Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Слот заверил, что конфликт с Салахом остался позади

вчера, 10:30

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, выступая на пресс-конференции в пятницу, сообщил, что он и клуб оставили позади конфликтную ситуацию, возникшую после скандального интервью форварда Мохамеда Салаха 6 декабря.

«Как я сказал на прошлой неделе, действия говорят громче слов, и мы пошли дальше. Он был в составе команды (в прошлом матче — прим.) и стал первым игроком, которого я выпустил на поле. Но сейчас он участвует в Кубке африканских наций, играет важные матчи за себя и свою страну, поэтому я считаю, что это справедливо по отношению к нему, а также к нам, потому что у нас впереди важные матчи, и все внимание должно быть сосредоточено на них, и я не должен отвлекать его, говоря о его времени в „Ливерпуле“», — сказал Слот.

«Мы пошли дальше после того интервью в Лидсе, и он сыграл против „Брайтона“. Теперь он там, поэтому будет правильно для его страны, для него и для нас говорить сейчас о „Тоттенхэме“ (ближайший соперник — прим.) и других матчах», — добавил он.

Известно, что Салах получил предложения от саудовских клубов, что оставляет возможность перехода в январе, перед открытием трансферного окна через несколько недель.

Nenash
Nenash
вчера в 13:45
Это не надолго.. Люди не меняются.. Особенно, когда всем правит собственная исключительность.. ☝️
377pvtyqzuyn
377pvtyqzuyn
вчера в 12:28
Радует что помирились цивелизованно, у клуба сейчас непростые времена
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:11
Будем надеяться что Салах не затаил обиду внутри себя...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:41, ред.
Всмысле тот конфликт которого не было? Если верить Слоту то конфликт с Салахом минуя настоящее сразу оказался в прошлом. Фантастика. Мастерство коммуникаций. "Слушай, давай сразу помиримся пока не поссорились".
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:11
Арабам опять "облом" получается?)
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:41
Вся эта история с интервью Салаха выглядела неприятно, но хорошо, что ее быстро прикрыли. Мо — легенда клуба, спору нет, но такие слова в разгар сезона всегда бьют по команде. Особенно когда новый тренер только строит свою систему, а вокруг и так хватает давления.

С другой стороны, нравится, как повел себя Слот. Без истерик, без публичных разборок, без «посадить на лавку для показухи». Выпустил Салаха в составе — и этим все сказал. Это выглядит по-взрослому и по-тренерски. Видно, что он понимает: с такими игроками нужно разговаривать спокойно, а не меряться эго.
