Слот заверил, что конфликт с Салахом остался позади

1766215828

вчера, 10:30

Главный тренер «Ливерпуля» , выступая на пресс-конференции в пятницу, сообщил, что он и клуб оставили позади конфликтную ситуацию, возникшую после скандального интервью форварда 6 декабря.

«Как я сказал на прошлой неделе, действия говорят громче слов, и мы пошли дальше. Он был в составе команды (в прошлом матче — прим.) и стал первым игроком, которого я выпустил на поле. Но сейчас он участвует в Кубке африканских наций, играет важные матчи за себя и свою страну, поэтому я считаю, что это справедливо по отношению к нему, а также к нам, потому что у нас впереди важные матчи, и все внимание должно быть сосредоточено на них, и я не должен отвлекать его, говоря о его времени в „Ливерпуле“», — сказал Слот.

«Мы пошли дальше после того интервью в Лидсе, и он сыграл против „Брайтона“. Теперь он там, поэтому будет правильно для его страны, для него и для нас говорить сейчас о „Тоттенхэме“ (ближайший соперник — прим.) и других матчах», — добавил он.

Известно, что Салах получил предложения от саудовских клубов, что оставляет возможность перехода в январе, перед открытием трансферного окна через несколько недель.