиной года, и его первым испытанием станет попытка вывести Чехию на чемпионат мира, чего страна не достигала с 2006 года.

В европейском плей-офф чехи встретятся с Ирландией, и в случае победы сыграют с Данией или Северной Македонией за место на чемпионате мира 2026 года.