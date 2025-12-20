Алжир потерял ключевого игрока перед стартом Кубка Африки

1766215122

вчера, 10:18

Алжир перед стартом Кубка африканских наций потерял ключевого полузащитника .

Согласно заявлению алжирской федерации футбола, он получил травму на тренировке в четверг и будет заменен на турнире в Марокко Химадом Абделли из французского клуба «Анже». Подробности травмы не сообщаются.

Ауар, который сыграл за сборную Франции, прежде чем перейти в сборную Алжира, участвовал в последнем Кубке африканских наций в Кот-д'Ивуаре два года назад, где Алжир потерпел неожиданное поражение на ранней стадии.

В Марокко Алжир будет выступать в группе E и начнет с матча против Судана в Рабате в среду, а затем сыграет с Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеей.