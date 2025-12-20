Алжир потерял ключевого игрока перед стартом Кубка Африки

Алжир перед стартом Кубка африканских наций потерял ключевого полузащитника Уссема Ауара.
Согласно заявлению алжирской федерации футбола, он получил травму на тренировке в четверг и будет заменен на турнире в Марокко Химадом Абделли из французского клуба «Анже». Подробности травмы не сообщаются.
Ауар, который сыграл за сборную Франции, прежде чем перейти в сборную Алжира, участвовал в последнем Кубке африканских наций в Кот-д'Ивуаре два года назад, где Алжир потерпел неожиданное поражение на ранней стадии.
В Марокко Алжир будет выступать в группе E и начнет с матча против Судана в Рабате в среду, а затем сыграет с Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеей.
Да, Абделли — неплохой футболист, рабочий, с характером, но давайте честно: заменить Ауара «один в один» невозможно. У него другой класс, другой уровень опыта больших матчей. Плюс травма снова подтверждает, что у сборной Алжира есть старая проблема — зависимость от ключевых игроков. Стоит кому-то выпасть, и сразу начинаются вопросы к глубине состава.
как же здорово он играл в Лионе.
