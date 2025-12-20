Top.Mail.Ru
Алжир потерял ключевого игрока перед стартом Кубка Африки

вчера, 10:18

Алжир перед стартом Кубка африканских наций потерял ключевого полузащитника Уссема Ауара.

Согласно заявлению алжирской федерации футбола, он получил травму на тренировке в четверг и будет заменен на турнире в Марокко Химадом Абделли из французского клуба «Анже». Подробности травмы не сообщаются.

Ауар, который сыграл за сборную Франции, прежде чем перейти в сборную Алжира, участвовал в последнем Кубке африканских наций в Кот-д'Ивуаре два года назад, где Алжир потерпел неожиданное поражение на ранней стадии.

В Марокко Алжир будет выступать в группе E и начнет с матча против Судана в Рабате в среду, а затем сыграет с Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеей.

Rupertt
Rupertt
вчера в 10:38
Потеря Ауара прямо перед стартом КАН — это очень болезненный удар. Как ни крути, он один из самых креативных и опытных игроков в центре поля, человек, который умеет держать мяч, разгонять атаки и брать на себя ответственность в сложные моменты. На таком турнире, где все решают детали и нервы, это особенно важно.

Да, Абделли — неплохой футболист, рабочий, с характером, но давайте честно: заменить Ауара «один в один» невозможно. У него другой класс, другой уровень опыта больших матчей. Плюс травма снова подтверждает, что у сборной Алжира есть старая проблема — зависимость от ключевых игроков. Стоит кому-то выпасть, и сразу начинаются вопросы к глубине состава.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:23
Так а почему игрок то ключевой? А вдруг без него лучше сыграют? Как ПСЖ без всяких Неймаров, Месси и Мбаппе
7pvrt7m77rvb
7pvrt7m77rvb
вчера в 10:23
Кажется на этом сайте мало кого интересует эта новость и судьба сборной Алжира
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:22
это большая потеря для Алжира.
как же здорово он играл в Лионе.
